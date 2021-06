Suhr-Legende Carlos Lima über Tim Aufdenblatten: "Er kann alles"

Swiss Handball Awards Die Suhrer Handball-Legende Carlos Lima über MVP-Kandidat Tim Aufdenblatten: «Er kann einfach alles» Tim Aufdenblatten vom HSC Suhr Aarau ist als wertvollster Spieler der Saison für den Swiss Handball Award nominiert. Vereinslegende Carlos Lima sagt, was den Spielmacher so besonders macht. Frederic Härri 30.06.2021, 05.00 Uhr

Führungsfiguren in Suhr, gestern und heute: Meisterspieler Carlos Lima (links) verfolgt die Leistungen von HSC-Captain Tim Aufenblatten ganz genau. Pius Amrein/Ralph Ribi

Tim Aufdenblatten hat eine aussergewöhnliche Saison hinter sich. Im Spiel des HSC Suhr Aarau war er Antreiber und Gestalter, effizienter Vollstrecker und robuster Verteidiger in einem. Aufdenblatten war einer der prägenden Figuren einer Mannschaft, die bis in den Halbfinal der Playoffs vorstiess.

Die Leistung des 25-Jährigen wird registriert – weit über die Region hinaus. Nicht anders ist die Nomination Aufdenblattens für die Swiss Handball Awards zu verstehen. Das Fachmagazin Handballworld hat Aufdenblatten als «Most Valuable Player», als besten Spieler der Saison vorgeschlagen. Neben Andrija Pendic (St. Otmar St. Gallen) und Kristian Pilipovic (Kadetten Schaffhausen) ist Aufdenblatten einer von drei Kandidaten.

Wie erstaunlich die Leistung von Tim Aufdenblatten in der Saison 2020/2021 wirklich war, weiss Carlos Lima. Der 51-Jährige gehörte einst jener glorreichen Mannschaft des TV Suhr an, die 1999 und 2000 Schweizer Meister wurde. Lima betreibt hauptberuflich inzwischen eine Werbeagentur, doch beobachtet er das Handballgeschehen in der Schweiz noch immer sehr genau. Lima spricht über…

…die Bedeutung der Nomination für den HSC Suhr Aarau:

Für den Verein ist diese Nomination ein sehr positives Zeichen und die Bestätigung für den Weg, den er in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat. Der HSC hat sich auf hohem Niveau sehr gut etabliert und hat mit dem Abstieg nicht mehr zu tun. Umso schöner ist es zu sehen, dass nun einzelne Spieler mehr und mehr in den Fokus geraten.

Auch HSC-Goalie Leo Grazioli hofft auf eine Auszeichnung Die Swiss Handball Awards werden am Donnerstag, 1. Juli verliehen. Der HSC Suhr Aarau hat sogar Chancen auf zwei Auszeichnungen. In der Kategorie «Newcomer» ist Torhüter Leo Grazioli nominiert. Der 20-Jährige gehört zu den grössten Goalie-Talenten hierzulande und stand auch schon für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz. Ebenfalls als beste Nachwuchskraft vorgeschlagen sind Noah Grau von Handball Endingen und Moritz Oertli vom HC Kriens-Luzern. Wegen der Corona-Pandemie findet die Verleihung der Swiss Handball Awards in digitaler Form statt. Die Show kann ab 19 Uhr auf handballtv.ch oder auf dem Youtube-Kanal von Handballworld verfolgt werden.

…die Besonderheiten von Tim Aufdenblattens Spiel:

An Tim Aufdenblatten überzeugt mich seine Breite. Er kann das Spiel unheimlich gut lesen, bringt seine Mitspieler in Position, ist aber selbst torgefährlich. Nicht umsonst war er in den Playoffs der beste Torschütze von Suhr Aarau. Seine Spielweise ist unheimlich wertvoll für den HSC, weil er für den Gegner so nur schwer ausrechenbar ist. Er ist kein ausgewiesener Skorer oder nur ein reiner Spielmacher – er kann einfach alles gut.

…die bisherige Entwicklung von Tim Aufdenblatten:

Ich verfolge Tims Entwicklung schon länger. Als bester Spieler der Liga vorgeschlagen zu werden ist die logische Folge dessen, was er in den vergangenen Saisons geleistet hat. Er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei und hat wertvolle Erfahrungen sammeln können. Mittlerweile ist er eine tragende Säule eines erfolgreichen Teams. Von daher hat mich die Nomination nicht überrascht.

Tim Aufdenblatten war in den vergangenen Playoffs bester Skorer des HSC Suhr Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

…das Potenzial von Tim Aufdenblatten:

Wenn Tim Aufdenblatten in den nächsten Jahren weiterhin so aufspielt, liegt es für mich auf der Hand, dass er vom Niveau her auch einen Platz in der Schweizer Nationalmannschaft hätte. Andy Schmid ist auf der Spielmacherposition derzeit natürlich unumstritten, aber auch er wird nicht jünger und wird früher oder später neuen Kräften Platz machen müssen. Auch bei einem Verein im Ausland würde Tim zu seinen Chancen kommen, da bin ich mir sicher. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass er diesen Schritt auch machen möchte.

…über den wahrscheinlichen Gewinner der MVP-Wahl:

Ich glaube, da müssen wir ehrlich sein. Es ist schön, dass Tim nominiert ist, aber bei der Wahl zum besten Spieler führt kein Weg an Andrija Pendic vorbei. Pendic war bester Skorer der gesamten Liga und hat in dieser Saison von seiner unglaublichen Erfahrung profitiert. Diese Reife hat Tim noch nicht, aber an diesen Punkt wird er irgendwann kommen. Da habe ich keine Bedenken.