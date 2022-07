Super League Das sind die Aargauer Fussballer in der Super League und ihre Chancen auf einen Platz in der Startelf Am Samstag erfolgt der Auftakt zur Super League. Insgesamt sieben Akteure in der höchsten Spielklasse stammen aus dem Kanton Aarau. Wir schätzen ein, wie die Perspektiven der Spieler in ihren Vereinen aussehen. Soraya Sägesser 1 Kommentar 15.07.2022, 12.00 Uhr

Dominik Schmid gehört bei GC zu den Stammspielern. Claudio Thoma / freshfocus

Bevor er zu GC wechselte, spielte Schmid beim FC Basel. Seit rund zwei Jahren steht er aber bei den Zürchern unter Vertrag und stieg in der Saison 2020/21 mit ihnen in die Super League auf. Sowohl auch in der zweithöchsten Liga, wie auch in der Super League stand Schmid bei fast allen Spielen auf dem Rasen. Der Verteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 32 Spiele mit den Grasshoppers und war zeitweise Captain der Mannschaft. In der kommenden Saison darf der Rheinfelder ebenfalls wieder mit einem Platz in der Startelf der Zürcher rechnen.

Schmid hat im November seinen Vertrag bei den Grasshoppers bis 2024 verlängert.

Von Rothrist in die Startelf der Young Boys. Urs Lindt / freshfocus

Verteidiger Lewin Blum hat sämtliche Juniorenstufen bei den Young Boys durchlaufen. Vor seinem Super-League-Debüt wurde er letzte Saison zu Yverdon Sport ausgeliehen. In der Challenge League holte er sich in 17 Partien Spielpraxis. Aufgrund des Abgangs von Silvan Hefti wurde er von den Bernern im Winter zurückbeordert. Dort debütierte er im Januar 2022 in der Super League. Von den 16 Partien mit den Bernern, stand Blum bei deren neun von Beginn an auf dem Rasen. Er gilt in den Schweizer Fussballkreisen als Talent und spielt für die Schweizer U21-Nationalmannschaft. Dass sich der Rothrister in der kommenden Saison einen Stammplatz bei den Young Boys erkämpft, ist deshalb gut möglich.

Beim FC Luzern ist Vaso Vasic Ersatzkeeper. Martin Meienberger / freshfocus

Seit letzter Saison spielt Torhüter Vaso Vasic beim FC Luzern. Aufgrund der Verletzung des Stammgoalies Marius Müller war Vasic zu Beginn der letzten Saison die Nummer eins im Tor der Luzerner. Dabei kam er zu zehn Einsätzen und erhielt 24 Gegentreffer. Als Vertretung von Müller erhielt er für seine Einsätze sehr gute Noten. Ab November 2021 war er für die restlichen Spielen wieder die Nummer zwei und somit auf der Ersatzbank. Auch in der kommenden Spielzeit ist er der Ersatzkeeper von Marius Müller. Nichtsdestotrotz geniesst er bei den FCL-Fans einen hohen Status.

Dion Kacuri im Dress der Grasshoppers. Claudio Thoma / freshfocus

Im Oktober 2021 gab Kacuri sein Debüt in der Super League. Seither kam der Badener zu acht Einsätzen mit den Grasshoppers in der Super League und wurde dabei stets eingewechselt. Die restliche Saison verbrachte er in der Startelf der GC Junioren und spielte dazu noch bei der U18-Nationalmannschaft der Schweiz. Der offensive Mittelfeldspieler gilt bei Experten als junges Talent des Schweizer Fussballs.

Er gehört ebenfalls dem Aufsteiger-Team des FC Winterthur an. Claudio Thoma / freshfocus

Auch Dakaj erlebte zusammen mit dem FC Winterthur den Aufstieg in die Super League. Als Mittelfeldspieler bestritt er elf Partien, davon vier in der Startelf. Zusätzlich spielte er noch in der Winterthurer U21. Dort stand er bei neun Partien auf dem Platz. Durch die neuen Verpflichtungen seines Klubs und dem Aufstieg in die höchste Liga wird es für Dakaj schwierig, Spielzeit in der Mannschaft zu erhalten.

Er ist wieder zurück bei den Young Boys. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Verteidiger gehört zu den besten Fussballern aus dem Kanton Aargau und war Teil des Schweizer EM-Teams 2021. Vier Saisons spielte Benito bereits bei den Young Boys, bevor er in die französische Ligue 1 wechselte. Dort verbrachte er zwei Jahre als Stammspieler bei Girondins Bordeaux. Nach der Vertragsauflösung im letzten Sommer blieb Benito ohne Klub. Im Winter verpflichtete ihn der FC Sion, wobei er dort zu 13 Einsätzen kam. Erst kürzlich wechselte er zurück zu den Berner. Rund 800 000 Franken mussten die Young Boys als Ablösesumme hinlegen. Es ist davon auszugehen, dass Benito sich in Bern einen Stammplatz sichert.

Noah Loosli Claudio Thoma / freshfocus

Der Innenverteidiger spielte vier Saisons bei Lausanne-Sport. Dabei stieg er 2017/2018 mit dem Klub ab. Nach zwei Saisons durfte er mit Lausanne den erneuten Aufstieg feiern. Im Jahr 2021 wechselte er von den Lausannern zu den Grasshoppers. Wie auch bei den Westschweizern hat er bei GC einen Stammplatz in der Mannschaft. So absolvierte er mit seiner unaufgeregten und soliden Spielweise in der letzten Saison 24 Spiele mit den Zürchern. Wie sein Aargauer Teamkollege Schmid kann Noah Loosli auf seinen Platz in der Startelf bei den Grasshoppers zählen.

1 Kommentar Robert Müller vor 22 Minuten 1 Empfehlung Gibt es allenfalls auch noch irgendwelche andere "wertvolle" Aargauer als diese Fussballer..?Das, was um diesen sogenannten Sport betrieben wird ist einfach nur noch irgendwie surreal. Bringt doch einmal tägliche Berichte, Analysen und Bewertungen von Menschen, welche etwas nachhaltiges leisten. Versuchsweise und zum dran Gewöhnen mal eine Woche. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen