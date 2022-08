So bereitet sich Simon Hunziker aus Herznach auf das ESAF vor

Steinstossen «Nicht einmal Fussballer in der Schweiz erleben so etwas»: So bereitet sich Simon Hunziker auf das ESAF vor Mit Simon Hunziker sind am Wochenende sechs Steinstösser aus Herznach in Pratteln am Start. In drei Kategorien tritt der 40-Jährige an und hat mit seiner bisherigen Erfahrung gute Chancen auf einen Sieg. Ein Trainingsbesuch. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Der 40-kg-Stein wird am ESAF im Stand gestossen. Fabio Baranzini

Ein dumpfes Geräusch ertönt auf dem Sportplatz in Herznach. Ein weiterer 83,5 Kilogramm schwerer Stein findet den Weg von Simon Hunzikers Händen in den Sand. Es ist der letzte Feinschliff der Herznacher Steinstösser. Und es ist das letzte Training vor dem Eidgenössischen Schwingfest am Wochenende.

Simon Hunziker, im Umfeld auch bekannt als «Hunzi-Grausam», stösst seit über 20 Jahren. Seinen Übernamen habe er vom damaligen Trainer Guido Acklin erhalten, erzählt er. Acklin habe ihm damals geholfen, eine passende E-Mail-Adresse zu finden. «Da eine Adresse mit meinem Vor- und Nachnamen bereits existierte, entschied sich Acklin für ‹Hunzi-Grausam›», witzelt er. So war der Name gegeben, welcher auch in der Steinstossszene für Ruhm und Schrecken sorgt.

«Hunzi-Grausam» ist bereit fürs ESAF. Fabio Baranzini

Steinstossen als Familiensport

Dass der 40-Jährige Steine stösst, verdankt er seiner Mutter. Sie, genauso wie die restliche Familie Hunziker, sei leidenschaftliche Steinstösserin und habe ihn 1999 an eine Meisterschaft mitgenommen. «Dort bin ich das erste Mal richtig mit dem Sport in Berührung gekommen», sagt er. Doch das Steinstossen machte er vorerst nur im Hintergrund.

So engagierte er sich hauptsächlich beim BTV Aarau als Kugelstösser und im Handballteam des STV Herznach. Erst fünf Jahre später habe er sich intensiver mit dem Steinstossen befasst. «Es ist immer mehr geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich gut war», sagt er.

Am Eidgenössischen in Aarau habe es ihn schliesslich vollends gepackt, sagt er. Es sei ein Gänsehautmoment gewesen, den er wieder erleben wollte. Seither ist der Athlet immer wieder dabei - und dies auch immer wieder höchst erfolgreich. Er sagt:

«Wenn du einmal sportlich vorne bist, willst du es natürlich auch bleiben.»

Das Ritual vor dem Wurf

Seit 2010 trainieren die Steinstösser zwei Mal pro Woche an ihren Techniken. In der Woche seien dies rund zehn Stunden. Hunziker unterbricht: «Ich mache einen» und läuft davon. Zuerst spuckt er sich in die Hände, dann ein Schlag mit den Händen auf seine beiden Oberschenkel, dann ins Gesicht.

Ein Ritual, das sich bei jedem Anlauf wiederholt. Hunziker geht zum Stein und nimmt ihn nach oben. In der Höhe lässt er den Stein für Sekunden mit gestreckten Armen auf seinen Händen balancieren. Dann nimmt er Anlauf und stösst den Stein im hohen Bogen in den Sand.

Mit einem Sackkarren bewegt «Hunzi-Grausam» den Stein wieder zurück auf den Platz. Auch wenn die Männer an diesem Abend den Stein etliche Male stossen, wird er immer mit dem Sackkarren zurück chauffiert. Die Anläufe der Steinstösser werden jeweils mit dem Handy aufgenommen, um das Verbesserungspotenzial zu erkennen. «Am Esaf möchte ich meine Leistung abrufen und zeigen, dass wir trainiert haben», sagt er noch ein wenig ausser Atem vom letzten Stein.

Starke Beine und guter Rumpf sind Voraussetzung

«Das Wichtigste beim Steinstossen sind starke Beine und einen guten Rumpf», sagt Hunziker. Nicht die Kraft sei entscheidend, sondern die Technik, wie der Stein hochgehoben und gestossen werde. «Es ist wie ein Weitsprunganlauf und am Ende stosst man einen Stein.»

So konnte Hunziker bereits einige Erfolge feiern. Er holte sich 33 Medaillen an Schweizermeisterschaften, aber auch gute Resultate an den letzten Schwingfesten. Zu seinem persönlichen Highlight gehört sein Schweizer Rekord mit dem 40-kg-Stein. «Es war das Grösste für mich», sagt er und grinst.

Während der Rekord für ihn als sportliches Highlight gilt, hat er emotional ein ganz anderes:

«In der Arena am ESAF zu stehen ist das Grösste, was man erleben kann.»

Ein Schwinger hat dieses Gefühl zwei Tage lang. «Nicht einmal Fussballer in der Schweiz erleben so etwas», sagt er und lacht. Dieses Gefühl wiederholt sich am Wochenende ein weiteres Mal, falls er den Einzug ins Finale schaffen sollte.

«Ich fühle mich fit», sagt er. Während er im Winter noch sein Haus umbaute und keine Zeit fürs Training hatte, ist er nun bereit für das Highlight des Jahres.

Drei Kategorien und drei Chancen auf den Sieg

«Ich möchte in allen drei Kategorien in den Final kommen und dann eine Medaille holen», sagt er. Die Kategorien unterscheiden sich in der Schwere der Steine. So gibt es am ESAF der 20-kg-Stein sowie der 40 Kilogramm schwere Stein, die beide mit einer Hand geworfen werden. Beim bekanntesten und schwersten, dem Unspunnenstein, wird beidhändig gestossen. Dieser wiegt 83,5 Kilogramm. Doch Hunziker stört sich am Bekanntheitsgrad des Unspunnensteins: «Die anderen Steine sind genau gleich wichtig.»

Steinstossen braucht starke Beine und einen guten Rumpf. Fabio Baranzini

Am ESAF in Pratteln sind sechs Steinstösser aus Herznach dabei. «Das Fricktal ist seit über zehn Jahren die Hochburg des Steinstossens.» An Schweizermeisterschaften würden sogar jeweils 15 Steinstösser aus Herznach anreisen. «Und es kommt immer mehr Nachwuchs hinzu», sagt er freudig. Auch bei der Arbeit seien immer mehr Kollegen am Steinstossen interessiert und würden ihn unterstützen.

«Ich brauche diese Emotionen, es macht mich stark.»

Damit meint er aber auch das gegenseitige Anfeuern an den Wettkämpfen und der Zusammenhalt im STV Herznach. «Diese Emotionen erlebst du jetzt und später nie mehr», sagt er und stösst seinen letzten Stein vor dem Wettkampf am Wochenende.

