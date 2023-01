Steigt der FC Aarau auf? Zwei Reporter, zwei Meinungen

Steigt der FC Aarau auf? «Ja, Aussenseiterrolle liegt Aarau» – «Nein, Rückstand ist zu gross»: Zwei Reporter, zwei Meinungen Als Tabellenfünfter steigt der FC Aarau am Samstag (18 Uhr im AZ-Liveticker) gegen Thun in die Rückrunde. Gelingt der Mannschaft die Aufholjagd oder ist sie mit neun Punkten Rückstand schon zu weit abgeschlagen? Die FCA-Reporter sind sich uneins. Frederic Härri und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Jubelt Captain Shkelzen Gashi am Ende der Saison mit seinen Kollegen oder bleibt nur die Ernüchterung? Freshfocus

Pro von Frederic Härri

Zugegeben: Es war schon einfacher, an einen Aufstieg des FC Aarau zu glauben. Wenn heute Samstag gegen Thun die Rückrunde beginnt, sind die Aussichten düster. Sieben Punkte Rückstand auf den Barrageplatz, neun Punkte auf Rang zwei – es spricht nicht mehr viel für die Aarauer. Und genau darin liegt ihr grosser Vorteil.

Die Mannschaft ist nun wieder Aussenseiter und damit zurück in der Rolle, die ihr so prächtig behagt. Es sei nur an die vergangene Saison erinnert, als nach einem unterdurchschnittlichen Frühling alles verloren schien. Plötzlich setzte der FCA zur Aufholjagd an und gewann fünf Spiele in Folge. Wäre der miserable Auftritt zum Saisonabschluss gegen Vaduz nicht gewesen, würde in Aarau bereits jetzt Super-League-Fussball gespielt.

Frederic Härri. Severin Bigler / MAN

Das Verpasste lässt sich nun eben in dieser Saison nach­holen. Eine vergleichbare Serie ist dem jetzigen Team ohne Zweifel zuzutrauen. Qualitativ gehört das Kader nach wie vor zur Ligaspitze. Und weil die wichtigsten Weichen bereits vor Saisonbeginn gestellt wurden, fällt kaum ins Gewicht, dass Zuzüge im Winter ausgeblieben sind. Zumal der wichtigste «Neuling» schon seit geraumer Zeit wieder auf dem Brügglifeld trainiert: Shkelqim Vladi. Der 22-Jährige hat seine Verletzung erfolgreich überstanden, der effektivste Torschütze der Liga (nur 84 Minuten für ein Tor) ist topfit. Wieso sollte er die Rückrunde nicht auf dem­selben Niveau fortführen?

Gewiss: Der FC Aarau braucht einen Vladi in starker Verfassung, um seine Ziele zu erreichen. Doch in der Vorbereitung wurde viel dafür getan, die Abhängigkeit vom Torjäger zu verringern. Die zweimonatige WM-Pause erwies sich dabei als Glücksfall für jene Offensivkräfte, die im Herbst unter ihren Möglichkeiten blieben. Die bislang weitgehend enttäuschenden Nuno da Silva, Varol Tasar oder (mit Abstrichen) Nikola Gjorgjev etwa durften sich von Neuem anbieten und ihren Platz erkämpfen. Dass Spieler solcher Klasse irgendwann ihr Potenzial abrufen, ist nur eine Frage der Zeit. Das hat die Vergangenheit immer bewiesen. Jetzt scheint der passende Moment gekommen.

Die lange Vorbereitung ist zuletzt auch Boris Smiljanic zugutegekommen. Nach seinem Amtsantritt im No­vember war der Trainer vor allem als Krisenmanager gefordert. Nun erhielt er Gelegenheit, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu formen. Dem 46-Jährigen ist ein grundlegender Optimismus eigen, der so gut zur gegenwärtigen Situation des FC Aarau passt. Ein Defizit von neun Punkten Rückstand erachtet er nicht als Hindernis, sondern einzig als Chance. Er ist damit der perfekte Mann für die komplizierte Aufstiegsmission.

Contra von Stefan Wyss

Im Trainingslager in der Türkei stand der verletzte Captain Shkelzen Gashi während eines Testspiels neben mir. Un­vermittelt fragte er mich, ob ich noch an den Aufstieg glaube. Auf diese einfache, geschlossene Frage hatte ich keine klare Antwort parat. Ich druckste etwas herum und sagte schliesslich diplomatisch: «Ihr werdet besser sein als im Herbst, aber ich habe Zweifel, ob das reicht.» Ich hätte mich auch kurz und prägnant ausdrücken können. Dann hätte ich geantwortet: «Nein!»

Meine Meinung änderte sich in den letzten zwei Wochen nicht, obwohl der FC Aarau in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterliess. Und wenn die Saison jetzt beginnen würde, gäbe es kaum Gründe, die gegen einen Aarauer Aufstieg sprächen. Aber weil nun halt eben schon die Hälfte der Saison vorbei ist, steht der FCA nicht bei null, sondern bei «minus neun» oder zumindest bei «minus sieben».

Stefan Wyss. Sandra Ardizzone / INL

Der Rückstand auf das Führungstrio Wil, Lausanne-Ouchy und Yverdon ist zu gross, um noch unter die ersten drei zu kommen. Zumal auch noch der grosse Favorit und Liga-Krösus Lausanne-Sport vor Aarau klassiert ist. Dass diese vier Teams gleich reihenweise einbrechen, ist nicht zu er­warten. Deshalb gibt es für den FCA nichts mehr zu holen, selbst wenn er im Frühling leistungsmässig dem Anspruch doch noch gerecht werden sollte, eigentlich zu den Top 3 der Liga zu gehören.

Denn der FCA hat die Mathematik gegen sich. Und diese ist unbeugsam und unbeeinflussbar. Seit die Challenge League eine Zehnerliga ist (2012/13), hat der Dritte im Durchschnitt 61,3 Punkte geholt. Um diese Marke zu erreichen, müsste Aarau in der Rückrunde 37 Punkte holen. Nur einmal, im wundersamen Frühling 2019, erreichte er diese Zahl in der zweiten Saisonhälfte.

Mit anderen Worten: Damit der FC Aarau noch in Tabellen-Gefilde vorrücken kann, in denen es «etwas zu gewinnen gibt», müsste von der ersten Minute des ersten Spiels an alles für ihn laufen. In seinen Spielen, aber auch auf den anderen Plätzen. Und darauf kann man nun wirklich nicht vertrauen, nicht nach all den zum Teil traumatisch-negativen Erfahrungen der letzten Jahre.

Für Aarau beginnt nun eine Serie von 18 Endspielen. Fehltritte sind nicht mehr erlaubt. Dieses Wissen und der daraus resultierende Druck werden das Team durch den Frühling begleiten. Die Mannschaft offenbarte in den letzten Monaten nicht gerade psychische Robustheit. Alles in allem sind auf dem Boden dieser Challenge-League-Saison zu viele Zweifel gesät, als dass man glauben könnte, aus ihm wachse doch noch ein Aarauer Aufstiegspflänzchen.

