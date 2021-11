Tennis: Neue Turnierserie startet in Reinach

Startschuss Neuer Standort, neue Turnierserie: Weshalb sich in Reinach die Tennis-Elite misst In Reinach wird in diesem Winter eine Turnierserie für die nationale Tenniselite lanciert. Am Finalturnier wird um ein Preisgeld von total 8000 Franken gespielt. Der Startschuss für das erste Qualifikationsturnier fällt am Samstag. Fabian Baranzini Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Führt die Setzliste in Reinach an: Jonas Schär. Baranzini

Anfang Oktober haben Freddy und Monica Blatter-Simmen die neue Tennishalle in Reinach eingeweiht. Nach 20 Jahren in Oberentfelden, wo die beiden die Tennisschule aarau-WEST geführt haben, wagen sie im Wynental einen Neustart. Und wie es sich bei den Blatters in den vergangenen Jahren eingebürgert hat, organisieren sie auch am neuen Standort wieder Tennisturniere. Allerdings nicht mehr für die internationale Konkurrenz, wie das noch in Oberentfelden regelmässig der Fall war. Unter anderem organisierten sie dort die Swiss Junior Trophy, das grösste internationale Juniorenturnier Europas, und das Profiturnier Tennis Pro-Open Aargau. Für solche Turniere sind die Platzverhältnisse in der Dreifach-Halle Reinach schlicht zu klein.

Aber zumindest die nationale Elite soll in Reinach wieder regelmässig aufschlagen. Aus diesem Grund hat Freddy Blatter den AKB Grand Prix ins Leben gerufen – eine Turnierserie für die nationale Spitze bei den Frauen und den Männern. «Im Aargau gibt es in der Halle praktisch keine Turniere auf diesem Niveau. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem AKB Grand Prix eine Turnierserie lancieren können, die Teilnehmende aus der ganzen Schweiz anlockt – nicht zuletzt wegen des neuen Rebound-Ace-Belags in unserer Halle», so Blatter.

Jonas Schär ist zum Auftakt topgesetzt

Das erste von insgesamt vier Qualifikationsturnieren steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Je 16 Spielerinnen und Spieler haben sich angemeldet und kämpfen um Punkte für den AKB Grand Prix. Nach den vier Qualifikationsturnieren wird abgerechnet und die Top 16 der Männer und Frauen dürfen am Mastersturnier teilnehmen, das am 18. März 2022 beginnt – sofern sie mindestens zwei der vier Qualifikationsturniere bestritten haben. Beim Mastersturnier kämpfen dann sowohl die Frauen als auch die Männer um ein Gesamtpreisgeld von je 4000 Franken.

Beim ersten Qualifikationsturnier, das am Samstag beginnt, haben sich bei den Männern nur Spieler angemeldet, die allesamt zu den Besten 70 der Schweiz gehören. Topgesetzt ist der Aargauer Jonas Schär, die Nummer 22 der Schweiz. Bei den Frauen ist das Niveau etwas weniger hoch. Dort führt Angelina Joy Hug (N3, 39) die Setzliste an. Aargauerinnen gehören keine zu den Favoritinnen. «Ich hoffe, dass bei den kommenden Qualifikationsturnieren noch mehr Spielerinnen und Spieler aus dem Aargau teilnehmen werden. Nicht zuletzt für sie organisieren wir schliesslich diese Turniere», so Blatter.

In drei Jahren wird man Bilanz ziehen

Ob die Turnierserie in Zukunft noch ausgebaut werden soll, weiss Freddy Blatter derzeit noch nicht. «Wir haben mit unserem Hauptsponsor einen Vertrag für drei Jahre ausgehandelt. In diesen drei Jahren werden wir die Turnierserie in der Wintersaison austragen», so Blatter. «Ob wir im Sommer dereinst auch das eine oder andere Turnier organisieren werden, ist noch nicht klar.»