Interview mit Sportpsychologin zur Ausgangslage des FC Aarau

Sportpsychologie Behalten die FCA-Spieler diesmal die Nerven? Die Expertin verrät, wie es mit dem Aufstieg klappen kann Der FC Aarau braucht noch einen Punkt, um den Aufstieg in die Super League perfekt zu machen. Hilft die gute Ausgangslage? Oder wirkt sie lähmend? Und was braucht es, damit die Mannschaft die ihre bestmögliche Leistung abrufen kann? Sportpsychogin Cristina Baldasarre nimmt Stellung zu den mentalen Brennpunkten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bilder, die man nicht so schnell vergisst in Aarau: Elsad Zverotic und seine Teamkollegen sind nach der Barrage-Pleite gegen Xamax vor drei Jahren untröstlich. Marc Schumacher / freshfocus

Dem FC Aarau reicht in seinem letzten Spiel gegen Vaduz ein Unentschieden, um den Aufstieg perfekt zu machen. Wäre es aus psychologischer Optik besser, wenn man gewinnen müsste, damit die Spieler mit der entsprechenden Entschlossenheit ans Werk gehen?

Cristina Baldasarre: Das kommt auf die Persönlichkeit der Spieler an. Erfolgsorientierte Typen haben damit sicher kein Problem. Der andere Typus, der eher den Misserfolg zu vermeiden versucht, hat sicher mehr Mühe damit. Wichtig ist hier die emotionale Ebene: Wenn man die positiven Emotionen mit ins Spiel nehmen kann, dann geht die ganze Mannschaft gestärkt in das Spiel. Grundsätzlich geht es im Sport unmittelbar vor einem Wettkampf vor allem um eines: Maximales Selbstvertrauen zu holen und somit das Gefühl, dass mich niemand schlagen kann.

Trainer Stephan Keller sagte, er wolle die Euphorie, die in Aarau nach dem Sieg in Schaffhausen herrscht, nutzen, um sie in Energie für die Mannschaft umzuwandeln. Wie kann er das schaffen?

Ich würde zwei Punkte betonen. Erstens: Die positiven Emotionen, die entstanden sind, so gut wie möglich nutzen. Wobei das eine Gratwanderung ist. Es gibt durchaus Spieler, die «kippen» und dann überfordert sind von der Situation. Ein guter Trainer spürt aber seine Mannschaft und kann sie entsprechend abholen. Zweitens: Ein wichtiges Erfolgsrezept ist immer, dass der Trainer seinen Spielern klar vermitteln kann, was ihre Rolle ist. Jeder muss wissen, was seine Aufgabe ist und vor allem, wo er seine Stärken ausspielen kann. Wenn das alle schaffen, dann steht das bestmögliche Team auf dem Platz und kann sein Potenzial ausschöpfen. Der Trainer muss also quasi die Stärken seiner Spieler stärken können. Aber auch jeder Spieler muss für sich selber nochmal reflektieren, wie er seine Aufgabe optimal lösen kann.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Captainteam.

Ja. Diese Spieler haben eine sehr wichtige Rolle auf dem als verlängerter Arm des Trainers, dessen Anweisungen man ja während des Spiels auf dem Feld oft gar nicht mehr hört. Der Captain kann auch mal zu einem Teamkollegen, ihn berühren und versuchen, ihn verbal wieder in die Spur zu bringen.

Was zeichnet diese Leaderfiguren in solchen Momenten aus?

Sie behalten den Überblick und behalten auch in den kritischen Momenten einen kühlen Kopf. Sie sind weniger mit sich beschäftigt, sondern können sich auch auf andere Schauplätze konzentrieren. Und vor allem kennen sie eben ihre Mitspieler und wissen, ob, wie und wann sie intervenieren müssen.

Das Umfeld in Aarau bemüht sich, die Normalität zu wahren und spricht das Thema «Aufstieg» selten bis nie an in der Öffentlichkeit. Ist das der richtige Weg oder sollte man «offensiver» mit der Thematik umgehen?

Beide extreme sind nicht gut. Verschweigen macht keinen Sinn, weil ja doch jeder weiss, um was es geht. Richtig ist, wenn man den Aufstieg auf eine gute Art und Weise thematisiert.

Was heisst das?

Etwas Vorfreude darf durchaus sein! Man darf sich vorstellen, wie es sein wird, wenn man dann den Aufstieg tatsächlich geschafft hat, den guten Ausgang visualisieren. Aber das ist etwas, was man als Trainerteam gut vorbereiten muss und nicht einfach mal so, fünf Minuten vor dem Anpfiff. Sonst kann man die Spieler damit auch überfordern.

Vor drei Jahren erlebte der FCA ein Waterloo in der Barrage gegen Xamax, als man einen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Xamax vor eigenem Publikum auf unerklärliche Art und Weise verspielte. Wie sehr können solche «traumatischen» Erinnerungen, die natürlich jetzt wieder thematisiert werden, die aktuelle Performance beeinflussen?

Man kann so ein Thema ja auch positiv nutzen. Was hat man aus der damaligen Situation gelernt? Was kann man besser machen? Wenn man so etwas verschweigt und ausklammert, kann das schnell toxisch werden in der Garderobe.

Inwiefern?

Gerade die jüngeren und weniger erfahrenen Spieler, die noch nie in so einer Situation waren, muss man abholen und thematisieren, welche Bedenken und Ängste sie haben. «Was passiert mit mir, dem Trainer, dem Umfeld im Falle eines Nicht-Aufstiegs?» Wichtig ist, dass man klar vermittelt, dass es wieder morgen wird und sich die Welt weiterdreht. Und ebenso wichtig ist, dass die Spieler nicht alleine sind mit ihren Sorgen.

Zur Person Cristina Baldasarre Cristina Baldasarre ist Fachpsychologin für Sportpsychologie FSP. Sie wohnt nahe Zürich und arbeitet von ihrer Praxis aus schweizweit sowie international. Als frühere Leistungssportlerin im Eiskunstlaufen verfügt sie über einen aussergewöhnlichen Erfahrungshintergrund. Auf Basis ihrer umfassenden Ausbildung und der praktischen Zusammenarbeit mit Athleten, Trainern und Funktionären gehört Cristina Baldasarre zu den erfahrensten Expertinnen von «Die Sportpsychologen». Gemeinsam mit Dr. Hanspeter Gubelmann und Philippe Müller bildet sie das Kompetenzzentrum Mind2win.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen