FC Aarau: Schwester von Goalie Enzler kämpft um Olympia-Bronze

Sportliche Geschwister «Bin sehr stolz auf sie»: Schwester von Simon Enzler kämpft um Olympia-Bronze, er mit dem FC Aarau um den Aufstieg Rahel (21) hat die Chance auf eine olympische Medaille, Simon (24) ist mit dem FC Aarau auf Kurs Richtung Super League: Die Geschwister Enzler aus Unterägeri (Zug) schreiben gerade eine Erfolgsstory. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 15.02.2022, 15.00 Uhr

Simon Enzler hütet seit Sommer 2020 das Tor des FC Aarau.

Schweiz gegen Kanada im Frauen-Eishockey ist wie FC Aarau gegen Bayern München im Männer-Fussball: David gegen Goliath. Aus Sicht des Aussenseiters gilt die Devise «Schadensbegrenzung» - höhere Ambitionen sind unrealistisch.

Simon Enzler hoffte: «Einfach kein Stängeli!» Doch der Wunsch des FCA-Goalies blieb unerhört: Die Schweizer Eishockey-Frauen gingen im Olympia-Halbfinal gegen Kanada mit 3:10 unter - immerhin eine kleine Steigerung nach dem 1:12 im Gruppenspiel gegen die gleichen Gegnerinnen.

Doch warum reden wir mit Simon Enzler über Frauen-Eishockey? Die Antwort heisst «Rahel» und ist Simons jüngere Schwester. Die 21-Jährige ist Teil des Schweizer Eishockey-Nationalteams von Trainer Colin Muller und mit diesem in Peking mit dabei.

Rahel Enzler spielt seit 2020 in den USA für die Universtität des Bundestaats Maine.

Nach dem deutlichen Halbfinal-Out gegen Kanada bietet sich den Schweizerinnen mit Flügelstürmerin Rahel Enzler die Chance, das Turnier doch noch versöhnlich zu beenden: Mit dem Spiel um Bronze gegen Finnland am Mittwoch um 12.30 Uhr. Gelingt das Husarenstück «Olympia-Edelmetall» nach 2014 in Sotschi erneut?

Anders als für die bisherigen Partien der Schweizerinnen, die meistens am frühen Morgen stattfanden, muss Simon Enzler dieses Mal nicht früh aus den Federn. «Ich bin drei Mal um fünf Uhr aufgestanden - Ehrensache! Olympia ist für das Frauen-Eishockey, das sonst in der Schweiz leider ein Schattendasein hat, die grösstmögliche Bühne. Rahel im Rahmen eines solchen Mega-Events am TV zu sehen, ist für mich als Bruder emotional und besonders. Ich bin sehr stolz auf sie!»

Rahel Enzler im Training mit dem Schweizer Nationalteam.

Zittern wegen Corona

Enzler hat als Bub selber Eishockey gespielt, sich dann aber als Zwölfjähriger für den Fussball entschieden. Nach vielen Jahren im Nachwuchs des FC Luzern hütet er seit 2020 das Tor des FC Aarau und peilt mit seinen Teamkollegen in dieser Saison den Aufstieg in die Super League. Enzler als statistisch bester Torhüter der Liga gebührt ein grosser Anteil am Höhenflug der Aarauer, die am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der Challenge League übernommen haben.

Dem Eishockey frönt Enzler nur noch als Fan des EV Zug - und natürlich seiner Schwester: Rahel hat sich im Teenie-Alter als äusserst talentiert im Umgang mit Stock und Puck entpuppt und 2020 ein Studentenvisum für die USA erhalten: An der Universität im Bundesstaat Maine trainiert sie parallel zum Studium unter professionellen Bedingungen. Ihr letzter Klub in der Schweiz vor dem Sprung über den grossen Teich war der SC Reinach,

Bild aus früheren Jahren: Rahel und Simon Enzler. zvg/fca

Die Wochen vor dem Abflug nach Peking verbrachte Rahel im Elternhaus in Unterägeri - unter alles andere als normalen Umständen: Um für sie das Risiko einer Coronainfektion so gering wie möglich zu halten, trug die Familie zuhause Maske, setzte sich beim Essen weiter als sonst auseinander und verzichtete Rahel zuliebe auf unnötige Treffen.

«Das haben wir gern gemacht», erzählt Simon, «wer weiss, wie oft sie nochmals die Möglichkeit hat, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Die ständige Ungewissheit, ob sie negativ bleibt und nach China darf, machte irgendwann auch mich nervös. Es wäre sehr schlimm für sie und für uns alle in der Familie gewesen, hätte sie wegen einer Coronainfektion nicht nach China reisen dürfen.»

Das Zittern ging auch nach Rahels Ankunft in Peking weiter: «Zwei Mal täglich hat sie ein Stäbchen in der Nase - und bangt, dass sie negativ bleibt. Man liest und hört ja, wie schwierig auszuhalten die Isolation für einige der positiven Sportler ist. Hoffentlich kommt sie die letzten Tage noch durch und kann gemeinsam mit ihre Teamkolleginnen zurück in die Schweiz reisen.» Mit der Bronzemedaille um den Hals? Die Partie gegen Finnland beginnt am Mittwoch um 12.30 Uhr - SRF überträgt im TV und per Livestream.

