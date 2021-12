Aargauer Sportler-WG in Bern

Wohnungsbesuch «Wir sind selbst überrascht, dass wir eigentlich nie streiten»: So leben drei Aargauer Sportler in einer WG Die drei Aargauer Sportler Ronja Stern, Aline Seitz und Tobias Künzi leben seit drei Jahren in Bern in einer Wohngemeinschaft. Sie erzählen über das Leben in der Hauptstadt, den Spagat zwischen Sport und Studium und welche Rolle Ronjas Bruder bei der Wohnungssuche spielte. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Wenn einmal alle drei Sportler zu Hause sind, kochen die Aargauer gerne zusammen. Annette Boutellier

Am Ufer der Aare, nicht unweit von der Berner Reitschule und gegenüber einer Metallbau-Firma, haben sich drei Aargauer Sportler niedergelassen. Aline Seitz aus Buchs, Ronja Stern aus Remetschwil und Tobias Künzi aus Untersiggenthal leben seit etwas mehr als drei Jahren in Bern in einer Wohngemeinschaft.

Die Badminton-Spielerin Ronja Stern aus Remetschwil. Annette Boutellier

Doch warum leben drei Aargauer Sportler in der Bundeshauptstadt? Und wie kamen sie zu einer Wohnung in dieser doch eher ungewöhnlichen Lage? «Mein Bruder hat vor uns in dieser Wohnung gelebt», erklärt die Badminton-Spielerin Ronja Stern. Mitte 2018 verliess er die Wohnung und suchte nach Nachmietern. Das brachte Ronja Stern und ihre gute Freundin Aline Seitz auf eine Idee.

Seitz, die als Radfahrerin vor allem auf der Bahn und auf der Strasse auf sich aufmerksam macht, kennt Stern schon über neun Jahre. Gemeinsam besuchten sie auch die Sportkanti in Aarau. Vor drei Jahren schmiedeten die beiden Freundinnen den Plan zusammenzuziehen. Die Wohnung von Sterns Bruder zu übernehmen, war folglich für beide eine passende Lösung. Sowieso suchte Stern eine Unterkunft in Bern, da sie dort ihr tägliches Training im Trainingszentrum von Swiss Badminton absolviert.

«Die Wohnung liegt irgendwie zentral und doch abgelegen», beschreibt Stern. Diese Mischung zwischen Innenstadt und Natur ist das Besondere an der Wohnung und auch der Grund dafür, dass die Wohngemeinschaft mittlerweile seit etwas mehr als drei Jahren besteht. Für Seitz war indes unwichtig, wo die Wohngemeinschaft entsteht:

Die Velofahrerin Aline Seitz aus Buchs. Annette Boutellier

«Mir war eigentlich egal, wo die Wohnung ist. Ich kann sowieso überall trainieren. Ich wollte einfach in eine WG ziehen.»

Der Plan der beiden Freundinnen stand. Nun fehlte aber noch mindestens eine Mitbewohnerin oder ein Mitbewohner. Doch Ronja Stern hatte bereits jemanden im Kopf: ihr Trainingskollege Tobias Künzi.

Wie für Ronja gilt auch für ihn, dass er in Bern trainiert. Wie auch sie ist Künzi Teil des Badminton-Nationalkaders und trainiert in Bern. Entsprechend gut kennen sich die beiden. «Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten», bestätigen die beiden Badminton-Asse.

Spagat zwischen Studium und professionellem Sport

Badminton-Spieler Tobias Künzi aus Untersiggenthal. Annette Boutellier

Aline Seitz kannte Künzi nur vom Sehen. «Ich habe damals in der Kanti ihren Matura-Vortrag angeschaut», sagt Künzi. Auch das Thema habe ihn damals interessiert, in erster Linie musste er aber eine gewisse Anzahl an Präsentationen anschauen. Der erste richtige Kontakt fand dann aber erst in Bern statt. «Ich habe Tobias das erste Mal in der WG gesehen», sagt Aline Seitz lachend. Die Chemie hat aber ab der ersten Sekunde gepasst.

Allzu oft sehen sich die drei Aargauer aber nicht. Das liegt an den prall gefüllten Terminkalendern der Jungsportler. Vor allem Velofahrerin Aline Seitz verbringt selten Zeit zu Hause. «Sie ist sicher am meisten weg», versichern auch die beiden Badminton-Spieler.

Aber auch Stern und Künzi sind aufgrund ihrer Wettkämpfe immer wieder unterwegs. Entsprechend kommt es kaum vor, dass man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Das sei ab und zu aber doch eher überraschend, schliesslich sind die drei Sportler alle sehr ehrgeizig und haben einen starken Willen.

«Wir sind selbst überrascht, dass wir eigentlich nie streiten.»

Damit die Sportler den Überblick über die jeweiligen Abwesenheiten nicht verlieren, hängt im Wohnzimmer eine grosse Tafel mit den Reiseterminen aller Mitbewohner. Doch auch neben dem Sport wird den drei Aargauern nicht so schnell langweilig. Denn alle drei verbinden ihre Sportkarriere mit einem Studium.

Mit einer grossen Termintafel behalten die drei Aargauer den Überblick, wer wann zu Hause oder unterwegs ist. Annette Boutellier

Die akademischen Interessen könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Während Aline Seitz Psychologie studiert, absolviert Ronja Stern ihr Studium in der Informatik. Tobias Künzi hingegen besucht den Studiengang der Sozialwissenschaften.

Während für viele Studenten der allgegenwärtige Unterricht von zu Hause einen groben Einschnitt ins Studenten-Leben darstellt, kommt den drei Sportlern diese Regelung eher entgegen. Das macht den Spagat zwischen Studium und Spitzensport etwas einfacher.

Die Freundschaft geht durch den Magen

Da Stern, Seitz und Künzi seit über drei Jahren zusammenlegen, kennen sie sich mittlerweile bestens. «Wir sind alle sehr gemütlich drauf», sagt Aline Seitz über die Gemeinsamkeiten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass alle drei sich im Sport auspowern und dann zu Hause die Batterien wieder aufladen möchten.

Die drei Sportler im gemütlichen Gespräch am Esstisch im Wohnzimmer. Annette Boutellier

Ein wichtiger Teil dafür ist auch eine gesunde Ernährung. Entsprechend ähnlich sehen die Essgewohnheiten aus, ohne dass jemand einen exakten Ernährungsplan verfolgt. Sind die drei Sportler ausnahmsweise mal zu dritt in der Wohnung, kochen sie gerne zusammen. Besonders beliebt ist ein Kartoffel-Gratin, die Spezialität von Seitz und Künzi. Am kreativsten ist aber Stern, die immer wieder neue Gerichte ausprobiert.

Für die gute Laune ist mit Aline Seitz immer gesorgt. Sie ist die Stimmungskanone in der WG. Das liege auch daran, dass sie am meisten weg sei und daher die Zeit in Bern jeweils besonders geniesse.

Da haben sich also drei Sportler und Freunde getroffen und leben seither unter einem Dach. Zu dritt verfolgen sie alle das gleiche Ziel: in ihrer Sportart zu den Besten der Welt zu gehören. Ob sie dieses erreichen werden, wird sich zeigen. Was sie aber schon jetzt erreicht haben, ist eine Wohngemeinschaft unter Freunden.

