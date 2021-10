Analyse zur Provinzposse beim FC Wohlen

Sport und Politik Geld und sportliche Ambitionen: Die heikle Gratwanderung Die Plakatposse beim FC Wohlen zeigt einmal mehr: Wenn kommerzielle Interessen der Klubs auf die politische Meinung der Fans treffen, kann das zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Die Vereine bewegen sich in einem Spannungsfeld. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Eines der viel diskutierten Plakate beim Spiel zwischen dem FC Wohlen und dem FC Solothurn. Larissa Gassmann

Der FC Wohlen gewährt der lokalen SVP-Sektion während eines Meisterschaftsspiels Gastrecht im eigenen Stadion. Die Anhänger protestieren, es kommt zu einer Freistellung des Medien- und Fanverantwortlichen. Die Provinzposse im Stadion Niedermatten zeigt einmal mehr, dass der Sport sich von der Politik abgrenzen sollte. Dass dies aber fast unmöglich umsetzbar ist, ist hinlänglich bekannt.

Die Vergabe von sportlichen Grossanlässen wie Olympischen Spielen und Fussball-Weltmeisterschaften folgt längst finanziellen Gesetzen. Man holt sich gerne einen politisch zweifelhaften, aber zahlungskräftigen Partner ins Bett. Dasselbe gilt für die grossen Fussballklubs wie Paris Saint-Germain, Manchester City oder neuerdings Newcastle, die bevorzugt mit Investoren aus Ländern kooperieren (oder von ihnen in Besitz genommen werden), die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen, aber für einen nie versiegenden Geldstrom in die Klubkasse sorgen.

Wer Ambitionen hat, braucht zahlungskräftige Gönner

Nun lässt sich dieses Dilemma im Kleinformat auch ein Stück weit auf die Schweizer Sportlandschaft und ihre Fankultur herunterbrechen. Der aktuelle Fall des FC Wohlen ist dabei ein Musterbeispiel, in welchem Spannungsfeld sich die Klubs oft bewegen. Wer sportliche Ambitionen hat wie der Freiämter 1.-Ligist, braucht das nötige Kleingeld. Und wo holt man sich diese Unterstützung? Bei den möglichst finanzkräftigen Gönnern und Sponsoren. Das sind mehr oder weniger wohlhabende lokale Unternehmer, die ihren geschäftlichen Interessen folgen und eher mit den wirtschaftsfreundlich gesinnten Parteien im rechten Politspektrum sympathisieren (wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt).

Auf der anderen Seite stehen die Vertreter aus der organisierten Fanszene, die sich punkto Gesinnung gerne am anderen Ende der politischen Landschaft zuhause fühlen. Und die mit ihrer Meinung auch selten diskret im Hintergrund bleiben. Wenn dann also, wie im Fall Wohlen, diese zwei Fronten - unter welchen Umständen auch immer - aufeinandertreffen, dann kann das zu einem ordentlichen Gewitter inklusive Kollateralschäden führen.

Für Romantik bleibt nur wenig Platz

Natürlich gibt es Fangruppierungen, die sich längst mit der Lage der Dinge arrangiert haben. Zum Beispiel bei den ZSC Lions, deren finanzielles und somit auch sportliches Wohl seit Jahren von den Investments von (ehemaligen) SVP-Granden wie Walter Frey oder Peter Spuhler abhängt. In Zürich weiss man, dass die eine Seite nicht ohne die andere existieren kann. Die Klubführung sorgt für die finanzielle Basis. Die Fans für die Stimmung und den Umsatz im Stadion. Für Romantik bleibt da nur wenig Platz. Oder zumindest nur dann, wenn Klub und Anhänger bereit sind zu akzeptieren, dass man sportlich kleinere Brötchen backt. Und da wirds mitunter kompliziert.

Bei der Führungsetage des FC Wohlen hat man inzwischen eingesehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Dummerweise ist der Imageschaden nun bereits angerichtet. Lassen sich die Sportfans auf höchstem Niveau vom Glanz der Meisterpokale und der Olympiamedaillen besänftigen, so ist dies auf niedrigerem Level umso schwieriger.

Der Fall Wohlen ist aus zwei Gründen pikant: Einerseits stellte sich die SVP in den letzten Jahren oft gegen Projekte des FC Wohlen, wie einen Kunstrasen oder eine Erweiterung der Sportanlage. Andererseits ist die Wohler Fanszene politisch links orientiert und engagiert sich unter anderem gegen Rassismus und Homophobie in den Stadien. Diese Wunden werden noch eine ganze Weile nicht verheilen.