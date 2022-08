Sport Forum Aargau Matthias Kyburz, Michelle Heimberg, Lucia Acklin und Alex Hürzeler – hochkarätiger Sport-Talk am Sport Forum Aargau Bei der diesjährigen Ausgabe des Sport Forum Aargau am 9.9. im Tägi Wettingen (18:30 Uhr) nehmen Orientierungsläufer Matthias Kyburz, Wasserspringerin Michelle Heimberg, Siebenkämpferin Lucia Acklin und Sportminister Alex Hürzeler am «Aargauer Sport-Talk» teil. 30.08.2022, 09.56 Uhr

Es gibt eine Premiere am Sport Forum Aargau in diesem Jahr: Zum ersten Mal gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht «nur» spannende Referate, sondern auch eine Podiumsdiskussion. Für den «Aargauer Sport-Talk» konnten gleich mehrere hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus der Aargauer Sportszene gewonnen werden.

Auf dem «Aargauer Sport Sofa» nimmt Matthias Kyburz Platz. Der Orientierungsläufer gehört seit zehn Jahren zur absoluten Weltklasse in seiner Sportart. Fünf Mal hat er bereits den Gesamtweltcup gewonnen, zudem ist er sechsfacher Weltmeister und siebenfacher Europameister. Wenn also einer über das diesjährige Thema des Sport Forums Aargau «Sport und sein Potenzial – Grosses erreichen» etwas zu erzählen hat, dann Matthias Kyburz.

Wasserspringerin Michelle Heimberg

Das trifft aber natürlich auch auf die zweite Sportlerin des Abends zu. Ebenfalls Teil des «Aargauer Sport-Talks» ist Wasserspringerin Michelle Heimberg. Auch sie hat in ihrer Sportart Grossartiges geleistet. Sie ist frische gebackene Vize-Europameisterin vom 3m-Brett und hat letztes Jahr als erste Schweizerin überhaupt die Finalqualifikation an den Olympischen Spielen geschafft.

Nachwuchstalent Lucia Acklin

Die dritte Sportlerin, die beim «Aargauer Sport-Talk» auf der Bühne zu sehen sein wird, steht noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Es ist die 15-jährige Lucia Acklin aus Herznach. Die äusserst talentierte Leichtathletin hat am Olympischen Festival der Europäischen Jugend – kurz EYOF – die Goldmedaille im Siebenkampf gewonnen. Und das notabene bei ihrem allerersten Einsatz an einem internationalen Wettkampf.

Eine andere Perspektive

Die drei Gäste aus der Aargauer Sportszene werden also garantiert Spannendes zu erzählen haben im Gespräch mit Moderator Peter Pfändler. Eine andere Perspektive auf das Thema des Abends wird Sportminister Alex Hürzeler einbringen. Auch er wird am Sport Forum Aargau dabei sein und im «Aargauer Sport-Talk» zu Wort kommen. «Es ist grossartig, dass die drei Sportlerinnen und Sportler, sowie unser Sportminister Alex Hürzeler zugesagt haben, bei uns am Sport Forum Aargau dabei zu sein und ihre Geschichte zu erzählen», so Jörg Sennrich, Präsident der IG Sport Aargau, die den Anlass organisiert.

Messner, Hasler und Gasparin

Neben dem «Aargauer Sport-Talk» wird es auch am diesjährigen Sport Forum Aargau im Tägi Wettingen drei spannende Referate zu hören geben. Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner wird dabei sein, genauso wie der renommierte Schweizer Philosoph Ludwig Hasler, der eine Aussensicht auf den Sport einbringen wird, und die ehemalige Weltklasse-Biathletin Selina Gasparin.

Das Sport Forum Aargau findet auch in diesem Jahr im Rahmen des Aktionstages «Tag des Aargauer Sports» statt. Dieser wurde von der IG Sport Aargau ins Leben gerufen. Das Ziel besteht darin, den Aargauer Sport ins «Schaufenster» zu stellen, damit er in der Öffentlichkeit die verdiente Aufmerksamkeit erhält. Unter anderem soll dies mit dem Sport Forum Aargau gelingen, das alle sportbegeisterten Aargauerinnen und Aargauer besuchen können.

Hinweis: Tickets können hier bestellt werden.