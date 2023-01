Snowboard Die Aargauerin Berenice Wicki und das Rennen mit der Zeit Die Snowboard-Olympia-Teilnehmerin aus Ennetbaden verletzte sich in der Saisonvorbereitung am Fuss. Nun hofft die 20-Jährige, dass sie nach einer über zwei Monate dauernden Zwangspause im Hinblick auf den Weltcup-Event in Laax (21./22. Januar) das Comeback schafft. Doch schon jetzt ist klar: Die Zeit wird knapp. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Möchte bald wieder jubeln wie hier an den Olympischen Spielen in Peking: Berenice Wicki- Lan Hongguang/ Freshfocus

Es passierte im Oktober während eines Trainingslaufs in Saas-Fee. Berenice Wicki blieb nach einem Sprung an der Kante der Halfpipe hängen, stürzte unsanft auf die Fläche und verletzte sich dabei am Fuss. «Es rupfte ihn mir erst auseinander, ehe er wieder zusammengestaucht wurde», beschreibt Wicki das Unglück. Die Bilanz: Mehrere Bänder gerissen oder angerissen. Dazu kam auch noch eine lädierte Schulter.

Damit verpasste die Aargauerin nicht nur den Rest der Saisonvorbereitung, sondern auch den Weltcup-Auftakt in Nordamerika. «Am Anfang war die Verletzung doppelt ungemütlich, weil ich wegen der kaputten Schulter nicht einmal richtig mit Krücken laufen und den Fuss überhaupt nicht belasten konnte. Da kam ich nicht mehr wirklich vom Fleck», erinnert sich die 20-Jährige. Die Ärzte sprachen von einem Heilungsprozess, der sechs bis acht Wochen dauert. Mittlerweile sind aber schon deren elf vergangen. Das Problem: Die Wundheilung ist zwar geschafft, aber noch ist Berenice Wicki bei Belastung des Fusses weder symptom- noch schmerzfrei.

Geduldsprobe statt Durchstarten

Dabei hätte Berenice Wicki nach ihrer erfolgreichen Saison 21/22, die vom Gewinn des Olympischen Diploms in Peking (Platz 7 im Final) gekrönt worden war, in diesem Winter voll durchstarten und den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze machen wollen. Die Top 5 der Welt sollten ins Visier genommen werden, im Idealfall sogar das Podest. Daraus wurde nun vorderhand nichts. «Natürlich ist so eine Verletzung mühsam, aber halt auch ein Bestandteil des Sports. Wichtig ist, wie man mit so einer Situation umgeht und was man daraus macht», versuchte die Ennetbadnerin stets ein positives Mindset zu behalten.

Bleibt trotz Verletzung positiv gestimmt: Berenice Wickiz. Alex Spichale / SPO

Dies gelang ihr vor allem in Zusammenarbeit mit ihrer Mentaltrainerin. «Ich arbeite schon länger mit ihr zusammen. Das Ziel ist es immer, möglichst gut mit negativen Gedanken umgehen zu können. Es darf sie geben, aber man muss sie richtig einordnen können», erzählt Wicki, die ihr Pech hörbar gelassen nimmt. Zumal ja die Saison noch lange nicht zu Ende ist. Es stehen viele Wettkämpfe auf dem Speiseplan bis im März. Aber eben: Der Fuss muss mitmachen.

Und so wird die Zeit im Hinblick auf das erste grosse Ziel, den Weltcup in Laax, langsam aber sicher knapp. Schon am Wochenende des 21./22. Januar geht dort die grosse Snowboard-Sause über die Bühne. Berenice Wicki weiss, dass das Timing nicht für sie spricht. «Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe diesen Wettkampf immer noch fest eingeplant», gibt sie sich kämpferisch.

Einige Highlights in Übersee - und noch die WM im Visier

Sollte es mit Laax nicht klappen, dann locken aber immer noch ein paar schöne Highlights. Wicki ist beispielsweise als Ersatzfahrerin für die X-Games - eine Art alternative WM der Schnee-Extremsportler - in Aspen/USA aufgeboten, die eine Woche später stattfinden. Nach dem Event im US-Skiresort würden in Mammoth Mountain (USA) und Calgary (Kanada) zwei weitere Weltcup-Events auf dem Programm stehen, ehe sich die Snowboard-Elite Ende Februar/Anfang März zu den Weltmeisterschaften im georgischen Baturani treffen wird.

Berenice Wicki freut sich darauf, endlich wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können. Und zwar lieber früher als später: «Ich hoffe wirklich, dass ich ab Laax alles fahren kann», sagt sie. Der verflixte Fuss muss aber mitmachen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen