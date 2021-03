Snowboard Die Aargauerin Berenice Wicki feiert in Aspen ihre WM-Premiere: «Ich bin glücklich, hier zu sein» Die Ennetbadenerin Berenice Wicki nimmt in Aspen/USA an ihrer ersten Snowboard-WM teil. Für die 18-Jährige geht in den Rocky Mountains eine corona-bedingt komplizierte Saison mit einem Höhepunkt zu Ende. Und es tun sich spannende Perspektiven auf. Marcel Kuchta 10.03.2021, 19.38 Uhr

Beim Weltcup in Laax kam Berenice Wicki noch nicht auf Touren. Claudio De Capitani / freshfocus

Die Coronapandemie treibt in der Welt des Sports bekanntlich bisweilen kuriose Blüten. Ohne regelmässige Wettkämpfe ist die Lage der Dinge besonders für die Athleten völlig unberechenbar. Zum Beispiel auch für Berenice Wicki, die 18-jährige Snowboarderin aus Ennetbaden. In der laufenden Saison bestritt sie genau einen Contest auf höchstem Level. Im Januar fand in Laax der bisher erste und einzige Weltcup-Event des laufenden Winters statt.

Wicki schied dort nach zwei Stürzen in der Qualifikation vorzeitig aus. Grund genug für die Aargauerin, sich im Hinblick auf ein Aufgebot für die im März stattfindende Weltmeisterschaft in Aspen/USA nur mässige Hoffnungen zu machen. «Rein von den Qualifikationskriterien her habe ich nicht mit einer Selektion gerechnet», erzählt Wicki, die Anfang Woche mit dem Schweizer Snowboardteam in die USA gereist ist. «Aber ich habe sehr fest gehofft, dass ich es trotzdem schaffe», fügt sie an.

Guter Dinge in Aspen trotz knapp bemessener Trainingszeit. Fabio Sturm

Wie sie es letztlich genau geschafft hat, weiss sie selber nicht. «Ich habe mich vermutlich teamintern qualifiziert», sagt die Ennetbadenerin, die ihren Trainingsmittelpunkt in Davos hat. Immerhin: Ganz ohne sportliche Meriten ist sie heuer trotz allem nicht geblieben: Wicki erreichte beim recht gut besetzten Europacup in Crans-Montana Ende Januar den zweiten Platz.

WM-Premiere mit gemischten Gefühlen

Ihre erste Weltmeisterschaft bei der Elite geht Berenice Wicki mit gemischten Gefühlen an. Weniger wegen ihres Formstands, sondern wegen des speziellen Drumherums. Die Coronasituation erfordert natürlich auch für die Snowboarder besondere Rahmenbedingungen. «Wir leben als Schweizer Team in einer Bubble, müssen alle drei Tage einen Coronatest machen», erklärt die 18-Jährige und fügt an: «Immerhin haben wir trotzdem viel Bewegungsfreiheit und dürfen uns auch im Dorf bewegen. Natürlich schauen wir dabei darauf, dass wir den Kontakt mit anderen Leuten vermeiden.»

Und dann kommen noch die Wettkampfbedingungen dazu: «Ich habe noch etwas Mühe mit der Beschaffenheit der Halfpipe hier in Aspen» sagt Wicki und erklärt: «Jede Pipe hat ihre Eigenheiten. In der Schweiz bin ich zuletzt auf zwei qualitativ hervorragend präparierten Pipes unterwegs gewesen. Da sind wir sehr verwöhnt.» Fast die grösste Herausforderung war für die Aargauerin, dass man im Vorfeld nur zweimal während zwei Stunden in der Pipe trainieren durfte. Knapp bemessene Zeit, die noch dadurch knapper wurde, dass es auf dem Gelände keinen eigenen Lift für die Snowboarder gibt. Das hiess für Wicki, dass die kostbare Trainingszeit auch noch für die jeweiligen Fussmärsche zurück an den Anfang des Parcours verloren ging. «Aber mit diesem Problem war ich ja nicht alleine», erzählt sie gelassen.

In der Nacht auf Freitag (MEZ) wird Berenice Wicki die Qualifikation bestreiten. Ihr Ziel? «Ich würde gerne meine geplanten Läufe mit allen Tricks sauber runterbringen», erklärt sie und präzisiert: «Ein machbares, aber schwieriges Ziel wäre ein Platz in den Top 10.»

Die Tür Richtung Peking schon ein wenig öffnen

Je besser das Resultat, umso mehr könnte sich für sie in Aspen eine Türe im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 öffnen. «Im Anschluss an die WM findet hier auch noch ein Weltcup-Event statt. Ich hoffe natürlich, dass ich an diesen beiden Anlässen ein paar Punkte für die Olympia-Quali sammeln kann», sagt Berenice Wicki.

Unter dem Strich geht für die Aargauerin in den Rocky Mountains so oder so ein schwieriger Winter mit einer positiven Note zu Ende: «Im Moment bin ich einfach glücklich, dass ich hier sein darf und mir Swiss Snowboard diese Chance ermöglicht hat», freut sie sich.