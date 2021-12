ZSC Lions CEO Peter Zahner im Interview über den Aargau

Serie Erfolgreiche Sportler Peter Zahner im Interview: «Das Stadion in Aarau? Eine Tragikomödie!» Peter Zahner ist in Aarau aufgewachsen und begann seine Sportlerkarriere sowohl bei den Junioren des FC Aarau als auch bei denen des damaligen Schlittschuhclubs Aarau. Karriere machte er dann im Eishockey, wo er seit vielen Jahren als CEO der ZSC Lions zu den einflussreichsten Machern der Sportart gehört. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Seit Jahren der starke Mann bei den ZSC Lions: CEO Peter Zahner. Keystone

Meine erste Berührung mit Sport im Kanton Aargau war:

Peter Zahner: Wahrscheinlich im Alter von acht oder neun Jahren bin ich beim FC Aarau einge­treten. Gleichzeitig habe ich beim damaligen SC Aarau mit dem Eishockey spielen angefangen. Das habe ich lange Zeit parallel gemacht, ehe ich mich mit 15 für das Eishockey entschieden habe.

Der Aargau ist Weltmeister im ...

... ... Rüeblitorten backen!

Wäre der Aargau eine Sportart, dann ...

... Automobilsport. Der Kanton hat viele gut ausgebaute Strassen und auch viele Autobahnkilometer. Leider kennen zu viele Leute den Kanton nur von der Durchfahrt und übersehen, was der Kanton sonst noch zu bieten hat.

Die wohl grösste Errungenschaft von Peter Zahner: Die Realisierung einer neuen Eishockey-Arena in Zürich. Keystone

Ist der Kanton Aargau ein Sportkanton?

Wahrscheinlich viel zu wenig. Im Breitensport schon, aber im Spitzensport? Ich frage: In welcher Publikumssportart ist der Kanton auf höchstem Level vertreten ausser im Handball? Und es ist auch nicht so, dass wir unglaublich viele Individualsportler ­haben, die zur absoluten Spitzenklasse gehören. Weshalb das so ist? Einerseits sind wir kein Wintersport-Kanton. Das heisst, wir müssen schon weit fahren, um Schneesport zu betreiben. Auf der anderen Seite fehlt uns auch in den Sportarten Fussball, Eishockey oder Handball die nötige Top-Infrastruktur, um ganz an der Spitze mithalten zu können.

Das verbindet mich mit dem Kanton Aargau:

Ich habe bis im Alter von 27 Jahren im Kanton Aargau gelebt. Mittlerweile bin ich schon länger weg, als dass ich dort gewohnt habe. In Zürich gelte ich als Aargauer. Und im Aargau als Zürcher (lacht). Trotzdem fühle ich mich absolut immer noch als Aargauer. Es ist mein Heimatkanton. Ich bin in Aarau und in Suhr aufgewachsen und habe sehr viele schöne Erinnerungen an meine Jugend. Heute habe ich zwar nicht mehr allzu viele Kollegen, die im Aargau wohnen und nur vereinzelte Kontakte, trotzdem habe ich einfach sehr viele Erinnerungen an meine Jugend mit dem FC Aarau und dem SC Aarau. Ich habe viel Zeit auf dem Brügglifeld verbracht und natürlich auch auf der Keba.

Ein Bild aus älteren Tagen: Peter Zahner 2006 als Direktor des Schweizer Eishockeyverbands. Edi Engeler

Diese Aargauer Klischees erfülle ich:

Ich würde sagen die Zurück­haltung. Der Aargauer ist sicher nicht laut, vor allem im Vergleich zu den Zürchern. Aber ich weiss nicht, ob das als Klischee gilt. Ein Klischee wären ja die weissen Socken oder dass der Aargauer ein schlechter Autofahrer sein soll. Wobei ja nicht mal klar ist, wie man einen schlechten Autofahrer definiert. Ist das eher ein Schleicher oder ein Raser? Ich würde sagen, dass beides nicht gut ist(lacht).

Das muss man im Aargau unbedingt gemacht haben:

Ich kann mich erinnern, dass wir früher immer wieder in die ­Bäderwelten nach Bad Zurzach gefahren sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch die vielen geschichtsträchtigen Orte wie das Schloss Lenzburg oder natürlich die römischen Ruinen in Vindonissa. Nicht vergessen darf man auch den Hallwilersee.

Dem Kanton Aargau ver­danke ich:

Der Kanton Aargau ist in vielen Bereichen noch ein wenig heile Welt. Ich bin dort in einem tollen Umfeld aufgewachsen mit guten Freunden und tollen Sportmöglichkeiten.

Zur Person Keystone Peter Zahner Peter Zahner ist am 19. Januar 1961 in Aarau auf die Welt gekommen und wohnt heute in Wangen bei Dübendorf. Seine Trainer- und Funktionärslaufbahn im Eishockey begann in den 1990er-Jahren. Seit dem 1. Dezember 2007 ist er CEO der ZSC Lions und noch viel länger einer der führenden Köpfe des Schweizer Eishockeys. Seine grösste Errungenschaft: Der Bau einer Eishockey-Arena in Zürich, die im kommenden Jahr eröffnet wird.

Die beste Rüeblitorte bäckt ...

... wohl irgendeine Bäckerei im Aargau. Aber ich wohne schon zu lange nicht mehr in diesem Kanton, als dass ich die Frage kompetent beantworten könnte. Früher, als ich noch in Aarau ­gelebt habe, gab es die beste Rüeblitorte jedenfalls bei der Bäckerei Furter an der Bahnhofstrasse.

Hier hat der Kanton Aargau in Sachen Sport noch Auf­holbedarf:

Der Aargau gilt für viele Leute als Provinz, erst recht wenn es um den Sport geht. Generell war die Sportinfrastruktur zu meiner Jugendzeit in Aarau sehr gut für Fussball, Eishockey, Handball oder Leichtathletik. Manchmal habe ich jetzt aber das Gefühl, dass diesbezüglich die Zeit ein wenig stehen geblieben ist. Die Infrastruktur ist und bleibt ein grosses Thema. Hier geht es im Kanton nicht vorwärts. Nehmen wir das Fussballstadion in Aarau als Beispiel. Das ist ja eine unendliche Leidensgeschichte. Eigentlich schon fast eine Tragikomödie.

Das sind meine Lieblingsorte im Kanton:

Ich bin in den vergangenen zwei Jahren ein paarmal mit dem Velo im Kanton Aargau unterwegs gewesen und habe zum Beispiel in der Region Aarau ein paar Routen abgefahren, die ich noch aus meiner Jugendzeit kannte. Zum Beispiel von Aarau nach Olten und dann via Lostorf, Stüsslingen und Erlinsbach über den Alpenzeiger wieder zurück. Da hat mir vor allem die schöne Aare-Flusslandschaft einmal mehr sehr Eindruck gemacht. Man nennt den Aargau nicht umsonst das Wasserschloss der Schweiz.

