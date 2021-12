Pascal Jenny: Der Tourismusdirektor kehrt zum Handball zurück

Serie erfolgreiche Sportler Pascal Jenny im Interview: «Aargauer sind immer vorne dabei – auch wenn wir selten die Allerbesten sind» Pascal Jenny war einst einer der besten Handballer des Landes, dann machte er sich als Touristiker in Arosa einen Namen. Im neuen Jahr kehrt er in neuer Funktion zu seinen handballerischen Wurzeln zurück. Ein Gespräch über Jugenderinnerungen in Wohlen, selbstbewusste Aargauer und die beste Rüeblitorte. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Pascal Jenny: «Für die Bündner bin ich immer der Aargauer geblieben.» Cornelius Fischer,zvg/Dirk Buchser / AGR

Meine erste Berührung mit Sport im Kanton Aargau war:

Pascal Jenny: Da habe ich zwei Erinnerungen. Die erste war in Wohlen, als ich im lokalen Eishockeyklub angefangen habe. Alle Schüler erhielten damals einen Brief: «Liebe Mama, Ihr Sohn hat Talent», stand darin, um uns Kinder für den Verein zu gewinnen. Das war Motivation pur. Meine zweite Erinnerung hat dann mit Handball zu tun. Stefan Schärer, der damals in der Nati auf dem linken Flügel spielte, unterschrieb in unserer Schulturnhalle Autogramm­karten.

Der Aargau ist Weltmeister im ...

... Darin, dass man in der ganzen Schweiz immer wieder über die Aargauer schmunzelt. Die Klischees von weissen Socken und Rüebli halten sich hartnäckig. Aargauer sind aber auch erfolgreich, weil sie proaktiv sind und vorausgehen können. Aargauer sind immer vorne dabei, auch wenn wir selten die Allerbesten sind.

Wäre der Aargau eine Sportart, dann ...

... ganz klar Handball. Der ­Kanton Aargau ist sehr selbstbewusst und anpassungsfähig. Diese beiden Komponenten braucht es auch im Handball. Es ist ein Sport, in dem Spielerinnen und Spieler alles können müssen: Verteidigen, Torewerfen, Pässe spielen. Und man wird auch auf verschiedenen Positionen eingesetzt.

Als Tourismusdirektor in Arosa wurde Jenny zu einem der wichtigsten Manager der Schweiz. Im letzten Jahrzehnt wurde er sowohl als Aargauer des Jahres sowie als Bündner des Jahres nominiert (März 2012). Chris Iseli/ Az / INL

Ist der Kanton Aargau ein Sportkanton?

Ich finde schon. Politik, Sportämter und die Vereine sind ein Vorbild in Sachen Sportkultur. Wir haben ein starkes Volon­tariatsprinzip, viele Menschen helfen ehrenamtlich mit. Zudem ist die Unterstützung von Nachwuchs- und Jugendaktivitäten vorbildlich.

Das verbindet mich mit dem Kanton Aargau:

Eine glückliche Kindheit. Die hat in Döttingen begonnen, in Wohlen bin ich dann zur Schule gegangen. Später zog ich aus in die Region um Suhr/Aarau und setzte auf Sport. Vieles, was ich in der Kindheit und Jugend für das Leben gelernt habe, ist im Aargau geschehen.

Pascal Jenny spielte in der Schweizer Nati als Linksaussen (Januar 2006). Alexander Wagner / DIV,

Diese Aargauer Klischees erfülle ich:

Den Dialekt habe ich nie ablegen können, auch in Graubünden nicht. Für die Bündner bin ich immer noch der Aargauer, auch wenn mich einige mit einem Zürcher verwechseln. Auch das Klischee vom Rüebli begleitet mich. Noch immer bekomme ich von einem Freund Rüebli geschenkt mit der Aufforderung, ich soll sie den Bären im Bärenland in Arosa schenken. Das ­Klischee vom schlechten Autofahrer ist zum Glück kein Thema mehr: Ich bin stolzer Träger eines Bündner Kennzeichens.

Das muss man im Aargau unbedingt gemacht haben:

Um den Hallwilersee laufen. Das verbinde ich mit meiner ­Jugendzeit, das ist etwas vom Schönsten. Auch ein Abend an der Wohler Fasnacht hat seinen Reiz.

Zur Person Pascal Jenny Pascal Jenny wurde am 23. März 1974 geboren und wuchs in Wohlen auf. Er war einst ein begnadeter Handballer. Der Flügelspieler lief in der Nationalliga A für den TV Suhr, die Kadetten Schaffhausen und die Grasshoppers auf und war Captain der Schweizer Nationalmannschaft. Ab 1. Januar kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und übernimmt das Amt als Zentralpräsident des Schweizerischen Handballverbandes. Dazwischen machte er sich einen Namen als Tourismusdirektor von Arosa, wo er unter anderem das «Arosa Bärenland» initiierte und für die Durchführung des schweizweit bekannten Humorfestivals verantwortlich zeichnete. Mit seiner Frau und den beiden Kindern bleibt er auch mit dem neuen Job in Arosa wohnhaft. (frh)

Dem Kanton Aargau ver­danke ich:

Ganz viele Freundschaften. Eine gewisse Gelassenheit, die Aargauer einfach ausstrahlen. Und Knieprobleme auf den Ski, weil die Aargauer Hallenböden zu hart waren.

Die beste Rüeblitorte bäckt ...

... meine Mutter, ganz klar. Da kann kein Beck mithalten.

Hier hat der Kanton Aargau in Sachen Sport noch Auf­holbedarf:

Bei der Infrastruktur. Das neue Fussballstadion ist ein leidiges Thema in Aarau, auch bei der Schachenhalle wäre eine Erneuerung hilfreich. Man müsste bei der Infrastruktur vermehrt sportartenübergreifend denken, so wie das etwa im Sport­zentrum OYM in Cham gemacht wird. Erholungsmöglichkeiten, Krafträume, medizinische Ausstattung – daran fehlt es derzeit noch.

Das sind meine Lieblingsorte im Kanton:

In meiner Jugend in Wohlen sind wir an der Bünz jeweils am Wasser gesessen. Als Hand­baller habe ich die Aarauer Altstadt an schönen Sommertagen sehr genossen. Das hat sehr viel Charme. Mein dritter Lieblingsort war bei meinen Grosseltern in Baden, die hinter ihrem Haus einen grossen Garten hatten. Da sind wir als Kinder im Winter auf gefrorenem Rasen Schlittschuh gelaufen. Auch ans Fischbacher Mösli erinnere ich mich gerne aus meiner Zeit in der Pfadi.

