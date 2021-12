Interview mit Tour de Suisse Direktor Olivier Senn

Serie Erfolgreiche Sportler Olivier Senn im Interview: «Ich bin wohl nicht der typische Aargauer» Er war früher selber Radprofi und ist seit seinem Rücktritt eine der grossen Triebfedern im Schweizer Radsport. Sei es als Manager eines eigenen Nachwuchsteams, sei es als Co-Direktor der Tour de Suisse, des wichtigsten Radrennens der Schweiz. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Olivier Senn, Generaldirektor der Tour de Suisse, spricht anlässlich einer Medienkonferenz am Dienstag, 30. Mai 2017, in Schaffhausen. Keystone

Meine erste Berührung mit Sport im Kanton Aargau war:

Olivier Senn: Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Entweder im Kindergarten oder in der Schule. Oder dann mit der Familie an Orientierungsläufen. Da ich ausserhalb des Dorfes wohne, musste ich schon sehr früh mit dem Velo zur Schule fahren. Daraus hat sich meine Passion für den Radsport entwickelt und ich habe mit zwölf Jahren begonnen, Radsport zu betreiben.

Der Aargau ist Weltmeister im ...

... Sportvereinsleben. Es ist fast unglaublich, wie viele Sport­vereine jedes Dorf und jede Stadt in diesem Kanton hat. Damit haben ein Grossteil der Bevölkerung und insbesondere die Kinder die Möglichkeit, diverse Sportarten kennen zu lernen und die Geselligkeit zu pflegen. Meine Kinder zum Beispiel haben schon einiges ausprobiert, auch wenn das Angebot in Gansingen überschaubar ist. Von Jugendriege über Radsportschule, ­Reiten, Karate, Handball, Fussball bis hin zu Jungwacht/Blauring und Musikgesellschaft konnten unsere Kinder alles ausprobieren und haben so auch ihren Platz in der Gesellschaft gefunden.

Wäre der Aargau eine Sportart, dann ...

... Oh, das ist eine schwierige Frage! Sicher eine Teamsportart, weil es der Aargau gut versteht, sich mit seinen Nach­barkantonen für gemeinsame Lösungen einzusetzen. Zudem fühle ich mich vom Kanton ganz allgemein gut «ins Boot geholt». Wenn ich eine Sportart wählen müsste, dann wohl Rudern im Vierer ohne Steuermann – weil das Team klar im Vordergrund steht.

Ist der Kanton Aargau ein Sportkanton?

Absolut! Mir kommen da gerade die erfolgreichen Turnvereine, die Schützen und die Radfahrer in den Sinn. Wir haben bei uns beste Voraussetzungen, um Sport in allen Facetten auszuüben, was sich auch in den Leistungen zeigt. Zudem besteht eine ­grosse Vernetzung und vermehrt auch eine Zusammenarbeit unter den Vereinen.

Das verbindet mich mit dem Kanton Aargau:

Ganz klar die Heimat! Ich bin im Fricktal aufgewachsen und immer hier geblieben. Ich geniesse die Ruhe auf dem Land und die dennoch recht zentrale Lage in der Schweiz. Die mittlerweile guten und schnellen Verbindungen in die grossen Städte reduzieren die Reiserei deutlich. Ebenso geniesse ich die Geselligkeit des Vereins- und Dorflebens, auch wenn es leider in letzter Zeit aus bekannten Gründen etwas eingeschränkt worden ist.

Ein Bild aus jüngeren Jahren: Olivier Senn wurde 2005 als neuer Rennmanager der Gippinger Radsporttage vorgestellt. Alexander Wagner

Diese Aargauer Klischees erfülle ich:

Klischees? (lacht) Also ich trage keine weissen Socken und halte mich für einen anständigen Autofahrer. Im Ernst: Durch meine Mutter aus der Westschweiz und meine Frau aus Australien bin ich schon früh und andauernd mit etwas anderen Kulturen in Verbindung gebracht worden. Daher bin ich wohl auch nicht der typische Aargauer.

Das muss man im Aargau unbedingt gemacht haben:

Den «Cheisacherturm» in Gansingen besuchen, weil er die Schönheit unserer Region bestens zeigt. Schon der Weg durch den Wald ist wunderschön und die Aussicht auf Jura, Lägern, Alpen und den Schwarzwald ist beeindruckend. Und als Fricktaler kann natürlich auch die Kirschenernte nicht fehlen. Diese gehört in unserer Region schon fast zum Kulturgut und verbindet Familien und Freunde jeden Sommer aufs Neue.

Dem Kanton Aargau ver­danke ich:

Ziemlich viel! Meine schöne Kindheit in einem sicheren und schönen Umfeld sowie meine schulische und berufliche Ausbildung als Landwirt und Buchhalter. Dann meine radsport­liche Karriere durch den Gan­singer Veloclub sowie die vielen Radrennen, welche es in den 1980er- und 1990er-Jahren im Aargau gab. Und natürlich heute ein tolles Zuhause, in welchem unsere Kinder nun ebenfalls in einem tollen Umfeld aufwachsen können, welches ihnen alle Möglichkeiten bietet, sich entwickeln zu können.

Zur Person Olivier Senn Olivier Senn kam am 7. April 1970 auf die Welt. Er wuchs in Gansingen im Fricktal auf und lebt dort noch heute. Nach seiner Karriere als Radprofi blieb er in verschiedenen Funktionen im Radsport-Business tätig. Heute ist er unter anderem Co-Direktor der Tour de Suisse und damit Chef des wichtigsten und traditionsreichsten Profi-Velorennens der Schweiz.

Die beste Rüeblitorte bäckt ...

... meine Mutter. Auch wenn es diese leider nicht so häufig gibt. Dies, weil meine Mutter aus dem Kanton Freiburg kommt und es trotzdem geschafft hat, den Kantonskuchen zur Perfektion zu backen.

Hier hat der Kanton Aargau in Sachen Sport noch Auf­holbedarf:

Da sehe ich wenig, auch wenn ich natürlich nicht die ganze Sportlandschaft im Kanton ­kenne. Als Verantwortlicher für die Tour de Suisse würde ich mir natürlich wünschen, dass die Landesrundfahrt regelmässig den Kanton Aargau besuchen könnte und sie so noch vermehrt als Schaufenster für unseren tollen Kanton genutzt werden würde.

Das sind meine Lieblingsorte im Kanton:

Gansingen, weil es meine Heimat ist, ich mit meiner Familie hier lebe und es ein perfekter Ausgangsort für Velotouren ist. Das Fricktal ganz allgemein, weil es fürs Velofahren jegliches Gelände bietet, landschaftlich sehr schön ist und eine hervorragende Veloweg-Infrastruktur aufweist.

