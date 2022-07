Serie: Aargauer Fussballvereine – FC Türkiyemspor Aarau

Serie: Aargauer Fussballvereine (3) Streit, Meuterei und viele Umzüge: Nach einer abenteuerlichen Reise fand der FC Türkiyemspor seine Heimat in Aarau Seit 14 Jahren trägt der FC Türkiyemspor nun seine Heimspiele auf der Sportanlage Schachen in Aarau aus. Einer der Kapitäne, der den türkischen Verein auf Kurs hält, ist Ibrahim Karakelle. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Die erste Mannschaft von FC Türkiyemspor Aarau. Ibrahim Karakelle, ganz rechts oben, stehend, ist Präsident des Vereins. Alexander Wagner

Der Aarauer Fussballclub Türkiyemspor ist seit mehr als einem Jahrzehnt seine Heimat. Ibrahim Karakelle ist in der Türkei geboren. Seine Eltern waren Gastarbeiter in der Schweiz. Als Kind besuchte er sie jeweils im Sommer im Aargau. Nach den dreimonatigen Schulferien hiess es jedoch wieder Abschiednehmen: auf Wiedersehen Schweiz – Merhaba Türkiye.

Der junge Karakelle ging gerne in die Schule. Mathematik war sein Lieblingsfach. Fussball seine Leidenschaft. Basketball, Volleyball, allgemein Ballsportarten sind in der Türkei ein Publikumsrenner. Aber König Fussball regiert noch heute. Bei Gross und Klein.

Jede freie Minute wurde auf dem Schulhof gekickt, sagt Ibrahim Karakelle.

«Es war mehr Spass am Spielen. Ein Vereinsleben kannte ich in der Türkei nicht.»

Das änderte sich bald. 14-jährig machte Karakelle wieder einmal Halt in der Schweiz. Diesmal blieb er für immer. In der Schweiz und vor allem in der hiesigen Schule versuchte er, Fuss zu fassen.

Mit Zahlen konnte ich sehr gut umgehen, mit der Sprache haperte es ein wenig, sagt Karakelle und lächelt. Nach der Lehre zum Elektromonteur bildete er sich weiter. Heute arbeitet der 50-Jährige als Informatiker. Als Projektleiter vereinheitlicht er seit einigen Wochen mitsamt seinem Team die Informations- und Kommunikationssysteme der Verwaltung des Kantons Zürich und stellt ein zentrales Netzwerk – das Herzstück – zusammen.

Karakelle ist seit über 25 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit 34 Jahren hat er sich dem Fussball und dem Vereinsleben verschrieben. Der FC Türkiyemspor bleibt sein Herzensprojekt, trotz der Auf- und Abstiege und der vielen Umzüge.

16 Jahre Biberstein 2

Türkische Gastarbeiter der zweiten Generation stellten 1988 eine Fussballmannschaft zusammen. Der Wunsch war gross, der türkischen Diaspora in Aarau und Umgebung ein Hause zu geben, denn Schweizer Vereine waren ihnen fremd. Viele türkische Migrantinnen und Migranten wollten ihre Kultur ausleben, ihre Sprache reden, unter sich bleiben. Karakelle sagt: Der Fussball half dem Zusammenhalt innerhalb der türkischen Gemeinde.

«Ein Bonus war, dass dank der sportlichen Beschäftigung die Jugendlichen von der Strasse wegblieben.»

In Aarau jedoch gab es für das Team – im wahrsten Sinne des Wortes – keinen (Spiel-)Platz. Obwohl viele Fussballspieler aus Aarau stammten, musste man nach Biberstein ausweichen. Eingebettet zwischen Aare und Jura startete das neue türkische Team Biberstein 2 in der untersten 5. Liga ihre Mission Fussball. Mittendrin der 16-jährige Ibrahim Karakelle.

Familie, Freunde und Bekannte pilgerten jeweils zu den Spielen. Bis zu 400 Leute feuerten ihr Team an, die Stimmung sei fantastisch gewesen, sagt Karakelle.

Schweizer Vereine hatten für junge türkische Fussballer mit der Zeit jedoch an Reiz dazugewonnen. Bei Biberstein 2 zählten andere Werte, nicht der pure sportliche Erfolg. Ehrgeizige Spieler wollten aber auch Siege feiern und aufsteigen. Andere wiederum fanden die Fahrten ins abgelegene Biberstein umständlich. Der Spielerbestand reduzierte sich deshalb kontinuierlich. Nach ersten Auflösungserscheinungen war in Biberstein nach 16 Jahren Schluss.

Bruch mit dem Vorstand

Nächste Station: Suhr. Ibrahim Karakelle zügelte mit 13 Fussballern in den Suhrental. Als «Verein im Verein», wie Karakelle es bezeichnet, wurde der FC Suhr 2 lanciert. Die erste Mannschaft spielte in der zweiten Liga. Ziel von Karakelle und seinen Mannen war es, von der untersten 5. Liga bis in die 3. Liga vorzustossen.

Nicht nur der Plausch stand also im Vordergrund, mit dem Standortwechsel kamen nun auch die sportlichen Ambitionen. Der Höhenflug wurde aber unterbrochen. Eines Donnerstags vor einem wichtigen Spiel kam es zum Zerwürfnis. Karakelle erinnert sich: Der Trainer der 1. Mannschaft wollte, dass gleich acht Spieler seiner Mannschaft für das nächste Spiel von Suhr 2 auflaufen. Um Spielpraxis zu erhalten.

«Im Umkehrschluss: Ich hätte viele meine Jungs zu Hause oder auf der Bank lassen müssen. Obwohl sie monatelang für den Aufstieg in die 3. Liga kämpften.»

Als Deal schlug Karakelle vor, 4 Spieler von Suhr 1 aufzubieten und die besten zwei von Suhr 2 als Belohnung in die 1. Mannschaft zu schicken. Auch bei zukünftigen Spielen. Der Vorstand sagte Nein. Die Stimmung war ab diesem Zeitpunkt im Keller. Der Schlussstrich musste unweigerlich gezogen werden.

Meuterei beim FC Kulm Türk Gücü

Karakelle musste also erneut die Zelte abbrechen. Neues Ziel: Kulm. Der FC Kulm Türk Gücü, ein türkischer Verein, hatte finanzielle Probleme. Mit der Gründung einer zweiten Mannschaft wurde Türk Gücü aus der Patsche geholfen. Mit dabei waren 25 Fussballspieler, die dem Ruf von Karakelle nach Kulm folgten. Wiederum musste Karakelle jedoch in der untersten Liga, in der 5. Liga, einen Neuaufbau starten.

Karakelle schloss sich mit dem FC Kulm Türkgücü zusammen. zvg

Nach ruhigen Jahren war die erste Mannschaft von Kulm Türk Gücü abermals in Bredouille. Diesmal waren es nicht finanzielle Probleme. Alle, bis auf drei, Spieler hatten keine Lust mehr auf Fussball in Kulm. Karakelles Spieler von der zweiten Mannschaft, die weiterhin den Plausch am Sport zelebrierten, wurden deshalb ins erste Team integriert.

Der FC Kulm Türk Gücü war fortan wieder so attraktiv, dass eine Juniorenmannschaft gegründet wurde und neue ältere Spieler im Fanionteam aufgenommen wurden. Nach einigen Saisons wurde das erfolgreiche Kapitel Kulm jedoch abrupt geschlossen.

Bei Türk Gücü kam es zum Bruch, da einige Fussballspieler hinter dem Rücken von Karakelle ein eigenes Team gründen wollten. Die Hintergründe des Misstrauensvotums einiger Kameraden gegen ihn seien bis heute unklar, sagt Karakelle.

«Ich wollte aber ab dem Zeitpunkt von Kulm weg.»

Die «Meuterei» einzelner ehemaliger Kulmer Spieler war im Nachhinein ein Segen. In Biberstein musste der Verein rund um Ibrahim Karakelle ins fussballerische Exil. Im Sommer 2008 wurde schliesslich der FC Türkiyemspor als eigenständiger Verein gegründet. Eine offizielle Anmeldung beim Aargauer Fussballverband folgte. Der FC Kulm Türk Gücü wiederum überlebte den Rückzug von Karakelle und Türkiyemspor nicht und löste sich in den Folgejahren auf.

Endlich zu Hause

Die erste Mannschaft von FC Türkiyemspor anno 2011/2012. zvg

Seit 36 Jahren wohnt Ibrahim Karakelle in Aarau. Er ging hier in die Schule und machte hier die Lehre und er trainierte unter anderem die FC Aarau Frauen. Ganz wichtig: Seine Familie ist in Aarau. Karakelle sagt deshalb ohne Umschweife:

«Ich bin ein stolzer Aarauer!»

Er sei sehr froh, dass der FC Türkiyemspor nun seit 14 Jahren in Aarau und auf der Sportanlage Schachen seine Heimspiele austrägt. Aktuell spielt das Team in der 4. Liga. Nach den vielen «Auswärtsspielen» in Biberist, Suhr und Kulm habe der Verein endlich seinen Platz im Aargauer Regionalfussball gefunden.

Gilt das aber auch für Ibrahim Karakelle? Obwohl er sich heimisch fühlt in der Schweiz, liebäugelt er mit der Auswanderung in die Türkei. Als Präsident, Sportchef, Juniorenobmann und manchmal noch als Spieler ist Karakelle das Herz des FC Türkiyemspor. Der Nachfolger beim türkischen Fussballverein aus Aarau müsste beim Wegzug von Karakelle eine grosse Lücke füllen.

«Kurzpassspiel» mit Ibrahim Karakelle

Ibrahim Karakelle ist Präsident vom FC Türkiyemspor. Alexander Wagner

Bedeutung des Logos?

Der Fussballclub Türkiyemspor ist 1988 gegründet worden. Der Fussball stellt die Verbindung zum Sport her, den wir im Verein ausüben und lieben. Der Mondstern stellt die Türkei dar, das Ursprungsland der Gründer des Klubs.

Spitzname des Vereins?

Türkiyem, Türkiyem, Türkiyem wird manchmal gerufen. Türkiyem bedeutet: meine Türkei. Wir sind Türkiyemspor – was so übersetzt werden kann: mein türkischer Fussball-/Sportverein.

Habt ihr ein Vereinsmotto?

Wir spielen hauptsächlich Fussball, aber wir sind mehr als nur ein Fussballverein. Unser Motto lautet deshalb: FC Türkiyemspor, weit über den Fussball hinaus!

Habt ihr ein «Classico» / ein Derby?

Spiele gegen den FC Ataspor aus Seon sind besondere Spiele. Ataspor wurde nicht nur von türkischen Migranten gegründet. Einige Spieler sind eng verbandelt mit FC Türkiyemspor. Man kennt und schätzt sich. Aber auf dem Rasen herrscht dann immer eine besondere Stimmung. Jeder möchte den «anderen» türkischen Verein schlagen.

Schlimmste Niederlage?

Niemand will im Sport verlieren. Niederlagen sind immer schlimm. Kürzlich führten wir zu Hause bis zur 50. Minute gegen den FC Klingnau mit 3:0. Innerhalb von 25 Minuten kassierten wir 5 Gegentore. Am Ende konnten wir noch ein Tor schiessen. Aber das Spiel ging mit 4:5 verloren. Solche Spiele bleiben besonders in negativer Erinnerung.

Grösster Erfolg?

Die Gründung eines eigenen Vereins unter eigener Flagge und eigenem Namen. Und die Spiele in der dritten Liga.

