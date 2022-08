Serie: Aargauer Fussballvereine – FC Suryoye Wasserschloss

Serie: Aargauer Fussballvereine (5) «Aus einer Bierlaune»: Die «Christen des Nahen Ostens» aus dem Zweistromland gründeten im Schweizer Wasserschloss einen Verein Suryoye kamen in 1970er-Jahren als Gastarbeiter nach Europa. Als Flüchtlinge entkamen sie den zahlreichen Kriegen im Nahen Osten. Im Aargau, unter anderem, fanden sie eine neue Heimat. Damit die Suryoye-Kultur nicht von der Bildfläche verschwindet, schlossen sie sich zusammen. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexander Wagner

Mesopotamien gilt als die Wiege der Zivilisation. Gemäss der Eden-Hypothese soll sich der Garten Eden, das biblische Paradies, dort befunden haben. Ebenso liege in jener Gegend die Geburtsstätte Abrahams, des Vaters vieler Völker.

In Mesopotamien wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit nicht nur gesammelt und gejagt, sondern auch Landwirtschaft betrieben. Ausserdem verwendeten die damaligen Bewohner des Landes sogenannte Zählsteine für die Rechenaufgaben des Alltags. Aus dem frühen Mesopotamien des 4. Jahrtausends vor Christus stammt obendrein die älteste uns bekannte Schrift, die Keilschrift. Aus ihr wurde das erste Alphabet kreiert.

Mesopotamien – die Staaten Türkei, Syrien, Irak, Iran und Libanon teilen sich heute dieses grosse Gebiet – erstreckte sich zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Aufgrund der beiden Flüsse, die im Osten der heutigen Türkei entspringen und in den Persischen Golf münden, wurde Mesopotamien auch das Zweistromland genannt.

Früher: Mesopotamien (zwischen den Flüssen), heute: Türkei, Syrien, Irak, Iran und Libanon. Goran tek-en

Aare, Reuss und Limmat: Nicht zwei, gleich drei aus den Alpen kommenden Flüsse vereinigen sich im Aargau beim Gebenstorfer Ortsteil Vogelsang. Die Gegend rund um Brugg, Windisch, Gebenstorf, Turgi, Stilli und Untersiggenthal am südlichen Rand des Jura wird dementsprechend auch als das Wasserschloss der Schweiz bezeichnet.

Die «Christen des Nahen Ostens», die Nachfahren der Aramäer, Assyrer und Chaldäer, welche sich als Suryoye bezeichnen, sind ein altes Volk, das ursprünglich im Zweistromland angesiedelt war. Wie das Schicksal so wollte, gründeten im Aargau lebende Suryoye in Gebenstorf den Fussballclub Suryoye Wasserschloss.

Das Bier stand bei der Gründung Pate

In den 1970er-Jahren sind viele Suryoye als Gastarbeiter in die Schweiz eingewandert. Durch die immer wieder aufflammenden Kriege im Nahen Osten sind weitere Tausende nach Europa geflüchtet. Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien 2011 erreichte der Flüchtlingsstrom eine neue Dimension.

Die Anzahl Suryoye in der Schweiz wird heute auf rund 10'000 geschätzt. Viele davon sind fussballbegeistert. Am 21. Mai 2016 beschlossen vier Suryoye, Jonathan Tan, Lukas Sagur, Matthias Pugar und Nordin Kaddoro aus der Region Baden, einen Aargauer Fussballklub zu gründen.

Bild der Gründer – von links nach rechts: Nordin Kaddoro, Matthias Pugar und Jonathan Tan (fehlt auf dem Bild: Lukas Sagur). zvg

Bier gehörte damals zu den Grundnahrungsmitteln in Mesopotamien. Zahlreiche Verwaltungsurkunden, die die Lieferung von Gerste, Emmer und Gerstenmalz an die Bierbrauer festhielten, beweisen, dass schon im 3. Jahrtausend vor Christus Bier konsumiert wurde. Das Bier stand auch bei der Gründung des FC Suryoye Wasserschloss Pate, wie Nordin Kaddoro, einer der Gründungsmitglieder, schmunzelnd sagt:

«Es war keine Schnapsidee, aber die Gründung unseres Vereins entstand aus einer Bierlaune.»

Die Idee schwirrte bereits seit längerer Zeit im Kopf von Kaddoro. Mit der Eröffnung der Mehrzweckhalle Brühl in Gebenstorf wurde der Wunsch bestärkt, aktiv zu werden. Die Jugendlichen der Suryoye-Kulturvereine aus der Region Baden trafen sich jeden Freitagabend in der Sporthalle zum Fussballspielen.

Da die Gemeinde Gebenstorf keinen Fussballverein hatte und viele der Spieler in anderen Vereinen tätig waren, «haben wir uns eines Abends schliesslich entschlossen, den ersten Fussballverein in Gebenstorf zu gründen», sagt Kaddoro. Auch dank gütiger Unterstützung von Ara Döner, dem Präsidenten des FC Masis, eines armenischen Fussballvereins aus Aarau.

Aargauer Fussballvereine mit Migrationshintergrund Italiener, Türken oder Portugiesen wanderten in die Schweiz ein. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: immer aus Liebe zum Sport, manchmal für den Zeitvertreib, aber sehr häufig auch als kulturellen Rückzugsort. In unserer neuen AZ-Serie porträtieren wir fünf Fussballvereine mit Migrationshintergrund. Alle aus dem Aargauer Regionalsport.

Von 47 Cousinen und Cousins

Den Völkern Mesopotamiens gelangen wegweisende Erfindungen. Die Sumerer, ein Volk im südlichen Mesopotamien, erfanden etwa 3200 vor Christus das Rad. Das Fussballspiel, zumindest der moderne, geht auf die Engländer zurück. Dennoch sagt Nordin Kaddoro: Mit Hilfe des Fussballs möchten wir unsere Suryoye-Kultur aufrechterhalten.

Durch die vielen Kriege im Nahen Osten seien viele Menschen im Exil. Kriege töteten nicht nur Menschen, sondern zerstörten auch jahrtausendalte Traditionen und Schätze. Die Kulturvereine der Suryoye in der Schweiz feiern deshalb regelmässig ihre Feste, sagt Kaddoro. Da wird gegessen, geredet – und Fussballturniere gespielt: Suryoye gegen Suryoye. Am Abend sitzt man wieder zusammen und tanzt zur Suryoye-Musik.

Trotz alledem leben die Suryoye in der Schweiz. Integration ist integraler Bestandteil des hiesigen Lebens. Kaddoro sagt:

«Der FC Suryoye Wasserschloss setzte sich von Anfang an das Ziel, den Leuten der Region etwas zurückzugeben.»

Aus diesem Grund strebe der Verein auch eine starke Zusammenarbeit mit der Region Wasserschloss an, um vor allem in den Bereichen Sport und Jugendförderung Positives zu leisten. Der Verein stehe allen Fussballinteressierten offen, sei es als Spieler, Mitglied oder Sponsor. Der FC Suryoye Wasserschloss sei wie eine grosse Familie.

Das würden wahrscheinlich alle ausländischen Vereine in der Schweiz sagen, meint Kaddoro. Er kenne sich jedoch wirklich damit aus. Augenzwinkernd fügt er an:

«Ich habe 47 Cousinen und Cousins.»

Zahlreiche Hauskaufurkunden und Erbteilungen des 2. Jahrtausends vor Christus zeigen, dass eine Familie in Mesopotamien aus mehreren Kernfamilien bestand. Kinder zu bekommen, wurde als grosser Segen angesehen. Der Fussballverein sei nun Teil der Familie, so Nordin Kaddoro. Die Familienwerte wie Verlässlichkeit, Solidarität, gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Vertrauen beim FC Suryoye Wasserschloss sollen dementsprechend auch für die sportlichen Erfolge sorgen.

400 Zuschauer fiebern mit

Den ersten Sieg verzeichnete der junge Klub am 2. Oktober 2016 nach dem achten Meisterschaftsspiel beim 2:0 gegen Obersiggenthal. Rund 150 Zuschauer fieberten mit. Nach einer eher schwachen Rückrunde konnte sich der FC Suryoye Wasserschloss dank einer starken Hinrunde den achten Rang in der 5. Liga sichern.

Aufstiegsfoto des FC Suryoye Wasserschloss. zvg

Auf die zweite Saison hin verpflichtete der FC Suryoye Wasserschloss spielstarke und erfahrene Spieler aus höheren Ligen. Die Konsequenz: Im Juni 2018 konnte der Verein den viel umjubelten Aufstieg in die 4. Liga feiern. Mit dabei waren stets auch die Fans. Zwischenzeitlich waren bis zu durchschnittlich 400 an den Spielen.

Der FC Suryoye Wasserschloss hat treue Fans. zvg

Der Verein solle noch weiterwachsen und den Namen «FC Suryoye Wasserschloss» in den umliegenden Gemeinden und Kantonen bekunden, sagt Kaddoro. Was auch gelingt: «An den Auswärtsspielen sind meistens mehr Zuschauer als bei den Heimspielen.» Das hat jedoch auch unerfreuliche Gründe.

Im «Exil» in Buchs AG

Der FC Suryoye Wasserschloss kämpft seit seiner Gründung um eine geeignete Infrastruktur. «Vor allem die unzumutbaren Trainingsplätze an der Gebenstorfer Schule im Brühl sorgen für Unmut und Unbehagen bei unseren Spielern und Trainer», sagt Kaddoro. Auf taktische sowie spielerische Trainingseinheiten könne leider nie optimal eingegangen werden.

Die grösste Herausforderung des Vereins bestand jedoch darin, ein anerkanntes Spielfeld zu finden, um als vollwertiges Mitglied des Aargauischen Fussballverbandes akzeptiert zu werden. Nach langwieriger und mühsamer Suche wurde man fündig. Die Heimspiele trägt der FC Survoye Wasserschloss, 25 Minuten von Gebenstorf entfernt, auf der Sportanlage Wynenfeld aus, der Heimstätte des FC Buchs AG.

Für diese Unterstützung seien sie sehr dankbar, sagt Kaddoro. «Jedoch erhoffen wir uns in Zukunft, unsere Heimspiele noch lokaler durchführen zu können, um näher bei unseren Fans zu sein.»

Es lebe Suryoye!

Im Jahr 331 vor Christus brachte Alexander der Grosse Mesopotamien zu Fall. Mit seiner Eroberung verbreitete er die griechische Kultur im Zweistromland. Mesopotamische Traditionen und Lebensarten gingen verloren.

Im 2022 nach Christus versucht der FC Suryoye Wasserschloss, auch mit dem Fussball, die Suryoye-Kultur nicht sterben zu lassen.

Es lebe Suryoye! Oder in Aramäisch, in der Sprache Jesu: Tihe Suryoye!

«Kurzpassspiel» mit Nordin Kaddoro

Nordin Kaddoro ist Spieler und einer der Gründer des FC Suryoye Wasserschloss. Alexander Wagner

Bedeutung des Logos?

Nordin Kaddoro: 2016 ist das Gründungsjahr des Vereins. Suryoye sind Christen und hierzulande als Aramäer, Assyrer und Chaldäer bekannt. Suryoye ist die Eigenbezeichnung unseres Volkes. In der Mitte werden die zwei Flüsse Euphrat und Tigris gezeigt. Unten steht in Aramäischer Schrift: Verein der Suryoye.

Spitzname des Vereins?

Wir sind FC Suryoye Wasserschloss, kurz gesagt: Suryoye.

Habt ihr ein Vereinsmotto?

Es lebe Suryoye! Auf aramäisch: Tihe Suryoye

Habt ihr ein «Classico» / ein Derby?

Turgi, Brugg oder Windisch liegen in der Nähe von Gebenstorf, deshalb sind die Spiele gegen diese Vereine speziell. Aber weil wir erst seit 2016 existieren, haben sich noch nicht die sogenannten Klassiker herauskristallisiert.

Schlimmste Niederlage?

Ein 12:1 gegen den FC Frick in der 5. Liga. Unser Torwart ist ausgefallen, deshalb musste unser Sportchef ins Tor. Nicht nur die Niederlage wird uns in Erinnerung bleiben, unser «Torwart» hat seither einen krummen Finger.

Grösster Erfolg?

Sportlich gesehen: der Aufstieg in die dritte Liga. Ansonsten die grosse Solidarität der Menschen mit unserem Verein.

Impressionen

4.-Liga-Spiel am 3. Mai 2022 in Wettingen:

FC Juventina Wettingen – FC Survoye Wasserschloss

Alexander Wagner / FOTO Wagner FC Juventina in den schwarzen Dresses. Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Wettingen, 03.05.2022. Fussball, 4. Liga: FC Juventina Wettingen - FC Survoye Wasserschloss. Riccardo Scandella, Trainer Juventina. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen