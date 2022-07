Serie: Aargauer Fussballvereine – FC Kappelerhof

Serie: Aargauer Fussballvereine (4) Von italienischen Fremdarbeitern und kosovarischen Brüdern: Der FC Kappelerhof ist mehr als ein Quartierverein Die Markaj-Familie hat den Badener Fussballverein wieder in die Erfolgsspur geführt. Die Erfolgsfaktoren: der Teamspirit, die freundschaftlichen Beziehungen zum Umfeld und die Jugendarbeit. Dereinst könnte der FC Kappelerhof gar zurück zu seinen Wurzeln kehren und seine Erfolge wieder «zu Hause» feiern. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 31.07.2022, 05.00 Uhr

Die erste Mannschaft des FC Kappelerhof. Alexander Wagner

Fast wäre der FC Kappelerhof durchmarschiert. Der Verein, benannt nach dem gleichnamigen Quartier in Baden, ist in der Saison 2020/2021 dank der Fairplay-Wertung in die 3. Liga aufgestiegen. Die Aufstiegsspiele in die nächsthöhere zweite Liga wurden nun in der abgelaufenen Saison 2021/2022 nur um drei Punkte verfehlt.

Ein Derby gegen den FC Baden fällt dementsprechend mittelfristig aus. Auch weil der FC Baden den Aufstieg in die Promotion League, nach mehreren gescheiterten Anläufen, in dieser Saison perfekt gemacht hatte. Bis die beiden Badener Vereine im gemeinsamen Stadion Esp auf dem Platz gegenüberstehen, müsste der FC Kappelerhof also noch vier Aufstiege feiern – und der FC Baden «stagnieren».

«Nur das Beste für die Besten»

FC-Kappelerhof-Präsident Prend Markaj tritt lächelnd ein. Begleitet wird der Kosovo-Albaner vom deutsch-südafrikanischen FC-Kappelerhof-Spieler und Vorstandsmitglied Dennis MacLucas. Im Klubrestaurant des FC Baden im Stadion Esp dreht man sich um. Hier und da werden Handshakes verteilt, einige Worte ausgetauscht und laut gelacht.

«Wir haben es super miteinander.»

Der FC Kappelerhof spielt seine Heimspiele im Esp. Theepan Ratneswaran

Mit «wir» meint Prend Markaj die Vorstände der Vereine des FC Kappelerhof und des FC Baden. Dass das Logo von Kappi gross beim Eingang des Stadions neben dem des FC Baden zu sehen ist, hat nicht nur bloss Symbolcharakter.

Die Zusammenarbeit beider Vereine trägt auch Früchte. Einerseits seien auf sozialer Ebene Freundschaften entstanden, wie Markaj bestätigt, andererseits seien die sportlichen Beziehungen, vor allem im Juniorenbereich, Erfolg versprechend.

Denn seit nun zwei Jahren spannen die beiden Badener Vereine zusammen, um Fussballtalente gemeinsam zu entwickeln. «Nur das Beste für die Besten», nennt sich das Förderprogramm. Junioren, die beim FC Kappelerhof überdurchschnittlich performen, können beim FC Baden die nächste Stufe erklimmen. Dennis MacLucas sagt:

«Aarau, GC und der FC Zürich sind dann die weiteren ‹Aufstiegsmöglichkeiten›.»

Italienische «Fremdarbeiter» gründen Verein

Früher war es nicht anders in «Kappi». Das Quartier Kappelerhof, oder liebevoll «Kappi» genannt, erstreckt sich nördlich von Baden der Limmat entlang. Mit rund dreitausend Einwohnerinnen und Einwohnern ist «Kappi» das grösste Quartier der Stadt Baden und grenzt an das weltbekannte Industrieviertel Badens mit den Big Playern ABB und General Electric, das als international wichtiges Zentrum der Elektronikbranche gilt.

Durch den wirtschaftlichen Aufschwung der 50er-Jahre hatte die damalige Firma Brown Boveri & Cie. (heute ABB) grossen Bedarf an Arbeitskräften. Viele «Fremdarbeiter», mehrheitlich aus Italien, wurden nach Baden geholt.

Vorstand vom FC Kappelerhof 1965. zVg

Um von der Alltagsmonotonie und der Sehnsucht von der fernen Heimat abzulenken, widmeten sich viele in der Freizeit dem Sport. Verschiedene Sportarten wie Boxen, Radfahren und Boccia waren beliebt, aber Fussball stand zuoberst auf der Liste. Am 12. Mai 1965 wurde der FC Kappelerhof Baden schliesslich von italienischen «Fremdarbeitern» gegründet.

zVg

Unter den Spielern waren immer wieder einige Talente. Es erstaune deshalb nicht, dass viele Vereine aus der Region zum Teil aus höheren Ligen auf diese Spieler aufmerksam wurden und einige verpflichteten, sagt Prend Markaj. «Der Verein war und bleibt stets eine gute Plattform für junge Fussballspieler», so der Präsident vom FC Kappelerhof.

Tutto finito?

In den höheren Alterskategorien war das jedoch nicht immer so. Der FC Kappelerhof stand 2012 kurz vor der Auflösung. Die Juniorenabteilung sollte zum FC Baden wechseln und die erste Mannschaft und die Veteranen sollten sich selbst überlassen werden. Mit einem letzten Aufbäumen wurde der Vorstand neu aufgestellt.

Genau wie das Quartier «Kappi» ist der FC Kappelerhof multikulti. In der Saison 2012/13 bestand die erste Mannschaft mehrheitlich aus Spielern kosovarischer Herkunft. Ein Puzzlestück für die erfolgreiche Wiederbelebung des Vereins war deshalb die Nomination vom Kosovo-Albaner Prend Markaj in den Vorstand.

Und als vor fünf Jahren das Amt des Präsidenten frei wurde, sagte er zu seinen Brüdern: «Wenn ihr mitmacht, machen wir das.» Seither lenken unter anderem drei Markaj-Brüder und ein Cousin als Vorstand die Geschicke von Kappi.

Aargauer Fussballvereine mit Migrationshintergrund Italiener, Türken oder Portugiesen wanderten in die Schweiz ein. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: immer aus Liebe zum Sport, manchmal für den Zeitvertreib, aber sehr häufig auch als kulturellen Rückzugsort. In unserer neuen AZ-Serie porträtieren wir fünf Fussballvereine mit Migrationshintergrund. Alle aus dem Aargauer Regionalsport.

Prend Markaj ist Präsident des FC Kappelerhof. Valentin Hehli

1997 kommt Prend Markaj als Spieler vom FC Spreitenbach zum FC Kappelerhof. Die Mannschaft war drauf und dran, in die 2. Liga aufzusteigen. Anstatt aufzusteigen, ging es jedoch in den folgenden Jahren in die andere Richtung, der Absturz in die 4. Liga war die Folge. Markaj, anfänglich noch der einzige «Shipi» (Albaner), erlebte den Exodus zahlreicher italienischer Spieler. Andere Spieler anderer Nationen stiessen dazu und füllten die hinterlassene Lücke. Wie zum Beispiel Dennis MacLucas.

MacLucas spielte jahrelang Fussball in Zürcher und Aargauer Vereinen, die eher «schweizerisch geprägt» waren. Aufgrund des Studiums hörte der Deutsch-Südafrikaner kurzzeitig mit dem Vereinsfussball auf. Der FC Kappelerhof konnte ihn jedoch überreden, nochmals die Fussballschuhe zu schnüren. MacLucas sagt:

«Die offene Kultur im Verein hat mich imponiert – Kappi ist kein Italo- oder Albanerverein, Kappi ist ein Fussballverein.»

Der FC Kappelerhof hatte einmal den Ruf, der Südländern im Fussball oft vorauseilt. «Nicht immer zu Unrecht», wie Prend Markaj gesteht. Es gibt einige Episoden in der Vereinsgeschichte, die das Klischee zementierten oder: «Wo das Temperament mit einigen durchging.»

Das ist alles Vergangenheit, wie der Aufstieg in die dritte Liga dank der Fairplay-Wertung beweist. MacLucas unterstreicht:

«Hier herrscht jetzt ein anderer Vibe.»

Der Zusammenhalt bei Kappi führt zu Höhenflügen. zVg

Kühlschrank und Grill helfen dem Team

Letztes Heimspiel der 1. Mannschaft gegen den FC Neuenhof im Stadion Esp vor der Sommerpause: Nach einer turbulenten Schlussphase gewinnt «Kappi» mit 4-zu-3; auf der Tribüne sitzen Veteranen und Junioren des Vereins und jubeln ihrem Team zu; nach dem Spiel sitzen die Spieler im Vereinslokal zusammen und trinken, essen und reden über den Fussball und über Gott und die Welt. Im Verein herrscht Einigkeit, zumindest was den Fussball betrifft. Ein Verdienst vom Kappi-Vorstand rund um den Präsidenten Prend Markaj.

In der nahen Zukunft möchte Markaj den Zusammenhalt noch weiter festigen. Dank der guten Beziehung zur Stadt Baden konnte dieses Jahr der Verein bei der Sportanlage Aue, wo das Training der 1. Mannschaft stattfindet, ein Kühlschrank und ein Grill aufstellen. Ein Klubhaus gibt es dort nicht.

«Kappi»-Spieler und Trainer beim Grillieren. zVg

Mit den Junioren möchte Markaj auf der Wiese im Quartier Kappelerhof regelmässig Turniere mit gemischtaltrigen Teams veranstalten. So lernen sich die verschieden Mannschaften und Spieler innerhalb des Vereins noch besser kennen. Zurzeit trainieren die verschiedenen Mannschaften noch verstreut auf verschieden Spielplätzen.

Derby im Quartier

Das könnte sich jedoch ändern: Auch wenn der FC Kappelerhof und der FC Baden sich blendend verstehen und das Stadion Esp teilen, könnte Kappi zu seinen Wurzeln zurückkehren. Im Brisgi, ein Areal im Kappi-Quartier, wurde in den 60er-Jahren von Brown Boveri & Cie eine Barackensiedlung aufgebaut, um den italienischen «Fremdarbeitern» das Leben in der Nähe des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Bei der Barackensiedlung war ein «kleiner staubiger» Fussballplatz vorhanden, auf welchem viele Spiele ausgetragen wurden, die jeweils von etlichen Zuschauern aus dem Brisgi und dem nahe liegenden Quartier verfolgt wurden.

Wenn es nach dem Einwohnerrat von Baden und dem ehemaligen FC-Baden-Präsidenten Thomi Bräm geht, könnte das Quartier Kappelerhof nun Platz für einen Kunstrasen, Sandplatz und Klubhaus bieten.

Prend Markaj erklärte unlängst: «Im Fussball darf man immer träumen. Ich sagte schon, irgendwann spielen wir in der gleichen Liga wie Baden.» Vielleicht hat Markaj recht und wir sehen mittelfristig ein Badener Derby in der Promotion League im Kappelerhof-Quartier.

So oder so: Der FC Kappelerhof ist und bleibt mehr als ein Quartierverein.

«Kurzpassspiel» mit Prend Markaj und Dennis MacLucas

Prend Markaj ist Präsident und Dennis MacLucas ist Spieler und Vorstandsmitglied vom FC Kappelerhof. Alexander Wagner

Bedeutung des Logos?

MacLucas: Rot steht sicherlich für die Stadt Baden. Das Blau steht wahrscheinlich für Italien und für die italienischen Gründer des Vereins. Aber sicher sind wir nicht. Auf dem Logo ist auch der Badener Stadtturm zu sehen, zusammen mit unserem Gründungsjahr 1965.

Spitzname des Vereins?

Markaj: Kappi

Habt ihr ein Vereinsmotto?

MacLucas: Ein Vereinsmotto haben wir nicht konkret. Wir haben nur Schlachtrufe vor einem Spiel, wie zum Beispiel: Jungs wollen wir gewinnen? Ja! Sind wir ready für drei Punkte? Ja!

Fussball wird auch im Kopf entschieden. Willenskraft und Disziplin möchten wir so immer wieder in Erinnerung rufen.

Habt ihr ein «Classico» / ein Derby?

Markaj: Spreitenbach, FC Baden, Neuenhof, Würenlos. Es gibt immer gute Spiele gegen diese Mannschaften. Besonders speziell sind sicherlich die Spiele gegen den FC Juventina Wettingen. Ein italienischer Verein, der eine ähnlich Vorgeschichte hat wie wir.

Schlimmste Niederlage?

MacLucas: Die verpassten Playoff-Spiele für den Aufstieg in die 2. Liga.

Grösster Erfolg?

Markaj: Die Aufstiege, der Gewinn der Fair-Play-Wertung und die Jugendförderung. Als einzelnes Spiel möchten wir den Sieg gegen den FC Würenlos hervorheben. Rund 10 Jahre lang sind wir nie als Sieger vom Platz. Aber kürzlich hat es endlich wieder geklappt.

Impressionen

3. Liga-Spiel am 29. Mai 2022 in Baden:

FC Kappelerhof – FC Würenlingen

Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

