Serie: Aargauer Fussballvereine FC Juventina Wettingen: Der einzige italienische Verein im Aargau ist wie eine grosse Familie Letztes Jahr feierte der FC Juventina sein 50-jähriges Bestehen. Damit die Erfolgsgeschichte noch Jahrzehnte weitergeht, setzt der Wettinger Verein auf eine solide Jugendförderung. Und auf das italienische Feuer des Präsidenten. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 10.07.2022, 05.00 Uhr

Die erste Mannschaft des FC Juventina Wettingen mit dem Präsidenten Flavio Girolimetto (ganz links mit blauem Blazer). Alexander Wagner

In den Sechzigerjahren erreichte die Einwanderung der italienischen Arbeiter in die Schweiz einen Höhepunkt. Viele Migranten wurden in Wettingen sesshaft. Arbeit fanden sie bei der ABB in Baden, vormals die BCC.

Die Italiener lebten alle zusammen in einem Quartier, in Wohnungen, die die Arbeitgeber ihnen zur Verfügung stellten. Durch die Sprachbarriere und die unterschiedlichen Kulturen entstand eine Zweiklassengesellschaft: Hier die Schweizer, dort die Italos. Der Fussball diente den Italienern als Flucht. Der Fussball schweisste sie auch zusammen – und führte schliesslich unter anderem zur Integration der Ausländer in der Schweiz.

FC Juventina Wettingen vs. FC Wettingen

Der FC Juventina Wettingen wurde 2021 runde 50 Jahre alt. Der von italienischen Migranten gegründete Fussballclub ist somit der älteste Verein aus Wettingen. Der FC Wettingen wurde 1931 gegründet, musste 1993 jedoch Konkurs anmelden, um im gleichen Jahr wieder als FC Wettingen 93 neu zu starten.

Juventina hat nicht die glorreiche Vergangenheit wie der FC Wettingen. Der FC Wettingen spielte einige Jahre in der obersten Schweizer Spielklasse und erlebte Ende Achtzigerjahre magische Spiele im Europapokal gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona in ihren Reihen. Der grösste Erfolg des FC Juventina Wettingen waren die Auftritte Mitte der Neunzigerjahre in der 2. Liga, in der vierthöchsten Spielklasse.

FC Juventina Wettingen: Erinnerungen an alte Zeiten (Mannschaftsfotos ohne Jahresangaben)

Die erste Mannschaft von Juventina spielt zurzeit in der 4. Liga. Das erklärte Minimalziel ist es, sich in der dritten Liga zu etablieren. Unabhängig der Ligazugehörigkeit: Die Gegenwart und die Zukunft in Wettingen gehört dem Verein rund um den leidenschaftlichen Präsidenten Girolimetto.

Jugendarbeit hält ein Verein am Leben

Flavio Girolimetto hat Jahrgang 1971, wie der Fussballklub, dem er vorsteht. Seit 2015 leitet der Secondo die Geschicke des FC Juventina. Mit dem Versicherungs- und Vorsorgespezialisten steht der Verein dank seiner Jugendarbeit auf sicheren Beinen. Girolimetto sagt:

«Ohne Jugendmannschaften stirbt ein Fussballverein früher oder später aus.»

Den FC Juventina haben schon immer Italiener präsidiert. Wieso etwas ändern, wenn es gut läuft, lautete die Devise. So dachten auch andere italienische Fussballvereine aus dem Aargau. Diese Mannschaften gibt es nicht mehr.

Der FC Juventina ist die einzige italienische Mannschaft im Aargau geblieben. Dank dem neuen Präsidenten, der Lebensversicherung. Denn mit Girolimetto kam frischer Wind auf den Sportplatz Scharten. Anstatt zu verwalten, ging er in die Offensive. Girolimetto sagt:

«Von Jung bis Alt, alle sind beim FC willkommen.»

Ursprünglich nur aus dem Fanionteam bestehend, wuchsen die Mannschaften und die Mitgliederzahl sukzessive. Zurzeit spielen 270 Fussballerinnen und Fussballer in 17 Mannschaften bei Juventina: Von den ganz kleinen Juventinis im Alter von fünf Jahren bis zu den erfahrenen Senioren 50 Jahre aufwärts; 75 Prozent der Spielerinnen und Spieler stammen aus Wettingen.

Aargauer Fussballvereine mit Migrationshintergrund Italiener, Türken oder Portugiesen wanderten in die Schweiz ein. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: Immer aus Liebe zum Sport, manchmal für den Zeitvertreib, aber sehr häufig auch als kulturellen Rückzugsort. In unserer neuen AZ-Serie porträtieren wir fünf Fussballvereine mit Migrationshintergrund. Alle aus dem Aargauer Regionalsport.

Eine grosse Familie

Die italienische Gemeinschaft in Wettingen umfasst rund 2500 Personen. Der Verein Juventina bedeutet für viele auch heute noch Heimat. Im Unterschied zu den Gründungsjahren wurde der kulturelle Graben jedoch zugeschüttet. In den zahlreichen Teams spielen diverse Nationalitäten und darunter auch viele Schweizer. Der Juventina-Präsident sagt:

«Wir sind eine Multikulti-Truppe und wir sind wie eine Familie – wir sind ‹La Famiglia›.»

Der FC Juventina spiele Fussball, sagt der Präsident. Freundschaft, Respekt und Solidarität stehe aber über allem. Das zeigte sich exemplarisch Ende März als ukrainische Flüchtlingskinder bei Juventina mittrainieren durften. Die Kinder konnten nur Ukrainisch, jedoch bewies der Fussball einmal mehr, welch integrative Kraft in ihm steckt.

Ein ukrainischer Kriegsflüchtling durfte beim FC Juventina mittrainieren. zvg

Trotz der unterschiedlichen Nationen, die beim FC Juventina um Punkte und Meisterehren kämpfen, bleibt der FC Juventina Wettingen weiterhin die erste Anlaufstelle für italienische Migranten und für eine gute Juniorenausbildung und deren individueller Förderung. Wegen Corona seien wieder mehr Italiener in die Schweiz gezogen, sagt Girolimetto. Auch Familien mit Kindern. «Die Schule und vor allem auch der Sport helfen den Juventinis, in der Schweiz Fuss zu fassen.»

Ein pulsierendes Vereinsleben

Fussball ist ein Mannschaftssport. Es gibt jedoch immer wieder junge Einzelspieler, die herausragen. Im positiven Fall beflügeln sie das Team. Im negativen Sinn sind sie auf einem Ego-Trip und nehmen sich Freiheiten raus. «Wir fördern junge Talente», aber wer Anstand vermissen lässt, werde aus dem Verein ausgeschlossen, sagt Girolimetto. Das sei aber selten der Fall.

Der ständige Kontakt und die offene Kommunikation mit allen Beteiligten sei der Erfolgsgarant. Gemeinsame Events wiederum unterstützen das pulsierende Vereinsleben von Juventina: Sei es an einem Grillabend mit Cervelat und Brot oder wenn der Samichlaus beziehungsweise der Osterhase mit einem Besuch auf dem Sportplatz Scharten aufwartet.

Der FC Juventina Wettingen unterwegs in Spanien. zvg

Über Ostern nahm ein Team des FC Juventina erstmalig an einem internationalen Turnier teil. Am Ende wurde ein erster Platz gefeiert. Insgesamt 86 Fussballspieler, Fans, Eltern und Helfer reisten mit nach Spanien nach Calella.

Der FC Juventina Wettingen in Spanien. zvg (Renato Fritsche, FC Juventina Wettingen)

Besonders die Eröffnungsfeier und das Finalspiel mit der anschliessenden Siegerehrung liess kein Auge trocken, heisst es im Bericht auf der Vereinsseite. Girolimetto sagt: Es herrschte eine einmalige Atmosphäre, die allen ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.

«Fino all’ultima partita»

Junioren des FC Juventina Wettingen laufen wie die Profis ein. zvg (Renato Fritsche, FC Juventina Wettingen)

Eine besondere Atmosphäre herrscht auch bei den Heimspielen des FC Juventina. Die Champions-League-Hymne ertönt dann jeweils beim Einlaufen der Spiele der E- bis D-Junioren, begleitet von LuJu (Lupo Juventina), das Wolfsmaskottchen, und den Cheerleadern.

LuJu ist auch immer mit von der Partie. zvg

In den letzten Jahren ist in der Schweiz ein regelrechter Hype um das Cheerleading entstanden. Seit über einem Jahr hat der FC Juventina nun sein Sportangebot erweitert und das Cheerleading-Team gegründet. Momentan besteht das Team aus neun jungen Frauen zwischen elf und 15 Jahren.

Die Juventina-Cheerleaders präsentieren vor dem Spiel und in der Pause ihre Choreografien. Während des Spiels feuern sie mit den Juventina-Zuschauern ihr Fussballteam an: Forza Juventina – Fino all'ultima partita. Vorwärts Juventina – bis zum letzten Spiel. Oder niemals aufgeben bis zum Schlusspfiff. .

Ein Motto, welches für den ganzen Verein gilt. Aber dank der Leidenschaft für den Fussball wird für «La Famiglia» noch lange nicht Schluss sein.

Juventina hat nun ein Cheerleading-Team. zvg

«Kurzpassspiel» mit Flavio Girolimetto

Flavio Girolimetto ist Präsident des FC Juventina Wettingen. Alexander Wagner

Bedeutung des Logos?

Flavio Girolimetto: Juventina ist ein zusammengesetztes Wort von Juventus und Fiorentina. Das Logo ist aber an das frühere Logo von Juventus angelehnt. Oberhalb ist noch das Wappen von Kalabrien und unten das von Wettingen. Obwohl alle den FC Juventina mit Juventus assoziieren, sind wir ein gesamtitalienischer Verein aus Wettingen.

Spitzname des Vereins?

«La Famiglia».

Habt ihr ein Vereinsmotto?

Fino all’ultima partita – bis zum letzten Spiel. Oder niemals aufgeben bis zum Schlusspfiff.

Habt ihr ein «Classico» / ein Derby?

Spiele gegen den FC Wettingen sind immer besonders. Aber auch andere Mannschaften freuen sich besonders, gegen uns zu spielen. In der Region hat man einen grossen Ansporn, uns zu schlagen. Wieso das so ist, weiss ich nicht. (schmunzelt)

Schlimmste Niederlage?

Der Abstieg von der zweiten Liga bis in die vierte.

Grösster Erfolg?

2. Liga.

Impressionen

4.-Liga-Spiel am 3. Mai 2022 in Wettingen:

FC Juventina Wettingen – FC Survoye Wasserschloss

