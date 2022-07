Serie: Aargauer Fussballvereine – Desportivo Português Aarburg

Serie: Aargauer Fussballvereine (2) Desportivo Português Aarburg: Anekdoten, Chansons und Bacalhau – zum Nationalsport aller Portugiesen kam der Verein erst später Wenn die portugiesische Fussballnationalmannschaft spielt, geht es im Vereinslokal heiss zu und her. Umso mehr, wenn ein Bekannter das Tor der Seleção hütet. Genauso heissblütig kämpft der portugiesische Verein aus Aarburg um Meisterschaftspunkte – und um seine Existenz. Gestartet hat alles mit sechs Amigos. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 17.07.2022, 05.00 Uhr

Die erste Mannschaft von Desportivo Português Aarburg spielt in der 5. Liga. Alexander Wagner

Der Längacker in Aarburg hat seinen Namen nicht zu Unrecht. Immer geradeaus der Zugschiene entlang, geht es vorbei an den blühenden Schrebergärten und lachenden Familien, die ihre Ruhe geniessen und ihre Freizeit auf den aufgeklappten Liegestühlen verbringen. Schweizer, italienische oder portugiesische Flaggen wehen leicht im Wind.

Einige hundert Meter weiter wird geschwitzt und um den runden Ball gegrätscht. Auf dem Sportplatz, mehr Acker als saftig-grüner Rasen, spielt Desportivo Português Aarburg in der 5. Liga um Meisterschaftspunkte. Der einzige portugiesische Fussballklub im Kanton Aargau fährt an diesem Sonntag, am 1. Mai, einen 3-zu-1-Sieg gegen den FC Muhen ein.

Nati-Spieler mit Aarburger Bezug

3-zu-0 hiess es am Ende im Freundschaftsspiel Anfang Oktober 2021 zwischen Portugal und Katar. Im Tor debütierte der 22-jährige Diogo Costa, der sogleich im ersten Einsatz für die «Seleção» seinen Kasten dichthielt. In den Playoffs gegen die Türkei und Mazedonien im März kam der FC-Porto-Schlussmann erneut zum Zug.

Die portugiesische Fussballnationalmannschaft qualifizierte sich schliesslich für die Winterweltmeisterschaft 2022 in Katar. Auch mit von der Partie wird sein: Costa, der zweimalige portugiesische Meister und einmalige Pokalsieger mit dem FC Porto. Diogo Costa wurde in der Schweiz in Rothrist geboren und ist der Sohn von Francisco da Costa, des ehemaligen Torwarts von Desportivo Português Aarburg.

Sechs Amigos und ein Verein

1980 fing alles an. Eine Gruppe von portugiesischen Immigranten gründete einen Verein. Anfänglich ging es nur darum, die portugiesische Kultur aufleben zu lassen: Anekdoten über die alte Heimat austauschen; zu portugiesischen Chansons tanzen; Bacalhau – das portugiesische Nationalgericht – schlemmen. Fussball, der «Nationalsport aller Portugiesen», stand noch nicht offiziell auf dem Plan, sagt Omar Schumacher, Präsident und aktiver Spieler von Desportivo Português Aarburg.

«Wo es Platz gab, wurde jedoch immer auch gekickt.»

Nach zahlreichen Sitzungen erfolgte am 1. Juli 1980 die Gründung des Fussballvereins Associacao Recreativa Portuguesa Aarburg. Somit war der Verein nun berechtigt, an der Meisterschaft des Aargauerischen Fussballverbandes teilzunehmen.

Vier der sechs Gründungsväter – oder «Amigos», wie sie sich nannten – sind verstorben. Zwei sind nach Portugal ausgewandert. Seit 2004 nennt sich der Verein Desportivo Português Aarburg. Der Mörtel, der den Verein auch im Jahr 2022 zusammenhält, ist unter anderem Omar Schumacher.

Omar Schumacher gibt seinen Teamkollegen die Richtung vor. Alexander Wagner

Omar Schumacher stammt ursprünglich aus Mexiko. Der Secondo ist Bauführer bei der Aeschlimann AG aus Zofingen. Fussball spielte er immer nur für Desportivo Português Aarburg. Der 40-jährige Schumacher lenkt und leitet den portugiesischen Verein seit 2005 als aktiver Fussballer und seit 2009 als Präsident. Schumacher sagt:

Obwohl die Aussichten nicht immer rosig sind, bin ich mit Herzblut dabei.

Das Fundament steht also. Die Liebe zum Fussball mache vieles wett, sagt Schumacher. Der portugiesische Verein gleicht jedoch einer Baustelle. Es fehle an Geld, an Infrastruktur und auch am Personal, so der 40-Jährige. An einen nachhaltigen Aufbau des Vereins ist dementsprechend schwer zu denken.

Aargauer Fussballvereine mit Migrationshintergrund Italiener, Türken oder Portugiesen wanderten in die Schweiz ein. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: Immer aus Liebe zum Sport, manchmal für den Zeitvertreib, aber sehr häufig auch als kulturellen Rückzugsort. In unserer neuen AZ-Serie porträtieren wir fünf Fussballvereine mit Migrationshintergrund. Alle aus dem Aargauer Regionalsport.

Vorbild FC Rothrist

Der FC Rothrist, der Nachbarverein, baute seine Sportanlage letztes Jahr um. Seit September wird auf einem neu verlegten Kunstrasen gespielt. Zudem gibt es drei neue Garderoben und Duschen, die für mehr Komfort sorgen. Der FC Rothrist bedankt sich auf ihrer Website beim Gemeinderat von Rothrist.

Die Gemeinde Aarburg möchte den Fussball in ihrer Gemeinde offensichtlich nicht fördern, sagt Omar Schumacher enttäuscht. Desportivo Português Aarburg – aber auch der FC Aarburg – mussten vor einigen Jahren auf den «altehrwürdigen», aber baufälligen Längacker ausweichen. Der Sportplatz Schwimmbad, die frühere Heimstätte der Fussballer, wird für andere kulturelle Konzepte genutzt.

Vereinslokal als Zentrum der portugiesischen Feste

In den erfolgreichen Zeiten, in der 3. Liga, pilgerten bis zu 50–100 Zuschauer zu den Spielen von Desportivo Português Aarburg zur «Badi». Aufgrund der zwei ersten Plätze Ende der 90er-Jahre war gar der Aufstieg möglich. Der portugiesische Verein hatte jedoch keine Juniorenmannschaften, was ein Platz in der zweiten Liga unmöglich machte.

Auch heute kämpft der Verein um «Nachwuchs». Viele Portugiesen suchen in anderen Verein ihr sportliches Glück. Einige möchten in höheren Ligen spielen, sagt Schumacher.

«Andere haben nicht mehr das Verständnis für die portugiesische Kultur.»

Manchmal kann er sie trotzdem überzeugen. Als Bauführer habe er Kontakt zu Portugiesen, die auf dem Bau arbeiten.

Zurzeit schnüren 15 Portugiesen, drei Schweizer, zwei Italiener und ein Marokkaner die Fussballschuhe für Desportivo Português Aarburg. Sie seien «multikulti» aufgestellt, jedoch der portugiesische Touch bleibe bestehen, so Schumacher. Die technische, schöne Spielweise mache den Verein aus.

Aber auch die Freundschaften, die abseits des Fussballplatzes geschlossen werden, mache den Verein aus, sagt Omar Schumacher. Bei einem Bier im portugiesischen Vereinslokal an der Hofmattstrasse 1, zum Beispiel, oder wenn Karneval gefeiert wird.

Klublokal von Desportivo Português Aarburg (Bilder: zvg).

Die grössten Feste werden im Lokal hingegen immer noch dann veranstaltet, wenn die portugiesische Fussballnationalmannschaft spielt oder wenn ein Derby zwischen Benfica und Sporting Lissabon die Stimmung zum Kochen bringt.

Beliebtes Hallenturnier als Geldquelle

Mitunter elektrisierend können die Spiele an den Hallenturnieren sein, die der Verein Desportivo Português Aarburg jeden Winter veranstaltet. Der Verein habe überkantonal den Ruf erarbeitet, eine gut organisierte Veranstaltung auf die Beine zu stellen, sagt Omar Schumacher ein wenig stolz. Von klein bis zu den Senioren, aus dem Innerschweiz oder aus der Romandie, Fussballfreunde kämen in Aarburg auf ihre Kosten.

Desportivo Português Aarburg selbst scheut keine Kosten und Mühen. Am Ende des Turnierwochenendes schaut trotzdem ein grosser Gewinn heraus. Einerseits strahlen die Gesichter nach einem gelungenen Fussballfest und andererseits stimmt auch das Finanzielle.

Die Einnahmen aus dem jährlichen Hallenturnier machen jeweils das Gros des Jahresbudgets des Vereins aus, sagt Schumacher. Umso dramatischer waren schliesslich die Einbussen aufgrund der Coronapandemie und der Turnierabsagen 2020 und 2021. Dank der versprochenen Corona-Unterstützung seitens des Schweizerischen Fussballverbandes könnte das finanzielle Loch ein wenig geschlossen werden. Das Geld sei jedoch noch nicht überwiesen worden, sagt Schumacher. Anstatt um Punkte zu kämpfen, muss der Verein also weiterhin ums Überleben kämpfen.

Wäre schade für den Aargauer Regionalfussball, wenn der portugiesische Verein aus Aarburg verschwinden würde. Denn wer weiss, ob nicht ein zukünftiger Nationalspieler gerade jetzt auf dem Längacker seine ersten Sprintversuche macht.

«Kurzpassspiel» mit Omar Schumacher

Omar Schumacher ist Präsident und Aktiver bei Desportivo Português Aarburg. Alexander Wagner

Bedeutung des Logos?

Omar Schumacher: Oben links haben wir einen alten Lederfussball. Unten links das Wappen der Gemeinde Aarburg und unten rechts sind die fünf Quinas: fünf kleine blaue Wappenschildchen mit je fünf weissen Punkten. Im Wappen von Portugal bilden die fünf Quinas jeweils das Zentrum.

Spitzname des Vereins?

Die Fussballfreunde aus der Umgebung kennen uns unter dem Namen D.P.A.

Habt ihr ein Vereinsmotto?

Wir haben kein spezielles Vereinsmotto. Vor den Spielen machen die Spieler jeweils einen Kreis und stimmen sich mit einem Schlachtruf ein: «Desportivo Português Aarburg – Hip Hip Hurra, Hip hip Hurra!»

Habt ihr ein «Classico» / ein Derby?

Spiele gegen den FC Aarburg sind immer speziell. Wir sind aus der gleichen Gemeinde und teilen den gleichen Platz. Ansonsten haben auch die Spiele gegen den FC Rothrist oder den FC Oftringen in der unmittelbaren Umgebung Derbycharakter.

Schlimmste Niederlage?

Der Abstieg von der dritten Liga bis in die fünften Liga.

Grösster Erfolg?

Die Spiele in der dritten Liga rund um die Jahrtausenderwende. – Als «unseren» grössten Erfolg bezeichnen wir jedoch den Europameistertitel von Portugal im 2016 (schmunzelt).

