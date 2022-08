Alles zu den 29 Schwingern des NWSV in Pratteln

Schwingfest Pratteln Von Alpiger bis Widmer: Das sind die 29 Trümpfe des Nordwestschweizer Verbands Mit 29 Schwingern ist der gastgebende Teilverband am Eidgenössischen Schwing- und Älperfest in Pratteln vertreten. Fünf Kranzgewinne ist das Ziel des NWSV, der mit seinen Vertretern traditionell zu den Aussenseitern gehört. Das sind die Athleten aus den Kantonen Aargau, Solothurn und Basel-Land. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 24.08.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nick Alpiger ist in Pratteln der grösste Trumpf der Nordwestschweizer Schwinger. Sven Thomann/ Freshfocus / Blick

Fünf Kränze hat der technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbands, Guido Thürig, als Zielsetzung für das Eidgenössische in Pratteln herausgegeben. Schon jetzt ist klar: Es ist ein ambitioniertes Anliegen für den zusammen mit der Südwestschweiz kleinsten Teilverband. Sicher ist: Die Eidgenossen Nick Alpiger, Patrick Räbmatter und Joel Strebel müssen ihre Pflicht erfüllen und Eichenlaub holen, wenn das Minimalziel erreicht werden soll.

Der vierte in Pratteln teilnehmende, amtierende Aargauer Eidgenosse im Bunde, David Schmid, dürfte es bei seiner finalen Comeback-Tour schwer haben, in die Kränze zu kommen. Dahinter braucht es also voraussichtlich mindestens zwei Neukranzer, damit die Nordwestschweizer ihr offizielles Ziel schaffen. Wer das sein könnte, erfahren Sie hier im folgenden Überblick der 29 NWSV-Athleten, die am Samstag ins Sägemehl steigen werden.

Die 29 NWSV-Schwinger in Pratteln

Nick Alpiger***

Geburtstag: 5.12.1996 (25)

Wohnort: Seon AG

Schwingklub: Lenzburg AG

Kränze: 52

Ziel: Er ist der wichtigste Mann im NWSV-Team. Ein Kranz ist Pflicht. August Köpfli / ZVG Fabian Bader**

Geburtstag: 1.12.2000 (22)

Wohnort: Mümliswil SO

Schwingklub: Mümliswil SO Kränze: 5

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Samuel Brun**

Geburtstag: 4.4.1999 (23)

Wohnort: Perlen LU

Schwingklub: Binningen BL

Kränze: 14

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Lukas Döbeli**

Geburtstag: 7.3.2000 (22)

Wohnort: Sarmenstorf AG

Schwingklub: Freiamt AG

Kränze: 15

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen.. August Köpfli / ZVG Roger Erb**

Geburtstag: 16.9.1992 (29)

Wohnort: Metzerlen SO

Schwingklub: Oberwil BL

Kränze: 38

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Marius Frank*

Geburtstag: 8.10.2004 (17)

Wohnort: Luterbach SO

Schwingklub: Solothurn

Kränze: 2

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Oliver Hermann**

Geburtstag: 28.9.1996 (25)

Wohnort: Erlinsbach

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 13

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli/ZVG Kaj Hügli**

Geburtstag: 1.6.1997 (25)

Wohnort: Attelwil AG

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 16

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Marcel Kropf**

Geburtstag: 27.2.1986 (36)

Wohnort: Mümliswil SO

Schwingklub: Mümliswil SO

Kränze: 46

Ziel: Es ist seine letzte Chance auf einen Eidgenössischen Kranz. August Köpfli / ZVG Reto Leuthard**

Geburtstag: 15.8.1996 (26)

Wohnort: Merenschwand AG

Schwingklub: Freiamt AG

Kränze: 9

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Pascal Joho*

Geburtstag: 6.7.2004 (18)

Wohnort: Sarmenstorf AG

Schwingklub: Freiamt AG

Kränze: 1

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Philip Joho*

Geburtstag: 8.8.2002 (20)

Wohnort: Sarmenstorf AG

Schwingklub: Freiamt AG

Kränze: 2

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Sinisha Lüscher*

Geburtstag: 8.1.2006 (16)

Wohnort: Uerkheim AG

Schwingklub: Olten-Gösgen SO

Kränze: 1

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Adrian Odermatt**

Geburtstag: 24.1.2001 (21)

Wohnort: Liesberg BL

Schwingklub: Binningen BL

Kränze: 12

Ziel: Einer der neuen Hoffnungsträger auf einen Kranzgewinn. August Köpfli / ZVG Jonas Odermatt*

Geburtstag: 19.6.2004 (18)

Wohnort: Liesberg BL

Schwingklub: Binningen BL

Kränze: 1

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Patrick Räbmatter***

Geburtstag: 12.12.1991 (30)

Wohnort: Uerkheim AG

Schwingklub: Zofingen AG

Kränze: 55

Ziel: Der dritte eidgenössische Kranz ist Pflicht. August Köpfli / ZVG Pirmin Reinhard*

Geburtstag: 3.12.2001 (20)

Wohnort: Attelwil AG

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 1

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Jan Roth**

Geburtstag: 1.11.2004 (17)

Wohnort: Erlinsbach

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 3

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Tim Roth*

Geburtstag: 1.11.2004 (17)

Wohnort: Erlinsbach

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 1

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Aaron Rüegger*

Geburtstag: 23.6.1999 (23)

Wohnort: Rothrist AG

Schwingklub: Zofingen AG

Kränze: 2

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG David Schmid***

Geburtstag: 24.8.1990 (32)

Wohnort: Wittnau AG

Schwingklub: Fricktal AG

Kränze: 38

Ziel: Ein letzter Kranz in seinem letzten Wettkampf - aber das wird schwierig. August Köpfli / ZVG Samuel Schmid**

Geburtstag: 18.4.1995 (27)

Wohnort: Wittnau AG

Schwingklub: Fricktal AG

Kränze: 16

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Simon Schmutz**

Geburtstag: 7.4.2000 (22)

Wohnort: Langenbruck BL

Schwingklub: Mümliswil SO

Kränze: 5

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Dominik Schwegler*

Geburtstag: 17.12.1997 (24)

Wohnort: Gebenstorf AG

Schwingklub: Baden-Brugg AG

Kränze: 2

Ziel: Als Neuling den ersten Wettkampftag überstehen. August Köpfli / ZVG Joel Strebel***

Geburtstag: 25.3.1997 (25)

Wohnort: Aristau AG

Schwingklub: Freiamt AG

Kränze: 28

Ziel: Ein Kranz ist Pflicht. Dazu ein paar Favoriten ärgern. August Köpfli / ZVG Thomas Stüdeli**

Geburtstag: 2.10.1984 (37)

Wohnort: Bellach SO

Schwingklub: Solothurn

Kränze: 39

Ziel: Wohl sein letztes Esaf, aber kaum Chancen auf den Kranz. August Köpfli / ZVG Tiago Vieira**

Geburtstag: 23.8.1991 (31)

Wohnort: Buchs AG

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 15

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Lars Voggensperger**

Geburtstag: 20.4.2001 (21)

Wohnort: Schönenbuch BL

Schwingklub: Binningen

Kränze: 9

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG Tobias Widmer**

Geburtstag: 24.8.1996 (26)

Wohnort: Kölliken AG

Schwingklub: Aarau AG

Kränze: 17

Ziel: Acht Gänge bestreiten und in den Kranzausstich kommen. August Köpfli / ZVG

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen