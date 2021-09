Wie Andreas Döbeli seinen ersten richtigen Kranzfestsieg holte

Schwingen Wie Andreas Döbeli endlich einen «richtigen» Festgewinn feiern durfte – und zwei Talente einen Stern erkämpften Der Freiämter Andreas Döbeli (Sarmenstorf) gewinnt zum zweiten Mal nach 2019 das Nordwestschweizer Schwingfest – doch diesmal war alles anders. Mit dem Baselbieter Adrian Odermatt (Liesberg) und dem Solothurner Fabian Bader (Mümliswil) holen sich zwei Nordwestschweizer Talente den Teilverbandskranz. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 05.09.2021, 16.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Döbeli (rechts) legt im Schlussgang Patrick Räbmatter aufs Kreuz. Wolfgang Rytz

Patrick Räbmatter ist ein kräftiger Kerl. Und ein ausnehmend fairer Sportsmann. Als seine Niederlage im Schlussgang des Nordwestschweizer Schwingfests in Zunzgen feststand, erhob er sich aus dem Sägemehl und schulterte als Ehrerweisung seinen Bezwinger Andreas Döbeli, der selber an die 100 Kilogramm schwer ist, als wäre es das Leichteste auf der Welt.

Andreas Döbeli auf den Schultern von Patrick Räbmatter. Wolfgang Rytz

Da sass Andeas Döbeli, der eigentlich nur «Res» genannt wird, auf den Schultern des Zofinger Eidgenossen und genoss die Ovationen der 2000 Zuschauer in der kleinen, aber feinen Arena, welche die Organisatoren, die das ganze Fest innert fünf Wochen auf die Beine stellten, in der Baselbieter Gemeinde aufgebaut hatten. Auch vor zwei Jahren durfte sich Döbeli bereits als NWSV-Sieger feiern lassen.

Damals hatte sein Erfolg jedoch ein «Gschmäckle»: Der Freiämter hatte den Schlussgang gegen David Schmid, der in Zunzgen seinen Abschied von der grossen Schwing-Bühne feierte, verloren. «Dort habe ich einen Seich gemacht», befand er am Samstag nach seinem Triumph in Zunzgen. Auch deshalb fühle sich dieser Sieg nun ganz anders an. «Neben meinen Eidgenössischen Kranz, den ich in Zug geholt habe, ist das der grösste Erfolg meiner Karriere», ordnete der Sarmenstorfer seinen Triumph ein.

Patrick Räbmatter bodigt Schwingerkönig Kilian Wenger. Wolfgang Rytz

Döbeli ging mit gemischten Gefühlen in den Schlussgang

Dabei hatte er eigentlich allen Grund gehabt, mit gemischten Gefühlen in den Schlussgang gegen «Räbi» zu gehen. Einerseits hatte er den Zofinger Schwinger in den bisherigen sechs Direktduellen noch nie bezwungen (vier Niederlagen, zwei Gestellte) und war ihm vor kurzem auch beim Homberg-Schwinget unterlegen. Andererseits hatte Räbmatter im Verlauf des NWSV-Fests ein Ausrufezeichen gesetzt, indem er den formstarken Berner Gast und Schwingerkönig Kilian Wenger bezwungen hatte – und sich so auch die Schlussgangteilnahme gegenüber dem punktgleichen Gast aus der Nordostschweiz, Samir Leuppi, verdiente.

Andreas Döbeli hielt Kilian Wenger in Schach. Wolfgang Rytz

Zwar hatte auch Döbeli einen Gestellten geschafft gegen Wenger. Trotzdem musste er mit Kalkül in das Duell gegen seinen Aargauer Miteidgenossen gehen. Und das tat er auch. «Ich wusste, dass mir ein Gestellter zum Festsieg reichen würde», sagte Döbeli, der die Angriffsversuche von Räbmatter geschickt parierte und schliesslich für seine Geduld belohnt wurde. Nach etwas mehr als achteinhalb Minuten ging der Freiämter seinerseits in die Offensive und legte den Uerkner auf den Rücken. Patrick Räbmatter selbst nahm das Verdikt, wie es seinem sanften Wesen entspricht, gelassen zur Kenntnis:

«Ich bin ehrlich gesagt nicht mal gross unglücklich. Ich hatte einen super Tag, kam in den Schlussgang. Dort nahm mir Andreas Döbeli den Festsieg, aber den Sieg über den Schwingerkönig Wenger kann mir niemand mehr nehmen.»

Es war für «Räbi» übrigens der zweite «Königssturz» seiner Karriere. Schon 2016 war ihm dies am Bernisch Kantonalen gegen den damaligen, amtierenden Regenten Matthias Sempach gelungen.

Nach einer Verletzungspause besiegte Joel Strebel (hinten) Steve Duplan. August Köpfli/AKSV

Als es in Joel Strebels Knie knallte

Aus Aargauer Sicht verlief das Teilverbandsfest also erfreulich, selbst wenn mit Nick Alpiger, der wegen eines positiven Coronatests die Festteilnahme absagen musste, der wohl formstärkste Schwinger fehlte. Und auch die mögliche Knieverletzung von Joel Strebel trat angesichts von Döbelis Triumph und Räbmatters Ausrufezeichen etwas in den Hintergrund. Strebel hatte seinen dritten Gang gegen den Südwestschweizer Eidgenossen Steve Duplan unterbrechen müssen, da es in einem Knie zweimal geknallt hatte.

Strebel konnte den Kampf später fortsetzen und gewinnen, dankte aber danach explizit seinem äusserst fairen Gegner, der beim Vorfall sofort aufhörte, zu kämpfen. «Er hätte mich dort besiegen können», so Strebel. Während der Mittagspause liess sich der Freiämter sein Knie tapen und konnte den Wettkampf in Kombination mit der Einnahme von Schmerztabletten beenden. Nun muss eine eingehende Untersuchung des Knies zeigen, ob etwas kaputtgegangen ist und wie sich das auf den weiteren Saisonverlauf auswirken wird.

Adrian Odermatt (r.) sichert sich im sechsten Gang den Kranz gegen Michael Mangold. August Köpfli/AKSV

Baselbieter: Adrian Odermatt erreicht endlich sein Ziel

Die Rangliste des NWSV-Fests liest sich traumhaft aus Sicht des Liesbergers Adrian Odermatt: Hinter Sieger Andreas Döbeli belegt der 20-Jährige gemeinsam mit den beiden eidgenössischen Schwergewichten Patrick Räbmatter und Samir Leuppi den geteilten 2. Rang mit der Note 57,25. Viermal ging der Schwinger des Schwingklubs Binningen mit einer glatten 10 als Sieger aus dem Sägemehl. Gegen den Südwestschweizer Eidgenossen Steve Duplan erreichte er einen sehr guten Gestellten. Einzig gegen den Zürcher Eidgenossen Fabian Kindlimann musste er als Verlierer vom Platz. Unter dem Strich ein sensationeller Auftritt des Baselbieter Talents, welcher verdientermassen mit dem Teilverbandskranz belohnt wurde.

«Es ist eine grosse Erleichterung für mich. Ich habe lange um diesen Kranz gekämpft. Jetzt bin froh, hat es endlich geklappt»

freute sich Odermatt und fügte an: «Es ist super, bei einem der letzten Schwingfeste der Saison so ein gutes Resultat zu erzielen. Das motiviert dann umso mehr für die Vorbereitung auf das neue Jahr.» In Zukunft steht hinter Adrian Odermatts Name damit nicht mehr nur einer, sondern zwei Sterne auf der Teilnehmerliste. Er ist damit sozusagen in die nächste Hubraumklasse des Schwingens aufgestiegen. Zu der gehören schon länger Roger Erb (Metzerlen) und Christian Brand (Ettingen) vom Schwingklub Oberwil. Sie holten in Zungen ebenfalls den Kranz für die Baselbieter Schwinger.



Solothurner: Fabian Bader liess sich von den Brocken nicht beirren

Man kann nicht behaupten, dass Fabian Bader bei den letzten beiden Kranzfesten, an denen er teilgenommen hat, bevorteilt wurde. Vor zwei Wochen, am Basellandschaftlichen Kantonalen in Muttenz, stellten sich ihm mit Andreas Döbeli und David Schmid gleich zwei Eidgenossen in den Weg. Für einen Kantonalkranzer, der damals ein einziges Eichenlaub in seinem Palmarès vorweisen konnte (gewonnen am Solothurner Kantonalen im Juni), ein happiges Programm. Trotzdem reichte es ihm zum Kranzgewinn. Auch, weil Bader gegen die beiden Eidgenossen mutig ans Werk ging und jeweils trotz Niederlage mit der Note 8,75 belohnt wurde.

Als der 20-Jährige nun am Samstag beim Nordwestschweizer Verbandsfest in Zunzgen gleich drei Eidgenossen als Gegner zugeteilt bekam, da machte er schon ein wenig die Faust im Sack. Aber auch aus der Not eine Tugend: «Ich habe mir vorgenommen, einfach immer mein Bestes zu geben.» Gesagt, getan: Bader schwang gegen Joel Strebel, wiederum David Schmid und den Zürcher Gast Fabian Kindlimann unbeirrt offensiv und schaffte es tatsächlich, Schmid zu besiegen. Ein grosser Moment in der noch jungen Karriere des Mümliswilers, welcher sich diese Vorlage nicht mehr entgehen liess und sich souverän seinen ersten Teilverbandskranz sicherte.

Die 14 Kranzgewinner von Zunzgen: (v.l.n.r.) Samuel Schmid, David Schmid, Patrick Räbmatter, Jonas Odermatt, Christian Brand, Roger Erb, Thomas Stüdeli, Sven Schurtenberger, Festsieger Andreas Döbeli, Samir Leuppi, Joel Strebel, Fabian Bader, Oliver Herrmann und Schwingerkönig Kilian Wenger. August Köpfli/AKSV

In Zukunft wird Fabian Bader nicht mehr mit einem, sondern mit zwei Sternen hinter seinem Namen in den Teilnehmerlisten auftauchen. Man darf nun gespannt sein, ob der Solothurner Aufsteiger der Saison seine stark ansteigende Leistungskurve auch ins neue Jahr mitnehmen kann. «Die drei Kranzgewinne haben mir sicher viel Selbstvertrauen gegeben», sagt er.

Bleibt die Frage, ob er in Zukunft auch mehr ins Training investieren kann? «Wenn der Körper und die Gesundheit es zulassen, werde ich es versuchen», sagt Bader. Klar ist: Wenn er so weitermacht, dann werden starke Gegner in Zukunft bei ihm definitiv an der Tagesordnung sein. Aber das ist ja für jeden Schwinger ein gutes Zeichen.

Mit Thomas Stüdeli (Bellach) holte sich noch ein zweiter Solothurner Schwinger einen Kranz in Zunzgen. Der Routinier vom Schwingklub Solothurn erkämpfte sich sein 37. Eichenlaub, das erste im Jahr 2021.

Resultate Nordwestschweizer Schwingfest 99 Schwinger, 2000 Zuschauer. Schlussgang: Andreas Döbeli (Sarmenstorf) bezwingt Patrick Räbmatter (Uerkheim) nach 8:38 Minuten mit innerem Haken. Rangliste: 1. Döbeli 58,75 Punkte. 2. Räbmatter, Samir Leuppi (Winterthur) und Adrian Odermatt (Liesberg) je 57,25. 3. Sven Schurtenberger (Buttisholz) und Kilian Wenger (Horboden) je 57,00. 4. Oliver Hermann (Erlinsbach) und Fabian Bader (Mümliswil) je 56,75. 5. Joel Strebel (Aristau), Roger Erb (Metzerlen), Christian Brand (Ettingen), Thomas Stüdeli (Bellach), Samuel Schmid (Wittnau) und David Schmid (Wittnau) je 56,50.