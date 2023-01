Welche Aargauer schaffen den Sprung an das Unspunnen-Schwinget?

Ein prominenter Gast hat sich angekündigt

Am 13. August findet das Nordwestschweizer Verbandsfest heuer in Deitingen und somit nach sieben Jahren Unterbruch wieder auf Solothurner Boden statt. 2016 ging es letztmals in Fulenbach über die Bühne. Neben den geschlossen antretenden Top-Schwinger des gastgebenden Verbands darf man auf die acht Gastschwinger der vier restlichen Teilverbände gespannt sein. Am Dienstag wurde nun ein erster Name bekannt - und der hat es in sich: Mit dem Berner Matthias Aeschbacher kommt der Schlussgang-Teilnehmer des ESAF in Pratteln und einer der aktuell besten Schwinger der Schweiz nach Deitingen.