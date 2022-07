Freiämter Schwinger Andreas Döbeli reisst sich das Kreuzband

Schwingen Schockdiagnose vor dem Eidgenössischen: Andreas Döbeli reisst sich das Kreuzband Am Weissenstein-Schwinget vom vergangenen Wochenende verletzte sich Andreas Döbeli am Knie. Wie die Untersuchungen am Montag ergaben, riss sich der Freiämter das Kreuzband. Nun muss er auf die Teilnahme am Eidgenössischen verzichten und die Saison abbrechen. Soraya Sägesser 25.07.2022, 18.54 Uhr

Andreas Döbeli riss sich auf dem Weissenstein das Kreuzband. Peter Klaunzer / keystone

«Ich hörte einen Knall in meinem Knie», sagte der Aargauer Eidgenosse Andreas Döbeli nach seinem Unfall am Weissenstein-Schwinget. Eine Untersuchungen am Montag ergab die Diagnose: Kreuzbandriss. Der Freiämter muss seine Saison abbrechen.

Am Weissenstein-Schwinget hatten die Chancen auf einen Kranzgewinn für Döbeli am Samstag noch gut gestanden. Nach drei Gängen stand er mit zwei Siegen und einer Niederlage auf dem sechsten Rang. Als er im vierten Gang gegen den Berner Matthieu Burger antrat, konnte kaum jemand ahnen, wie dieser Zweikampf ausgehen würde. Kaum hatten die beiden ihre Arbeit aufgenommen, wurde der Gang aber bereits unterbrochen. Denn Döbeli hatte sich sein Knie verdreht.

«Nun ist aber der schlimmste Fall eingetroffen»

Nach einer kurzen Pause marschierte Döbeli wieder zurück in das Sägemehl. Ein Fehler. Denn einige Sekunden später griff er sich wieder an sein Knie. Und dieses Mal schrie er auch. Er sei plötzlich eingebrochen und habe einen Knall im Knie gehört, sagte er rückblickend.

Eine Verletzung am Aussen- oder Innenband sei schnell ausgeschlossen worden. «Nun ist aber der schlimmste Fall eingetroffen», erzählte er bedrückt. Am Montagnachmittag nach dem MRI, also zwei Tage nach seinem Unfall auf dem Weissenstein, dann die Schockdiagnose: Kreuzbandriss. Für den Schwinger ist es die erste grosse Verletzung in seiner Karriere und somit auch der Saisonabbruch.

Hier war noch alles in Ordnung. Andreas Döbeli (helle Hose) gewann im zweiten Gang gegen Dominik Zangger. Sven Thomann / Freshfocus

Der Kreuzbandriss hindert ihn auch an der Teilnahme am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln. Gastgeber des ESAF ist der Nordwestschweizer Schwingerverband, dem Döbeli angehört. Es wäre ein Heimspiel für ihn gewesen, doch so weit kommt es nun nicht. «Es ist natürlich sehr bitter», sagte er.

Wenn er am ESAF dabei sein wolle, müsse er 120 Prozent bereit sein. «Mit einem kaputten Kreuzband kann ich das nicht», so Döbeli. Deshalb verzichtet der Eidgenössische Kranzschwinger auf die diesjährige Teilnahme und bricht seine Saison ab. Auch wenn ihm der Entscheid schwer gefallen war, sagte er:

«Ich habe noch ein Leben neben und nach dem Schwingen.»

Operation folgt in den nächsten zwei Wochen

Auch wenn er am Samstag vor Schmerzen schrie, habe er nun kaum mehr Schmerzen. Im Gegenteil: «Jetzt kann ich noch gut damit umgehen.» Doch dies werde sich spätestens nach der Operation ändern. Operiert wird Döbeli in den nächsten beiden Wochen. Danach nehme er Woche für Woche und Tag für Tag, sagte er motiviert.

Die bisherige Saison war für Andreas Döbeli erfolgreich verlaufen. So gewann er 2022 bereits vier Kränze. Diese holte er sich bei den Kantonalschwingfesten im Aargau, Solothurn, Basel-Landschaft sowie Basel-Stadt. Beim Basellandschaftlichen ging er sogar als Sieger aus dem Sägemehrring. Am letzten Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug gewann er einen Kranz.

Nun aber muss er sich einige Zeit gedulden, bis er wieder in den Sägemehlring treten kann. Aber eines ist für Döbeli klar: «Ich möchte stärker zurückkommen, wie ich aufgehört habe.»