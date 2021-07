Schwingen Schmids Comeback, Haslers Überraschung, Strebels Irritation Am Fricktaler Abendschwinget in Herznach gab «Eidgenosse» David Schmid ein gelungenes Comeback. Mit zwei «Gestellten» gegen Favorit Joel Strebel ermöglichte er dem Fricktaler Nichtkranzer Luis Hasler den überraschenden Co-Sieg mit dem Freiämter. Wolfgang Rytz 04.07.2021, 18.46 Uhr

Fricktaler Abendschwinget 2021 in Herznach. Schlussgang David Schmid (unten) gegen Joel Strebel. Wolfgang Rytz / Aargauer Zeitung

Joel Strebel war am Schluss irritiert. Er liess sich nach dem zweiten Remis gegen Schmid zwar als Sieger feiern, musste aber einen Nobody an seiner Seite als Co-Sieger akzeptieren. Trotz Coronapause und längerer Zeit mit Knieproblemen gab David Schmid nach nur einmonatiger Vorbereitung im Sägemehl ein gelungenes Comeback. Der 31-jährige Wittnauer lässt mit einigen Wettkämpfen seine Karriere in dieser verkürzten Saison ausklingen. Grosse Feste bestreitet er keine mehr. Dennoch liess er auf Anhieb wieder seine Klasse als Defensivspezialist aufblitzen. Auch offensiv zeigte er gute Ansätze, doch im fünften Gang kostete ihn ein «Gestellter» gegen den erstarkten Freiämter Reto Leuthard die Chance auf den Co-Sieg.