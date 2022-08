Guido Thürig im Interview vor dem NWSV-Schwingfest

Interview Nordwestschweizer Schwingerchef: «Willensstärke lässt sich nicht mit Perskindol einreiben» Guido Thürig, der Technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbands, spricht über die Gefahren einer Überbetreuung, über den Videobeweis und sagt, warum er von seinen Schützlingen mehr erwartet, als sie im bisherigen Saisonverlauf gezeigt haben. Martin Probst und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Guido Thürig, der Technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbands. Bild: Pius Amrein

Am Sonntag findet in Brugg das Nordwestschweizer Schwingfest statt. Für die Schwinger ist es eine der letzten Gelegenheiten, für das Eidgenössische Ende August in Pratteln in Topform zu kommen. Nach einer bisher durchzogenen Saison wollen die heimischen Hoffnungsträger zeigen, dass sie mehr können.

Guido Thürig, der Technische Leiter des Nordwestschweizer Verbands, ist froh, dass seine Schützlinge diese Chance bekommen. «Mit den Auftritten am Sonntag und eine Woche später auf der Schwägalp bleiben wir im Rhythmus.»

Es gibt kaum noch ein Schwingfest, wo danach nicht über vermeintliche Fehlentscheide diskutiert wird. Braucht das Schwingen den Videobeweis?

Guido Thürig: Ich habe da eine klare Meinung: Kommt nicht in Frage!

Warum?

Nehmen wir den Fussball, dort gibt es den VAR und trotzdem Diskussionen. Im Schwingen haben wir kein Offside, oder es geht nicht darum, ob ein Ball wie im Tennis out war. Es ist viel schwieriger, Entscheidungen zu fällen. Ein Beispiel: Im Schlussgang des letzten Eidgenössischen 2019 besiegte Christian Stucki Joel Wicki aufgrund eines Tatsachenentscheids. Hätte man das Video geschaut, hätte die Hälfte gesagt, Wicki war am Boden, die andere, er war es nicht. Wollen wir das? Soll nach jedem Entscheid der Zentralvorstand eine halbe Stunde lang tagen und dann schickt man die Schwinger zurück zum Einlaufen, weil es kein gültiges Resultat war?

Der umstrittene Schlussgang am ESAF 2019 in Zug zwischen Christian Stucki (oben) und Joel Wicki. Stefan Kaiser

So aufwendig wäre es aber schon nicht.

Das Schwingen hat Eigenarten. Und diese sind ein Teil der Erklärung, warum das Schwingen so beliebt ist. Nehmen wir die Einteilung, noch so ein Thema, das oft diskutiert wird. Hätten wir wie im Tennis Setzlisten und Auslosungen, dann wäre niemand schon um 8 Uhr morgens in der Arena. Sämtliche Kämpfe wären nach zwei Sekunden entschieden. Bei uns kommt es am Morgen zum Aufeinandertreffen der Besten. Danach gibt es das Einteilungsgericht. Dort gibt es Diskussionen, natürlich. Aber sie sind spannend.

Und doch wird mittlerweile mehr über Nebenschau­plätze als über Sieger ge­sprochen. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Schwinger irgendwann ins Jammern einstimmen und die Entscheide nicht mehr akzeptiert werden?

Es liegt an uns, dass dies nicht passiert. Jeder Jungschwinger lernt, dass die Entscheide der Kampfrichter akzeptiert werden. Nehmen wir Handball: Dort lernt man ebenfalls im ersten Training: Pfeift der Schiedsrichter, wird der Ball auf den Boden gelegt. Und es funktioniert. Im Handball gibt es nicht ein Theater wie im Fussball. Das zeigt: Werden diese Werte von Anfang an gelebt und gelehrt, gibt es keine Probleme.

Bräuchte es nicht einmal ein klares Statement vom Eid­genössischen Schwinger­verband ESV zum Thema Videobeweis? Stefan Strebel, der Technische Leiter im ESV, betont oft, dass er ihn gerne testen würde.

Mit diesem Vorschlag wird er in der Technischen Kommission, zu der auch ich gehöre, keine Chance haben. Aber ein klares Statement würde helfen. Allerdings muss ich schon auch sagen: Würden wir auf jede Boulevardschlagzeile mit einer Medienmitteilung reagieren, wären wir nur noch mit Schreibarbeit beschäftigt. Und überhaupt: Diese Diskussionen werden nicht von jenen Leuten geführt, die das Schwingen seit vielen Jahren verfolgen. Es ist die breite Öffentlichkeit, die auf die Schlagzeilen anspringt.

Stefan Strebel, der Ressortleiter Technik des Eidgenössischen Schwingverbands (ESV) ist einer Befürworter des VAR. Claudio Thoma/Freshfocus

Das Schwingen ist in diesem Bereich ein Opfer des eigenen Erfolgs?

Das kann man sagen. Allerdings muss man sich nicht immer gleich provozieren lassen. Wir sollten diesen vermeintlichen Aufregern mit einer gewissen Gelassenheit begegnen.

Sie wurden 2019 Technischer Leiter im Nordwestschweizer Verband und kurz darauf veränderte Corona vieles. Schwingen war zeitweise sogar verboten. Befürchten Sie, dass die Folgen dieser Einschränkungen in einem kleineren Teilverband wie dem der Nordwestschweiz länger spürbar sein werden?

Ja. Nehmen wir ein Beispiel: Hatte ein Schwingklub 40 Jungschwinger und nach Corona ­waren es noch 30, verändert das nicht viel. Hatte ein Klub 15 Jungschwinger und jetzt noch 7, wird es schwierig. In der Nordwestschweiz ist teilweise das zweite Szenario Realität.

Könnte das dazu führen, dass der Nordwestschweizer Verband, der zuvor immer näher an die grossen Teil­verbände rückte, jetzt eher wieder abgehängt wird?

Auch hier lautet die Antwort ja. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das verhindern können. Wir haben uns aus ­diesem Grund im Frühling zu einem Workshop getroffen, um Massnahmen zu definieren, wo wir besonders vorwärtsmachen müssen.

Zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen?

Die Arbeit in den Klubs ist die Basis für starken Nachwuchs. Es wird aber immer schwieriger, Funktionäre zu finden. Es geht auch um den Transfer von Know-how: Wie trainiert man richtig, wie viel muss man trainieren und vieles mehr. Viele ambitionierte Schwinger suchen sich heute einen externen Trainer, die dann auch sehr viel Einfluss haben. Das hat aber auch mit uns selbst zu tun, wenn wir die gewünschte Unterstützung den Schwingern nicht bieten können.

Was machen Sie dagegen?

Wir versuchen, die Angebote auf Ebene Klub, Kanton und Teilverband besser aufeinander abzustimmen. Es geht um einfache Dinge, zum Beispiel, dass sich die Trainings nicht überschneiden, dass das Kadertraining nicht am gleichen Tag wie das Klubtraining ist. Ein anderer Punkt ist, bei den Technischen Leitern der Klubs den Leistungsgedanken zu fördern. Dass wir kritisch ­hinterfragen, wenn etwas nicht so gut läuft. Allerdings muss man auch aufpassen: Man kann als Verband den Klubs nicht einfach alles diktieren.

Wir sprachen die Lücke an, die entstehen könnte. Ist die Gefahr unmittelbar?

Nein. Die kurz- und mittel­fristigen Perspektiven sind sogar sehr gut. Am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag konnten wir im vergangenen Jahr bei den Jahrgängen 2004, 2005, und 2006 elf Auszeichnungen gewinnen. Das ist beeindruckend und wurde von den grossen Teilverbänden registriert und gewürdigt. Da dürfen wir uns auf einiges freuen. Und wir haben als Verband reagiert und gewisse Schwinger aus diesen Jahrgängen bereits ins Kader aufgenommen. Teilweise bevor sie ihren ersten Kranz gewonnen haben.

Sinisha Lüscher (vorne) gehört zu den grössten Hoffnungsträgern des NWSV. Sven Thomann/Freshfocus

Wo klafft die Lücke?

Eher bei den Neueinsteigern. Bei den Jahrgängen 2012, 2013 oder 2014.

Ende August findet mit dem Eidgenössischen Schwingfest das Highlight statt. An eidgenössischen Kränzen wird ein Teilverband ge­messen. Entspannt es Sie, dass mit Nick Alpiger (26), Joel Strebel (25) und Andreas Döbeli (25) drei Nordwestschweizer Eidgenossen noch weit vom Karriereende entfernt sind? Dass es jetzt nicht zwingend viele neue Eidgenossen braucht?

Natürlich ist es schön, solche Leistungsträger zu haben. Sie sind das Gerüst des Teams. Aber unser Ziel ist es, in Pratteln fünf eidgenössische Kränze zu gewinnen. Döbeli fehlt verletzt. Das Ziel ist eine grosse Herausforderung, aber wir halten daran fest. Im Wissen, dass es dafür die eine oder andere Überraschung braucht.

Mit Alpiger, Strebel, Patrick Räbmatter und David Schmid reisen maximal vier Nordwestschweizer Eid­genossen nach Pratteln. Um das Ziel zu erreichen, braucht es also mindestens einen neuen Eidgenossen. Wem trauen Sie dies zu?

Ich bin enorm erfreut über die Entwicklung der beiden Baselbieter Adrian Odermatt und Lars Voggensperger. Sie gefallen mir enorm und bringen Pfeffer in unser Kader. Es gibt nichts Besseres als Konkurrenz in den eigenen Reihen. Es wäre schön, gäbe es auch noch zwei, drei starke Solothurner mehr. Doch diese gibt es momentan leider nicht. Positiv stimmt mich, dass sich in den Jahrgängen ab 2008 von dieser Seite aus Grosses abzeichnet.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Durchzogen. Es gab positive ­Aspekte. Die fünf Kränze auf dem Stoos zum Beispiel. Vom Potenzial her müsste aber mehr möglich sein. Kein Kranz am ­Innerschweizer, kein Kranz am Berner, dann nur zwei Kränze auf dem Weissenstein. Da hätte ich mehr erwartet. Weil wir schmal aufgestellt sind, sind es immer wieder die Gleichen, die liefern müssen. Und es nicht immer tun. Es fehlt an Konstanz. Nehmen wir Joel Strebel. Er hat auf dem Stoos mit einem Spitzenplatz ­gezeigt, zu was er fähig ist, dass er ganz vorne mitschwingen kann. Ich weiss nicht, ob er sich dessen immer selbst bewusst ist. Bei Alpiger sind es viele kleine Dinge. Mal eine Coronainfektion, dann kleine Verletzungen. Nichts Gravierendes zwar, aber es läuft einfach noch nicht ganz rund. Das Momentum war bis jetzt nicht auf seiner Seite.

Joel Strebel (oben) kann sein Potenzial zu selten ausschöpfen. Alexander Wagner

Wenn Sie sagen, Sie seien nicht sicher, ob Joel Strebel weiss, dass er es könnte. Müsste man die Arbeit im mentalen Bereich, auch seitens Verband, ausbauen?

Wir hatten einen Teamcoach auf dem Weg ans Eidgenössische in Zug. Nun sind wir an einem Punkt der Rückbesinnung. Was ist wirklich wichtig? Heute besteht die Gefahr einer Über­betreuung. Es ist nicht wichtig, ob man jemanden hat, der das Täschchen trägt. Entscheidend ist man selbst. Man muss willensstark sein, bereit zu kämpfen. Und diese Einstellung kann dir kein Betreuer mit Perskindol einreiben. Das muss aus tiefster innerer Überzeugung passieren.

Also eine Reduktion aufs Notwendige?

Genau. Es braucht nicht drei Sattelschlepper Material für ein Eidgenössisches.

Nordwestschweizer Schwingfest in Brugg Die Spitzenpaarungen Alpiger Nick – Staudenmann Fabian

Strebel Joel – Schuler Christian

Räbmatter Patrick – Kramer Lario

Odermatt Adrian – Müllestein Mike

Schmid David – Schlegel Werner

Döbeli Lukas– Räbsamen Marcel

Kropf Marcel – Wittwer Jan

Vieira Tiago – Borcard Johann Wir begleiten das Schwingfest am Sonntag ab 8 Uhr mit einem Liveticker.

