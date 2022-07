Der Formcheck der Aargauer Spitzenschwinger

Schwingen Lust auf den Heimsieg: Der Form-Check der Aargauer Spitzenschwinger vor dem Kantonalen in Beinwil Am Sonntag findet das Aargauer Kantonalschwingfest statt. Weil nur ein starker Gast anwesend sein wird, erhöht das die Chancen auf den Heimsieg. Wir sagen, welcher Aargauer wie gut in Form ist. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nick Alpiger (l.) im Duell mit Armon Orlik am Nordostschweizerischen Teilverbandsfest. Claudio Thoma / Freshfocus

Die Chancen, dass es am Sonntag am Aargauer Kantonalen einen Heimsieg gibt, stehen gut. Mit Pirmin Reichmuth ist nur ein ganz starker Schwinger zu Gast und der Innerschweizer gibt zudem nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Im Anschwingen liegt es an Andreas Döbeli, den Gast sogleich auszubremsen. Die Frage lautet, wer nutzt die gute Gelegenheit? Wir blicken auf den Formstand der Aargauer Anwärter auf einen Spitzenplatz am Sonntag.

Andreas Döbeli. Pascale Alpiger

Bei kaum einem anderen Topschwinger zeigt sich so sehr wie bei Andreas Döbeli, wie entscheidend neben den physischen Voraussetzungen die mentale Herausforderung sein kann. Obwohl der 24-Jährige in diesem Bereich grosse Fortschritte gemacht hat und Döbeli besonders seine Nervosität besser im Griff hat, ist diese Komponente mit sein stärkster Gegner.

Bestes Beispiel war der Auftritt auf dem Stoos, als er den bärenstarken Michael Ledermann eigentlich besiegt hatte, das Resultat aber nicht gegeben wurde. Die Folge: Döbeli verlor und danach ging gar nichts mehr. Es zeigt aber auch: Döbeli, der in diesem Jahr das Basellandschaftliche gewann, hat das Zeug, gegen die Stärksten zu bestehen. Am Sonntag trifft er zum Auftakt auf Pirmin Reichmuth. Ein Sieg wäre ein mentaler Booster.

Joel Strebel. Marc Schumacher/Freshfocus

Sein Kurz ist berüchtigt. An einem guten Tag kann Joel Strebel mit seinem Paradeschwung jeden Gegner in Bedrängnis bringen. Das zeigte sich auf dem Stoos, als er der beste Schwinger war und er den Schlussgang nur aufgrund einer fragwürdigen Entscheidung der Einteilung verpasste.

Jener Auftritt zeigte aber, was möglich ist, wenn es dem 25-Jährigen gelingt, seine Kraft richtig einzusetzen. Dann spielt es keine Rolle, dass er am Boden Schwächen hat. Die fehlende Vielseitigkeit wird ein Problem, wenn es Strebel nicht läuft. Wie zuletzt am Innerschweizer Teilverbandsfest, als er den Kranz verpasste. Fazit: Bei Joel Strebel stimmt die Form. Was fehlt: ein zweiter Kranzfestsieg nach der Premiere am Solothurner 2019. Am Basellandschaftlichen unterlag er im Schlussgang Andreas Döbeli.

Nick Alpiger. Severin Bigler

Ihm wird zugetraut, gegen die Allerbesten zu bestehen. Entsprechend wird Nick Alpiger gefordert. Diese Rolle hat sich der 26-Jährige mit seinen starken Auftritten in der Vergangenheit erarbeitet. Die Bilanz gegen die ganz Bösen in dieser Saison liest sich allerdings nicht gut: Niederlage gegen Samuel Giger, Niederlage gegen Joel Wicki, Niederlage gegen Armon Orlik.

Doch der jüngste Auftritt stimmt zuversichtlich, dass der Fahrplan von Alpiger stimmt. Am Nordostschweizerischen hätte man durchaus auch den Aargauer anstelle von Orlik als Sieger sehen können. Das zeigt: Das Vertrauen kehrt nach zwei Jahren geprägt von Verletzungen zurück. Und damit die Form. Das verheisst Gutes.

Patrick Räbmatter. Michael Buholzer / KEYSTONE

Nimmt Patrick Räbmatter an einem Schwingfest teil, gewinnt er fast immer einen Kranz. Das ist ein Zeichen für seine Stärke. 52-mal ist er schon mit Eichenlaub geschmückt nach Hause gereist. Allerdings hat er nur ein Kranzfest gewonnen: 2015 das Basellandschaftliche.

Der Grund: Auf grosse Siege – Räbmatter hat in seiner Karriere schon Könige ins Sägemehl gebettet – folgen bei ihm oft bittere Niederlagen. So konstant der 31-Jährige den Kranz gewinnt, so selten gelingt ihm ein makelloses Fest. Dabei werden seine Voraussetzungen immer besser. Das Training bei Tommy Herzog zahlt sich aus. Räbmatter wirkt fitter denn je. Zuletzt beinträchtige ihn allerdings ein Muskelfaserriss am Oberschenkel.

David Schmid. Claudio Thoma

Seine Rückkehr nach dem Rücktritt war eine Überraschung. Sein Kranzfestcomeback am Solothurnischen beeindruckend, als David Schmid sogleich Rang zwei belegte. Auch einige Tage später gewann der 31-Jährige am Basellandschaftlichen den Kranz. Allerdings erfuhr er dort, dass die fehlenden Monate in der Wintervorbereitung nicht einfach vergessen sind. Der Auftritt war verhaltener und weniger souverän.

Schmids grosses Ziel ist das Eidgenössische Schwingfest Ende August in Pratteln. Dafür nimmt er die Aufwände der Comebacksaison auf sich. Ein zweiter Eidgenössischer Kranz nach 2016 ist für den Defensivkünstler keineswegs gewiss. Der Formaufbau fürs Highlight geht weiter.

Lukas Döbeli. Alexander Wagner

Vor der Saison war die Zuversicht bei Lukas Döbeli gross. Der Bruder von Andreas fühlte sich so gut wie nie. Und auch die Auftritte an den Rangschwingfesten vor der Kranzfestsaison steigerten das Empfinden, bereit zu sein für den nächsten Schritt.

Doch so spielerisch wie erhofft ging es an den Kranz­festen nicht weiter. Zwar konnte der 22-Jährige das Basellandschaftliche und auch das Solothurner eichenlaubgeschmückt beenden, doch am Baselstädter folgte dann der Dämpfer, als er einen ganz schlechten Tag einzog. Zuletzt auf dem Stoss verlor Döbeli zwar nur einmal, von den sechs Gängen konnte er aber auch nur einen gewinnen. Will er zum Eidgenossen werden, muss mehr kommen.

Oliver Hermann. Marc Schumacher / Freshfocus

Am Bergfest auf dem Stoos gelang Oliver Hermann im letzten Gang das Aus­rufezeichen der bisherigen Saison. Der 25-Jährige besiegte den Innerschweizer Eidgenossen Sven Schurtenberger und sicherte sich den Kranz. In diesem Moment erinnerte man sich, dass Hermann am Kilchberger in der vergangenen Saison der beste Nordwestschweizer war.

Die Vorbereitung auf diese Saison verlief dann allerdings nicht nach Wunsch, als Hermann nach einem Innenbandriss zwei Monate pausieren musste. Der Trainingsrückstand machte sich bemerkbar. Am Solothurner und am Baselstädter verpasste er den Kranz. Am Aargauer Kantonalen soll am Sonntag ein nächster Schritt in Richtung alter Stärke folgen.

Tobias Widmer. Sandra Ardizzone

Seit ungefähr drei Wochen hat Tobias Widmer Probleme mit einem seitlichen Bauchmuskel. Bewegt er seinen Rumpf, fühlt es sich an, als ob etwas verklemmt. «Wenn ich mich dann strecke, fühlt es sich an, als ob etwas zurück in Position springt», sagt der 25-Jährige.

Darum muss er seinen Start am Sonntag am Kantonalfest in Beinwil absagen. Nach einem starken Start in die Kranzfestsaison mit Rang zwei am ­Baselbieter Kantonalschwingfest konnte Widmer nur noch am Solothurner einen Kranz gewinnen. Sowohl in Basel wie auch auf dem Stoos blieb der Erfolg in der Form von Eichenlaub aus. Auch er wird sich steigern müssen, soll es Ende August am Eidgenössischen einen Kranz geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen