Schwingen In den falschen Kleidern: Der Baselbieter Adrian Odermatt weckt eidgenössische Sehnsüchte Der 21-Jährige vom Schwingklub Binningen beweist am Baselstädtischen Schwingertag mit der Schlussgangteilnahme einmal mehr sein riesiges Potenzial. Mit Andreas Henzer beendet derweil ein Publikumsliebling seine Karriere. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.05.2022, 23.07 Uhr

Adrian Odermatt (l.) verlangte Festsieger Samuel Giger im Schlussgang alles ab. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Über neun Minuten lang wehrte sich Adrian Odermatt bravourös. Und nicht nur das: Der Basel­bieter hatte im Schlussgang des Baselstädter Schwingertags sogar selbst Chancen auf den Festsieg, ehe er von Samuel Giger doch noch auf den Rücken gelegt wurde.

Von einem Gegner notabene, der zuvor fünf Gänge lang nach Belieben dominiert hatte. Der die Eidgenossen Nick Alpiger und Patrick Räbmatter ebenso bodigte wie Joel Wicki, den Erstgekrönten des Eidgenössischen in Zug.

Und so zeigte sich Giger tief beeindruckt von der Leistung Odermatts. «Ich habe ihn noch selten schwingen gesehen, aber das war ganz grosse Klasse», sagte der Thurgauer, der auch am Eidgenössischen Schwingfest Ende August in Pratteln zu den ganz grossen Favoriten zählen wird.

Odermatt für einmal ganz in Weiss

Ja, wer noch irgendwelche Zweifel hatte, wie verheissungsvoll Odermatts Zukunft sein kann – und wie beeindruckend er derzeit in Form ist, weiss seit Donnerstag endgültig: Mit dem 21-Jährigen verfügt der Schwingklub Binningen und damit der Basellandschaftliche Verband über einen Schwinger, der Ende August in Pratteln zum Eidgenossen werden will – und kann.

«Es war ein tolles Fest, natürlich würde man gerne gewinnen», sagte Odermatt, konnte seinen Stolz über seine Leistung aber nicht verbergen. «Ich bin sehr zufrieden.»

Odermatt trat für einmal komplett in Weiss an. Also in einem Schwingergewand, das normalerweise die sogenannten Turnerschwinger tragen. Odermatt trägt als Sennenschwinger sonst ein dunkelblaues Hemd. Der temporäre Wechsel in das Lager der Turner hat aber einen ganz bestimmten Grund. «Es war schon lange geplant», sagt Odermatt.

Publikumsliebling Henzer beendet seine Karriere

Der Grund heisst Andreas Henzer, seinerseits ein echter Vertreter der Turnerschwinger und das schon seit vielen Jahren. Am Donnerstag beendete der 42-Jährige seine Karriere. 70 Kränze hat der Mann aus Schönenbuch gewonnen, den ersten 1997.

Beendete in Basel seine Karriere: Andreas Henzer. Pascale Alpiger

Ein weiterer kam in Basel zwar nicht dazu. Doch das spielte keine Rolle. Henzer – ein Publikumsliebling – wurde von den Fans so oder so mit grossem Applaus in den schwingerischen Ruhestand entlassen. «Ich verdanke ihm so viel», sagte Adrian Odermatt, der mit Henzer im Schwingklub Binningen trainierte. Der Auftritt im Turnergewand war also eine Hommage an seinen Klub­kameraden.

Am nächsten Fest wird der 21-Jährige aber wieder in seine gewohnten Arbeitskleider zurückkehren. Unerkannt wird Odermatt aber sowieso nicht mehr bleiben. Der Liesberger beendete das Baselstädtische am Ende auf dem starken vierten Rang.

Odermatt besiegte auf dem Weg zu diesem Erfolg unter anderen Samuel Gigers Klubkollegen Domenic Schneider und somit einen Eidgenossen. Gegen Fabian Kindlimann, ebenfalls ein Träger von eidgenössischem Eichenlaub, resultiert zudem ein Unentschieden.

Drei Kränze für den Basellandschaftlichen Verband

Neben Odermatt nahmen mit Roger Erb vom Schwingklub Oberwil und Lars Voggensperger vom Schwingklub Binningen zwei weitere Baselbieter einen Kranz mit nach Hause. Es ist eine sehr starke Ausbeute für den eher kleinen Verband. Und ein Versprechen für die weitere Saison.

Diese hat ihr Highlight gar nicht allzu weit vom gestrigen Schwingplatz in der Sandgrube in Basel entfernt. Am 27. und 28. August findet in Pratteln das Eidgenössische Schwingfest statt. Entwickelt sich speziell Adrian Odermatt so weiter wie bisher, könnte es dort zu einem Wiedersehen mit Samuel Giger kommen. Dieser weiss nun endgültig, wer Odermatt ist.

