Giger und Wicki zu stark für die Aargauer Eidgenossen

Schwingen Für die Königsklasse reicht es momentan nicht – was die Aargauer Eidgenossen trotzdem zuversichtlich stimmt Wenn mit Joel Wicki und Samuel Giger zwei der besten Schwinger antreten, bleibt den Aargauer Eidgenossen aktuell nur die Nebenrolle. Am Baselstädtischen Schwingertag zeigte sich das eindrücklich. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.05.2022, 22.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Giger hat Nick Alpiger im Anschwingen im Griff. Pascale Alpiger

Welch Ungemach droht, wenn die aktuell besten Schwinger des Landes ins Sägemehl steigen, erfuhren die Nordwestschweizer im Allgemeinen und die Aargauer Eidgenossen im Speziellen früh am Auffahrtstag in ­Basel.

David Schmid lag gegen Joel Wicki schon nach Sekunden auf dem Rücken. Die Gegenwehr von Nick Alpiger gegen Samuel Giger dauerte zwar etwas länger. Doch auch für ihn war im ersten Gang des Baselstädter schnell Schluss.

Natürlich: Wicki und Giger prägen das Schwingen seit Jahren. Sie gehören zu den ganz grossen ­Favoriten, wenn es Ende August in Pratteln darum geht, einen König zu krönen. Und natürlich haben Alpiger und Schmid noch Trainingsrückstand, nachdem Schmid erst im April entschied, seine Karriere fortzusetzen, und Alpiger in der Vorbereitung aufgrund eines Aussenbandrisses im Knie lange pausieren musste.

«Doch ich bin hier, weil ich fit bin», liess Alpiger solches erst gar nicht gelten.

In der Rolle der Aussenseiter – wenn überhaupt

Wicki und Giger sind derzeit in einer anderen Liga. Quasi in der Königsklasse. Während den Aargauern momentan maximal die Rollen der spielverderbenden Aussenseiter bleiben. Wenn überhaupt.

Mit jedem Schwinger, der von Giger oder Wicki auf den Rücken gelegt wurde, verfestige sich das Bild und zerschellten die Träume – sofern sie je da ­waren –, dass die Lücke gar nicht so gross sein würde.

Patrick Räbmatter (r.) im Duell mit Joel Wicki. Pascale Alpiger

Alpiger, Schmid und Patrick Räbmatter landeten allesamt hart im Sägemehl und die Aargauer Schwingfans auf dem Boden der aktuellen Tatsachen. Giger gewann das Fest. Wicki, der das Direktduell verlor und damit den Schlussgang verpasste, wurde am Ende Zweiter.

Schwarzmalen ist mit ­Sicherheit nicht angebracht

Alpiger und Räbmatter durften – oder mussten – sich beide mit Giger und Wicki messen. Einen Aargauer Sieg gab es in keinem der Duelle. David Schmid bekam es nur mit Wicki zu tun. Die weiteren Aargauer Eidgenossen Joel Strebel und Andreas Döbeli blieben verschont, bekamen dafür mit Gigers Klubkameraden Domenic Schneider ebenfalls einen Eidgenossen vorgesetzt.

Sie verloren beide – holten aber trotzdem den Kranz, welchen Schneider am Ende sogar noch verpasste. Weil er danach gegen Räbmatter und Adrian Odermatt unterlag.

Wo also stehen die Aargauer Eidgenossen, die am Abend alle mit dem begehrten Eichenlaub ausgezeichnet wurden? Schwarzmalen ist mit Sicherheit nicht angebracht. Patrick Räbmatter sagte – mit seinem 50. Karrierekranz auf dem Kopf:

«Gegen ­Wicki und Giger darf man verlieren. Und irgendwann wird es klappen.»

Auch Alpiger sprach davon, wie wichtig die Duelle mit den Allerbesten seien. Weil jedes helfe, sich zu verbessern. «Es werden nicht meine letzten Duelle mit ihnen gewesen sein», sagte er.

Alpiger hat vor drei Jahren am Eidgenössischen in Zug bewiesen, dass er gegen Samuel Giger gewinnen kann. Dass der Thurgauer nicht unantastbar ist, zeigte sich aber auch am Donnerstag. Im Schlussgang wehrte sich der erst 21-jährige Baselbieter Adrian Odermatt über neun Minuten lang bravourös und hatte selbst Chancen, ehe er besiegt wurde. Odermatt will in Pratteln seinen ersten eidgenössischen Kranz gewinnen.

Adrian Odermatt (l.) verlangte Festsiger Samuel Giger im Schlussgang alles ab. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Zwei Aargauer Neukranzer

Ihren ersten Kranz überhaupt durften in Basel mit Pascal Joho und Dominik Schwelger zwei Aargauer aufsetzen. Und das an einem Fest mit diesem starken Teilnehmerfeld. «Besser besetzt ist in diesem Jahr wohl kein Kantonales», sagte Joho.

Giger, Wicki, Alpiger und Co an einem Fest – das gibt es in diesem Jahr wohl erst am Eidgenössischen wieder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen