Guido Thürig über den Nordwestschweizer Kranzrekord

Schwingen «Es ist der absolute Wahnsinn!»: Die Nordwestschweizer holen in Pratteln so viele Kränze wie noch nie Die Nordwestschweizer Schwinger schafften in Pratteln eine historische Leistung: Sieben Eidgenössische Kranzgewinne gabs noch nie in der Geschichte des Teilverbands. Entsprechend euphorisch fällt die Analyse des Technischen Leiters, Guido Thürig aus. Er erklärt im Interview, wie es so weit kommen konnte und was dieser Exploit für die Zukunft des Schwingens in der Nordwestschweiz bedeutet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.08.2022, 11.30 Uhr

Darf hochzufrieden sein: Guido Thürig, der Technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingverbands. Pius Amrein

Guido Thürig, was hätten Sie gesagt, wenn man Ihnen vor dem Eidgenössischen sieben Kranzgewinne angeboten hätte?

Ich hätte natürlich unterschrieben (lacht). Im Ernst: Es ist der absolute Wahnsinn, was die Jungs hier abgeliefert haben. Sieben Kränze hat unser Teilverband noch nie gewonnen an einem Eidgenössischen. Man muss sich das vorstellen: Wir haben mit unseren 29 Schwingern gleich viele Kränze geholt wie die Innerschweizer mit ihren 85!

Wie war dieser Exploit möglich?

Wir haben vor dem Eidgenössischen gar nicht viel gesagt, sind ruhig geblieben. Dann haben wir die Einstellung, die wir unseren Schwingern mitgeben wollten, perfekt auf den Platz gebracht. Sie waren alle bereit, den Kampf anzunehmen und das absolute Maximum zu geben. Man hat auch gemerkt, dass jeder gerne in unserem Teamzelt war. Darum ist ja auch kaum einer vorher ausgeschieden (lacht).

Wann spürten Sie, dass hier etwas Spezielles passieren könnte?

Der Start am Samstag ist uns schon sehr gut gelungen. Und wenn Du dann nach dem ersten Tag mit Adrian Odermatt einen eigenen Schwinger an der Spitze hast, dann motiviert das alle zusätzlich.

Da merkten alle, dass wir nicht die kleinen Nordwestschweizer sind, sondern allesamt gute Schwinger.

Diese ganze Saison war ja ein stetes Auf-und-ab. Sie wussten als technischer Leiter selber auch nicht, was Sie in Pratteln erwarten können, oder?

Absolut. Aber wir haben schon im Trainingslager einen super Teamspirit hinbekommen. Das habe ich auch in Pratteln schnell bemerkt. Wir waren alle wie im Tunnel, kreierten eine ganz spezielle Stimmung, hatten einen richtigen Kitt untereinander. Wir haben es geschafft, am Tag X die perfekte Gruppendynamik hinzubringen.

Sie waren ja selber auch in der Einteilung tätig. Wie konnten Sie Einfluss nehmen auf das sportliche Schicksal ihrer Schwinger?

Ich habe mich gut vorbereitet und denke, dass ich für die Jungs das Maximum herausgeholt habe. Aber – und das ist das wichtigste: Die Schwinger haben die Vorgabe dann auch perfekt umgesetzt.

Nicht nur die sieben Kränze sind herausragend, sondern auch die Leistungen der jüngsten Schwinger im NWSV-Kader…

Ich bin extrem stolz darauf, was sie geleistet haben. Sie waren ein wertvoller Bestandteil, haben acht Gänge geschwungen und mussten dabei auch gegen gestandene Eidgenossen antreten. Wir waren auch in dieser Beziehung voll konkurrenzfähig. Diese Jungs waren wirklich eine Verstärkung für das Team – und das konnten wir nicht erwarten.

Nick Alpiger hatte gegen Curdin Orlik sogar die Chance, sich mit einem Sieg für den Schlussgang zu qualifizieren. Wie haben Sie seine etwas - sagen wir - «seltsam passive» Darbietung erlebt?

Vorneweg: Nick ist Zweiter an einem Eidgenössischen geworden – das ist eine hervorragende Leistung! Aber ich denke schon, dass er in diesem Gang etwas mehr hätte riskieren sollen. Es wäre für ihn ein Sprung ganz nach vorne möglich gewesen. Wenn man mal in einem Schlussgang steht an einem Eidgenössischen, dann kann alles passieren. Aber eben: Wir haben als Verband ganz an der Spitze mitgeschwungen und sogar an der Sensation geschnuppert. Wir waren nicht bloss Mitläufer.

Die grosse Kunst wird es nun sein, diese Dynamik in die Zukunft mitzunehmen.

Absolut. Wir haben jetzt vier neue Eidgenossen bei uns, was schon für unsere eigenen Kranzfeste extrem wertvoll ist, weil es eine neue Dynamik reinbringt. Dazu hoffe ich, dass auch die beiden Kranzgewinne der Baselbieter in diesem Kanton neue Impulse zu setzen vermögen. Es wäre aber vermessen, in Zukunft an jedem Eidgenössischen wieder sieben Kränze zu erwarten. Wir müssen einfach genau so weitermachen.

