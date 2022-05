Schwingen Ein Sieger und viele Küsschen – Andreas Döbeli gewinnt und die Neukranzer lernen alle Ehrendamen kennen Während der Aargauer Andreas Döbeli das Basellandschaftliche Kantonalschwingfest gewinnt, dürfen Jan Roth, Marius Frank und Sinisha Lüscher zum ersten Mal an eine Krönung. Und die Nordwestschweizer Neukranzer werden gleich doppelt belohnt. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.05.2022, 21.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lieferten sich ein intensives Schlussgangduell: Sieger Andreas Döbeli (l.) und sein Klubkollege Joel Strebel. Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

Als Andreas Döbeli um kurz nach 18 Uhr mit dem Siegermuni für die Fotografen posiert, ist hinter ihm das Sägemehl schon fast verschwunden. Zwei fleissige Radladerfahrer haben es in Windeseile in Container verladen und so den Festplatz in Oberwil zurück in eine Schulhauswiese verwandelt.

Etwas mehr als eine Stunde zuvor musste sich Döbeli lange gedulden, ehe sein Sieg – noch im Sägemehl – feststand. Über zehn Minuten duellierte sich der 24-Jährige mit Joel Strebel im Schlussgang. Von einem regelrechten Abnützungskampf sprach Döbeli hinterher: «Ich wusste, ich muss die ersten Minuten ­irgendwie überstehen, dann habe ich Chancen», sagt er.

Strebel und Döbeli sind Klubkollegen. Die beiden Eidgenossen kennen sich aus unzähligen Trainings im Schwingklub Freiamt fast in- und auswendig. Klar, dass Kleinigkeiten den Unterschied machen.

Strebel hatte dann in den Anfangsminuten tatsächlich die besseren Möglichkeiten. Doch es gelang dem 25-Jährigen nicht, für die Entscheidung zu sorgen. Und so war es Döbeli, der in der Schlussphase mit einem Kurzzug erfolgreich angriff und mit Nachdrücken zum Erfolg kam.

Für den Sarmenstorfer ist es der dritte Kranzfestsieg, nachdem er 2019 und 2021 am Nordwestschweizerischen triumphieren konnte. Für Strebel hingegen ist es die zweite Schlussgangniederlage an einem Basellandschaftlichen in Folge, nachdem er vor einem Jahr Nick Alpiger unter­legen war.

Drei Talente durften alle Ehrendamen küssen

Lange durften auch die einheimischen Schwingfans von einem Schlussgang mit Baselbieter Beteiligung träumen. Der erst 21-jährige Adrian Odermatt vom Schwingklub Binningen fiel erst im fünften Gang mit einem Gestellten gegen Kaj Hügli aus der Liste der Kandidaten.

«Es war das erste Mal, dass ich mich in der Situation befand, Schlussgangchancen zu haben», sagt er. Dass es nicht geklappt hat, ist für Odermatt eine Randnotiz. Viel mehr freut sich das aufstrebende Talent über den zweiten Schlussrang, den er zusammen mit dem Berner Gast Dominik Roth und dem Aargauer Tobias Widmer belegte.

Nicht nur Odermatt erlebte eine Premiere. Als der erst 17-jährige Aargauer Jan Roth zur Krönung schritt und kurze Zeit später die Bühne mit dem Kranz auf dem Kopf wieder verlassen wollte, hielt ihn Dominik Roth zurück. Die Tradition will, dass ein Neukranzer alle Ehrendamen küsst. Sichtlich verlegen, aber lachend erfüllte der Erlinsbacher, der für den Schwingklub Aarau antritt, schliesslich seine Pflicht.

Erst 17-jährig und bereits Kranzgewinner: Jan Roth. Pascale Alpiger

Jan Roth war aber nicht der einzige Nordwestschweizer, der alle Ehrendamen küssen durfte. Auch die beiden Solothurner Marius Frank und Sinisha Lüscher holten den ersten Kranz. Dem erst 16-jährigen Lüscher gelang das Kunststück gleich bei seinem ersten Kranzfestauftritt bei den Aktiven.

«Ich war vor dem sechsten Gang unglaublich nervös», sagt er und wippt vom einen Bein aufs andere, als ob die Anspannung auch kurz vor der Krönung noch nicht ganz aus seinem Körper ist. Gut möglich, dass er sich schon bald an das Gefühl gewöhnen wird.

Lüscher, der im aargauischen Uerkheim wohnt, aber für den Schwingklub Olten-Gösgen antritt, gilt als grosse Zukunftshoffnung im Nordwestschweizerischen Verband. Es wird nun darum gehen, dass die Ansprüche – auch seine eigenen – nicht zu schnell nach oben wachsen. Wie Roth und Frank, der ebenfalls erst 18 ist, steht er am Anfang seiner Aktiv-Karriere.

Die Aargauer Delegation gewann am meisten Kränze

Erwartungsgemäss war die derzeit stärkste Nordwestschweizer Delegation in Oberwil am erfolgreichsten. Gleich elf Kränze gingen an Aargauer Schwinger. Die Solothurner holten drei, ins Baselbiet gingen zwei. Zählt man Janic Voggensperger dazu, der in Schönenbuch aufwuchs, mittlerweile aber in der Ostschweiz lebt und für den Schwingklub Oberthurgau antritt, sind es ebenfalls drei.

Andreas Döbeli sind solche Rechenspiele egal. «Mein Ziel war es vor der Saison, in diesem Jahr ein Kranzfest zu gewinnen. Dass mir das gleich bei erster Gelegenheit gelingt, gibt mir viel Ruhe für den weiteren Verlauf», sagt der verdiente Sieger des Fests. Alle anderen haben am 22. Mai die Chance, ihn am Solothurner Kantonalen wieder zu ärgern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen