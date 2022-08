Schwingen Eidgenössisches der Frauen: Eine erwartete Königin und eine überraschende Festsiegerin Am «Eidgenössischen» Frauen- und Meitlischwingfest in Uezwil sahen die rund 1000 Besucherinnen und Besucher spannende Wettkämpfe. Toni Widmer Jetzt kommentieren 21.08.2022, 18.16 Uhr

Diana Fankhauser (unten) gegen Melissa Klossner. Toni Widmer

Sie stieg als klare Favoritin in das sechste und letzte Kranzschwingfest 2022, das «Eidgenössische» im kleinen Freiämterdorf Uezwil. Von den bisherigen fünf Wettkämpfen hatte die 26-jährige Diana Fankhauser – Schwingerkönigin 2019 und Zweite der Jahreswertung 2019 – drei in Folge gewonnen. Sie war Festsiegerin in Kandersteg, Porsel und Boveress und lag mit 289 Punkten klar an der Spitze der Zwischenrangliste. Allerdings: Bei einem Einbruch von Fankhauser und guten eigenen Leistungen hätten ihre Berner Kolleginnen Melissa Klossner (286.75 Punkte) und Jasmin Gäumann (285.75 Punkte) durchaus noch Chancen gehabt, Fankhauser ihren zweiten Königinnen-Titel streitig zu machen.

Und tatsächlich: Es begann nicht gut für die Schwingerin aus Chesalles sur Oron: Sie stellte im ersten Kampf gegen die deutlich schlechter klassierte Fränzi Rickenbacher (mit 280 Punkten auf Rang 6 der Zwischenrangliste). Bis zur Mittagspause konnte sich die Favoritin wieder etwas auffangen. Sie gewann gegen Marina Zahner und Sofia Boder, musste aber im vierten Gang gegen Michelle Kempf-Brunner erneut gegen eine Schwingerin stellen, die nicht zum offiziellen Favoritenkreis gehörte.

Mitfavoritin gelang der Auftakt ebenfalls nicht

Glück für Diana Fankhauser: Ihrer engsten Konkurrentin für den Königinnentitel gelang der Auftakt in Uezwil ebenfalls nicht nach Wunsch. Melissa Klossner stellte im ersten Gang gegen Yolanda Foulk und verlor im zweiten gegen Yolanda Geissbühler. Auf der Zwischenrangliste lag sie vor der Mittagspause zwar punktgleich (37.25) mit Fankhauser, aber zwei Plätze zurück. Jasmin Gäumann hingegen belegte nach zwei Siegen und zwei Gestellten den vierten Zwischenrang.

Für den Tagessieg kamen die drei Favoritinnen bereits kaum mehr in Betracht. Auf dem Zwischenpodest standen nach vier Gängen Fränzi Rickenbacher, Jasmin Gäumann und Sandra Müller. Allerdings war ihr Vorsprung gegenüber den direkten Verfolgerinnen so gering, dass in den zwei letzten Gängen noch vieles möglich war.

Und so kam es dann auch. Insbesondere Yolanda Geissbühler, die fünftplatzierte in der Mittagspause, legte mit zwei Siegen einen fulminanten Schlussspurt hin und mit dem Erfolg gegen Fränzi Rickenbacher den Grundstein für ihren ersten Festsieg. Geissbühler und Rickenbacher standen dann auch im Schlussgang, Letztere das erste Mal überhaupt an einem Kranzschwingfest.

Sie unterlag ihrer Konkurrentin erneut und belegte den zweiten Platz im Tagesklassement, hinter der überraschenden Yolanda Geissbühler. Dritte wurde Mélissa Suchet, die am Nachmittag mit zwei Siegen ebenfalls brillierte und es vom zwölften Zwischenrang noch auf das Podest schaffte.

Im Kampf der Königin-Anwärterinnen war bereits nach dem fünften Gang alles klar. Die beiden verbliebenen Favoritinnen begegneten sich hier direkt und Diana Fankhauser machte mit einem Hüfter alles klar. Nach 2018 durfte sie sich im Freiamt zum zweiten Mal zur Schwingerkönigin krönen lassen. Damit ist sie in die Fussstapfen ihrer beiden Tanten Eveline Dolder-Fankhauser (2000/2001) und Margit Vetter-Fankhauser (2013/2014) getreten, die sich ebenfalls je zweimal die Krone haben aufsetzen dürfen.

