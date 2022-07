Schwingen Die Nordwestschweizer stehen vor drei Härtetests im Hinblick auf das Eidgenössische Am Samstag veranstaltet der Nordwestschweizer Teilverband sein Bergfest auf dem Weissenstein oberhalb von Solothurn. Anfangs August steht das Teilverbandsfest in Brugg auf dem Programm, gefolgt vom Schwägalp-Schwinget. Drei Feste, in welchen sich vor allem die Aargauer Eidgenossen gegen die «Bösesten» des Landes beweisen müssen. Die Perspektiven sind nicht allzu rosig. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.07.2022, 12.30 Uhr

Er ist der grösste Hoffnungsträger der Nordwestschweiz: Nick Alpiger. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn am Samstagmorgen die Spitzenschwinger auf dem Weissenstein zusammengreifen, dann werden die Schwingerfreunde aus dem ganzen Land mit Interesse auf den Solothurner Hausberg blicken.

Die eindrückliche Berner Armada

Besonders die Berner Weissenstein-Delegation hat es in sich - trotz der verletzungsbedingten Absage von Christian Stucki. Mit dem nachgemeldeten Schwingerkönig Kilian Wenger, Fabian Staudenmann, Matthias Aeschbacher, Bernhard Kämpf, Philipp Roth, Kilian von Weissenfluh, Remo Käser, Simon Anderegg, Thomas Sempach und Curdin Orlik kommt eine geballte Ladung, hoch dekorierter Eidgenossen aus dem Solothurner Nachbarskanton. Dazu mit Stoos-Sieger Josias Witter, Michael Ledermann, Severin Schwander und Adrian Walther auch noch vier heisse Anwärter auf eidgenössisches Eichenlaub in Pratteln.

Neben der Berner Schwinger-Armada lässt sich auch die Delegation des zweiten eingeladenen Teilverbands, der Nordostschweiz, sehen. Zwar fehlen mit dem Überschwinger der Saison, Sämi Giger, dem Bündner Armon Orlik sowie den beiden starken Talenten aus dem Toggenburg, Damian Ott (Titelverteidiger auf dem Weissenstein) und Werner Schlegel, vier der Topcracks, doch mit Domenic Schneider, Samir Leuppi, Fabian Kindlimann und Michael Bless liest sich das NOSV-Aufgebot immer noch eindrücklich.

Titelverteidiger Damian Ott fehlt heuer auf dem Weissenstein. Dafür wird er am Nordwestschweizer Verbandsfest in Brugg im Sägemehl stehen. Claudio De Capitani / freshfocus

Die ernüchternde Bilanz der NWSV-Cracks

Kurz: Die Konkurrenz wird für die einheimischen Spitzenschwinger aus der Nordwestschweiz riesig sein. Und somit wird der Weissenstein auch der erste grosse Prüfstein im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt in Pratteln sein. Dort wollen die NWSV-Eidgenossen Nick Alpiger, Patrick Räbmatter, Andreas Döbeli, Joel Strebel und (der am Samstag abwesende) David Schmid nicht nur ihre Kranzsammlung erweitern, sondern auch möglichst lange vorne mitkämpfen. Betrachtet man den bisherigen Saisonverlauf, dann ist eher Skepsis angebracht. Die wenigen Quervergleiche mit den besten Schwingern aus den anderen Teilverbänden verliefen grösstenteils ernüchternd.

Die Bilanz 2022 der Aargauer Eidgenossen gegen die Topschwinger aus den anderen Teilverbänden Joel Strebel BS Schwingertag:

Niederlage gegen Domenic Schneider*** (NOSV).



Innerschweizer Verbandsfest:

Niederlage gegen Joel Wicki*** (ISV)



Stoos:

Sieg gegen Fabian Staudenmann*** (BKSV)

Sieg gegen Adrian Walther** (BKSV) Andreas Döbeli AG Kantonales:

Niederlage gegen Pirmin Reichmuth*** (ISV)



BS Schwingertag:

Niederlage gegen Domenic Schneider*** (NOSV) Nick Alpiger AG Kantonales:

Niederlage gegen Pirmin Reichmuth*** (ISV) BS Kantonales:

Niederlage gegen Joel Wicki*** (ISV)

Niederlage gegen Sämi Giger*** (NOSV)



NOSV-Verbandsfest

Niederlage gegen Armon Orlik*** (NOSV)

Gestellt gegen Fabian Kindlimann*** (NOSV)

Sieg gegen Damian Ott** (NOSV) Stoos:

Niederlage gegen Christian Schuler*** (ISV)

Niederlage gegen Josias Wittwer** (BKSV)

Gestellt gegen Michael Ledermann** (BKSV) Patrick Räbmatter AG Kantonales:

Niederlage gegen Pirmin Reichmuth*** (ISV)



BS Schwingertag:

Sieg gegen Domenic Schneider*** (NOSV)

Niederlage gegen Joel Wicki*** (ISV)

Niederlage gegen Sämi Giger*** (NOSV)



Oberaargauer Verbandsfest:

Sieg gegen Matthias Aeschbacher*** (BKSV)

Gestellt gegen Kilian von Weissenfluh*** (BKSV)



Stoos:

Niederlage gegen Adrian Walther** (BKSV) BE Kantonales: Niederlage gegen Kilian Wenger*** (BKSV) David Schmid BS Schwingertag:

Niederlage gegen Joel Wicki*** (ISV)

Anfangs August, am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg, folgt die nächste Bewährungsprobe für die Einheimischen. Dort sind aus der Nordostschweiz Ott und Schlegel als Gäste gemeldet. Aus Bern vom Staudenmann, aus der Innerschweiz Stoos-Schlussgang-Teilnehmer Christian Schuler. Gut möglich, dass es da noch zwei «schwergewichtige» Nachmeldungen gibt. Nach dem Fest in Brugg wird der technische Leiter des NWSV, Guido Thürig, sein Aufgebot für das Eidgenössische Pratteln bekannt geben.

Zum Abschluss die Hauptprobe auf der Schwägalp

Zwei Wochen nach dem Fest in Brugg steht für Nordwestschweizer Cracks dann quasi die Hauptprobe für den Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Heuer ist der NWSV (zusammen mit den Südwestschweizern) auf der Schwägalp zu Gast. Am Fuss des Säntis werden dann auch die Nordostschweizer wieder mit dem kompletten Aufgebot am Start sein. Also mit Sämi Giger und Armon Orlik. Spätestens dann werden die besten Cracks aus der Nordwestschweiz endgültig wissen, wohin die Reise in Pratteln führen könnte.

