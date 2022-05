David Schmid gibt ein überraschendes Comeback

Schwingen Der Rücktritt vom Rücktritt: David Schmid kehrt ins Sägemehl zurück Im vergangenen September erklärte er seinen Rücktritt vom aktiven Schwingsport. Jetzt kehrt der Aargauer Eidgenosse David Schmid überraschend ins Sägemehl zurück. Am Solothurner Kantonalen in gut zwei Wochen wird der Fricktaler sein Comeback geben. Marcel Kuchta 05.05.2022, 10.22 Uhr

Erfreut seine Fans auch diese Saison wieder: David Schmid gibt am Solothurner Kantonalen sein Comeback. Ennio Leanza,keystone / KEYSTONE,FRI

Am 4. September 2021 nagelte David Schmid am Ende des Nordwestschweizer Verbandsfests in Zunzgen seine Zwilchhose publikumswirksam an den Nagel. Der 31-jährige Fricktaler vollzog dort den längst angekündigten Schritt: Karrierenende.

Nun juckt es ihn doch wieder: Mit Beginn der Kranzfestsaison wurden erste Gerüchte laut, wonach der Aargauer Eidgenosse wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen gedenkt. Nun meldet er: «Ja, es stimmt, ich schwinge wieder aktiv!». Am Solothurner Kantonalen in Nunningen in etwas mehr als zwei Wochen wird der Defensivkünstler ins Sägemehl zurückkehren und dort seine Fans wieder verzücken.

Update folgt...