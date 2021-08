Wie Nachwuchstalent Sinisha Lüscher zum Schwingen fand

Jahrgangssieger Aargauer Schwing-Talent Sinisha Lüscher: «Am Anfang dachte ich: ‹Was ist denn das für ein Sport?›» Er ist der beste Schwinger der Schweiz mit Jahrgang 2006. Und mit seiner dunklen Hautfarbe eine spezielle Erscheinung im Schweizer Nationalsport: Der Aargauer Sinisha Lüscher vom Schwingklub Olten-Gösgen erzählt, wie er zum Schwingen gekommen ist, wie er mit Rassismus umgeht und welche Ziele er verfolgt. Marcel Kuchta 30.08.2021, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sinisha Lüscher war in Schwarzenburg nicht zu bezwingen. Pascale Alpiger

Wie er zum Schwingen gekommen ist:

Am Anfang dachte ich: «Was ist denn das für ein Sport?» (lacht) Meine Mutter nahm mich ein paarmal mit ans Engelberg-Schwinget. Dort war ich der einzige Dunkelhäutige und fühlte mich unter all den Weissen auch ein wenig Fehl am Platz. Aber dann überredete mich meine Mutter, dass ich mal nach Olten ins Training komme. Und das hat mir auf Anhieb Spass gemacht.

Was ihm am Schwingen gefällt:

Der Kampf eins gegen eins, das direkte Kräftemessen. Und dabei immer neue Sachen zu lernen und stärker zu werden, Natürlich ist es auch schön, erfolgreich zu sein.

Was die Kollegen zu seinem ungewöhnlichen Hobby sagen:

Die haben mich am Anfang ausgelacht. Dann habe ich sie mal mitgenommen an ein Schwingfest. Das hat sie zwar fasziniert, aber natürlich nie so wie mich. Sie fanden es doch eher lustig (lacht). Aber sie respektieren, was ich mache.

Wie er sich auf die Schwingfeste vorbereitet:

Meine Mutter und ich streiten uns meistens am Morgen vor den Wettkämpfen, weil ich meine Tasche noch nicht gepackt habe (lacht). In der Regel ist so um 6 Uhr oder früher Tagwache, was gar nicht meine bevorzugte Zeit ist. Im Auto stelle ich den Sitz nach hinten und versuche nochmal, etwas zu schlafen.

Wie er die Nervosität vor dem Schwingfest bekämpft:

Am Anfang war es bei mir ganz schlimm. Ich war extrem aufgeregt. Auch jetzt bin ich immer noch nervös und habe grossen Respekt vor jedem Gegner. Mein Trainer Gregor Bucher versteht es aber, mich zu beruhigen.

Sinisha Lüschers Trainer Gregor Bucher. Patrick Luethy

Weshalb er Ohrenschützer trägt:

Als ich das erste Mal trainiert habe, habe ich mich über das Sägemehl in meinen Ohren genervt und auch darüber, dass es sie mir immer abgenickt hat. Dann habe ich es mit Ohrenschützern versucht - und würde nie mehr auf sie verzichten.

Weshalb er ein violettes Schwingerhemd trägt:

Wenn ich schon dunkelhäutig bin, dann will ich nicht, wie die meisten, ein hellblaues Schwingerhemd tragen. Wenn ich auffalle, dann will ich wenigstens gut aussehen (lacht).

Wie er mit Rassismus und dummen Sprüchen umgeht:

Ich kann Vieles ausblenden. Und mein Trainer hilft mir, dass ich nicht aus dem Konzept gerate. Er sagt mir oft, dass ich nicht auf diese Sprüche hören soll. Aber natürlich macht mich das traurig. Vor drei, vier Jahren war es schlimmer. Ich hoffe, dass ich mir mittlerweile mit meinen Leistungen mehr Respekt verschaffen konnte. Viele wurden netter, aber es gibt immer noch solche, die ein Problem haben mit mir. Ich lasse mich dadurch aber nicht vom Weg abbringen.

Was er in seiner Schwinger-Karriere noch erreichen will:

Das Ziel ist sicher, dass ich bei den Aktiven Kränze gewinne. Ich will, dass sich der Aufwand, den ich betreibe, auch auszahlt. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich am Abend Schwingtraining habe.

Wer sein Vorbild ist:

Früher war es Matthias Sempach. Jetzt ist es Nick Alpiger. Ich hab mir von ihm mal ein Autogramm auf meine Schuhe schreiben lassen. Jetzt konnte ich sogar schon ein paarmal mit ihm trainieren und bekam auch ein paar Tipps von ihm. Er ist ein riesiges Vorbild für mich.