Krebserkrankung zerstört Yannick Käsers letzte Olympia-Hoffnungen

Schwimmsport Krebs zerstört letzte Olympia-Hoffnungen: So geht der Aargauer Yannick Käser mit seinem Schicksalsschlag um Nach einer positiven Dopingkontrolle erhielt der Fricktaler Yannick Käser im April die Schockdiagnose Krebs. Diese nahm ihm die letzte Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren. Nicolas Blust 14.07.2021, 15.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yannick Käser wird dieses Jahr nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Bild: EPA

Die letzten Monate waren die wohl bewegtesten in Yannick Käsers gesamter Karriere. Ende April erhielt er einen Bericht von Antidoping Schweiz, dass bei ihm unregelmässige Werte bei einer Kontrolle festgestellt worden waren. Nach einigen Untersuchungen war die Diagnose schnell klar. Der 29-Jährige ist an Hodenkrebs erkrankt. Eine Schockdiagnose, kurz vor der EM in Budapest.

Dank positiver Dopingkontrolle konnte die Krebserkrankung frühzeitig diagnostiziert werden

In Absprache mit seinen Ärzten beschloss Käser, trotzdem an den Europameisterschaften zu starten und sich danach in der Schweiz einer Operation zu unterziehen. «Die Operation ist sehr gut verlaufen», sagt Käser. Glücklicherweise konnte die Krebserkrankung bereits im Frühstadium erkannt werden und damit effektiv behandelt werden, bevor sich der Tumor ausbreiten konnte. Damit muss sich der Fricktaler auch nicht einer Chemotherapie unterziehen. Dank der Dopingkontrollen vor Olympia konnte also ein schlimmerer Krankheitsverlauf vermieden werden.

Trotzdem kam die Diagnose zum sportlich ungünstigsten Zeitpunkt. Nach der EM in Budapest wären noch einige Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele in Tokio auf dem Programm gestanden. Die letzte Möglichkeit, sich für das Sport-Highlight im Sommer zu qualifizieren, wurde Käser somit aber genommen. «Ich wäre sicher gerne dabei gewesen. Es wäre aber ohnehin schwierig geworden, sich zu qualifizieren», sagt Käser sportlich und fügt an:

«Ich hatte ja im vergangenen Jahr auch Chancen, mich zu qualifizieren, und diese habe ich nicht nutzen können.»

Europameisterschaft in Budapest lief nicht nach Plan

Auch die Europameisterschaft in der ungarischen Hauptstadt lief nicht wunschgemäss für den Schwimmer aus dem Fricktal. Käser reiste trotz der zuvor erhaltenen Schockdiagnose mit hohen Erwartungen an den Wettkampf. Diese konnte er leider nicht erfüllen. «Ich habe die Ziele doch relativ deutlich verpasst. Auch mit der Lagen-Staffel konnten wir nicht überzeugen und uns nicht für Olympia qualifizieren», sagt der Brustspezialist. Trotzdem kann er dem Wettkampf in Budapest positives abgewinnen: «Es war trotzdem schön, dabei zu sein, und es hat sich auf alle Fälle gelohnt.»

Yannick Käser ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung nämlich der Team-Captain der Nationalmannschaft. Und auch wenn es ihm persönlich nicht so gut lief, war die EM für die Schweizer Delegation mit drei Medaillen eine der erfolgreichsten der jüngeren Vergangenheit. Deswegen bilanziert auch Käser:

«Für mich war das so etwas wie ein versöhnlicher Saisonabschluss.»

Wie es nun für Yannick Käser weitergeht, ist noch nicht klar. Es sei aber noch zu früh, um über seine Zukunft zu sprechen. Einzig klar ist, dass er bis Jahresende weiterschwimmen wird. Zusätzlich beginnt der Fricktaler im September seinen Master-Studiengang in Unternehmensführung an der HSG in St.Gallen. Da er weiterhin in Zürich schwimmen möchte, wird sich zeigen, wie gut das Studium mit dem Sport zu vereinbaren ist.

Noch einmal drei Jahre für die Olympischen Spiele zu investieren, scheint dann aber doch eher unrealistisch. So weit will Käser aber noch gar nicht denken. Zudem hat er in den letzten Wochen spüren müssen, dass es im Leben weitaus Wichtigeres gibt als den Sport. Trotzdem hofft er auf einen sportlich schönen Jahresabschluss: «Ich schwimme sicher bis Ende Jahr weiter und möchte noch einen schönen Abschluss machen.»