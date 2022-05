OL-Läufer Matthias Kyburz gewinnt den GP Bern

Schweizer Volkslauf Der Aargauer OL-Läufer düpiert die Laufelite: Matthias Kyburz gewinnt den GP Bern Der Fricktaler Matthias Kyburz gewinnt bei einer starken Konkurrenz die 40. Austragung des bedeutendsten Schweizer Volkslaufs in Bern. Er absolvierte die zehn Meilen in einer Zeit von 48:52 Minuten. Jörg Greb 16.05.2022, 14.30 Uhr

Hohe Temperaturen am Volkslauf in Bern. swiss-image.ch

Das Palmarès von Matthias Kyburz im Orientierungslauf ist eindrücklich: Fünf WM-Goldmedaillen, fünf Weltcup-Gesamtsiege, sieben Europameistertitel, 22 Weltcupsiege sowie 16 Schweizermeistertitel. Zuletzt aber profilierte sich das Mitglied der OLK Fricktal als Leichtathlet. Als Schweizer Meister im Cross liess er sich Anfang März feiern. Am Kerzerslauf Mitte März klassierte er sich hinter einer Armada afrikanischer Langstreckenspezialisten mitten in der Schweizer Elite. Und jetzt glückte ihm am bedeutendsten und grössten Volkslauf der Deutschschweiz das Vorzeigeergebnis: Matthias Kyburz siegte im Zehnmeilenrennen (16,1 km). Mit dieser Glanzleistung reihte er sich in die Siegerliste mit grossen Namen ein: Vierfachsieger Markus Ryffel (zuletzt 1988), Tadesse Abraham (2005, 2014 und 2015) und Aushängeschildern aus Kenia, Eritrea oder Äthiopien, angeführt von Idolen wie Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele oder Streckenrekordhalter Geoffrey Kamworer. Von «einer Riesenfreude und einem Riesengeschenk» sprach der 32-jährige Rheinfelder, der seit neun Jahren in Bern wohnt.