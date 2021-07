Schweizer Cup: Schönenwerd-Niedergösgen empfängt den FC Basel

Schweizer Cup «Wir schweben auf Wolke sieben»: Schönenwerd-Niedergösgen darf gegen den FC Basel antreten Mit dem Sieg im Aargauer Cup ergatterte der FC Schönenwerd-Niedergösgen ein Ticket für das Hauptfeld im Schweizer Cup. Dabei wurde «SchöNie» nun der FC Basel zugelost. Nik Dömer 07.07.2021, 19.40 Uhr

Losglück: «SchöNie» erwartet im Schweizer Cup ein Spiel gegen den FC Basel. Gerry Frei

Was für eine Zeit für den FC Schönenwerd-Niedergösgen! Fairness-Preis gewonnen, Aargauer Cup abgeräumt, Stürmer Roman Berner wird Torschützenkönig und nun bekommt «SchöNie» auch noch den FC Basel in der ersten Runde des Schweizer Cups zugelost.

Am 1. Juli gwann der FC Schönenwer-Niedergösgen den Aargauer Cup gegen den FC Frick. Gerry Frei

«Wir schweben auf Wolke sieben», erklärt Daniel Ludäscher. Der Trainer kann das Glück seiner Mannschaft kaum fassen: «Der Team-Chat läuft gerade richtig heiss. Unser Spieler Angelo Petralito filmte sich live bei der Auslosung und schrie noch vor der Ziehung ins Video <Basilea, Basilea> und prompt steht auf der FC Basel auf dem Los. Ein grossartiges Video.»

Die Freude ist grenzenlos. zvg/FCSN

Ludäscher ist sich bewusst, dass ihn und seine Spieler ein einzigartiges Erlebnis erwartet: «Es ist ein Traumlos, das wir hier erwischt haben. Als Regionalfussballer musst du grosses Glück haben, dass du überhaupt mal ins Hauptfeld kommst und gegen eine Profi-Mannschaft antreten darfst. Dass wir nun ausgerechnet gegen einen absoluten Spitzenklub randürfen, ist schon ein kleines Wunder.»

In Gedanken bereits bei der Vorbereitung

Ein grosser Klubs als Gegner ist jedoch auch mit viel Aufwand verbunden: «Unsere Anlage umfasst eine Kapazität von 300-400 Leute. Nun müssen wir mit 2000-3000 Zuschauern planen. Da werden wir komplett ins kalte Wasser geworfen und müssen zuerst mal nach Lösungen suchen. Wir konnten ja nicht damit rechnen, dass so ein populärer Gegner kommen wird. Vielleicht müssen wir am Ende sogar anfragen, ob wir im Brügglifeld spielen können», sagt der Trainer schmunzelnd.

Die Zeit drängt: Daniel Ludäscher möchte schnell eine Lösung finden, wie der grosse Ansturm beim Spiel gegen Basel bewältigt werden soll. Alexander Wagner

Ebenfalls ein Fragezeichen hat Ludäscher bezüglich der Ansetzung der Cup-Partie. Am 13. August würde für den FC Schönenwerd-Niedergösgen eigentlich die neue Saison in der 2. Liga beginnen. Am folgenden Wochenende (14./15.) sollte aber auch die Partie gegen den FC Basel stattfinden. Eine Lösung für die Terminkollision müsse in den nächsten Tagen gesucht werden, so der überglückliche «SchöNie»-Trainer.