Schweizer Cup Von Siggenthal via Widen nach Aarau: So verlief der Unihockey-Festtag im Kanton Aargau Drei Aargauer Unihockey-Teams trafen im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups jeweils auf Vertreter aus der Nationalliga A. Wir haben den UHC Baden-Birmenstorf, den UHC Mutschellen und das Team Aarau bei ihren Duellen gegen prominente Gegner beobachtet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 24.10.2021, 13.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da staunten sogar die Spieler des amtierenden Schwiezer Meisters Köniz: Tolle Choreo der Team-Aarau-Anhänger in der Schachenhalle. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Des Wanderers Glück ist an diesem Samstag des Hallensport-Veranstalters Pech. Der Himmel leuchtet tiefblau, die Wälder zeigen im strahlenden Sonnenschein ihr zunehmend farbiges Blättergewand in voller Pracht. Logisch, zieht es die Menschen angesichts dieser Voraussetzungen eher zu einer ausgedehnten Wanderung als in eine stickige Halle. Obwohl: Diejenigen, die auf den Indoor-Event setzen, müssen ihren Entscheid nicht bereuen. Vor allem, wenn es sich um Unihockey-Interessierte im Kanton Aargau handelt. Denn an diesem Samstag treffen gleich drei Aargauer Klubs hintereinander im Schweizer Cup auf Vertreter der NLA. Diese Zeitung hat dem schönen Wetter getrotzt und eine kleine Tour d'Argovie unternommen.

14 Uhr: UHC Baden-Birmenstorf - SV Wiler-Ersigen in Siggenthal

Der UHCBB ist wohl das grösste Opfer der prächtigen, äusseren Bedingungen. Bereits nachmittags um 14 Uhr kreuzen der lokale Erstligist und der Schweizer Rekordmeister aus dem Berner Mittelland in der GoEasy-Arena in Siggenthal die Stöcke. In der Halle sind - so wird es später verkündet - offiziell 179 Zuschauer. Rechnet man noch die Junioren mit ein, die gratis Zutritt erhielten und die während des Spiels mit einer Trommel und ihren Anfeuerungsrufen unablässig für Stimmung sorgen, dann sinds sicher über 200 Leute auf der Tribüne. Aber immer noch deutlich weniger als die über 300, die man sich bei Baden-Birmenstorf angesichts des prominenten Gegners erhofft hatte.

Die Tribünen der GoEasy-Arena waren nicht so gefüllt, wie man sich das erhofft hatte.

Alexander Wagner / FOTO Wagner

Wie dem auch sei: Die Abwesenden haben für einmal Pech. Denn sie verpassen eine grandiose Vorstellung des Aussenseiters, der den SV Wiler-Ersigen während der gesamten Spielzeit fordert und am Ende sogar noch seinen Goalie durch einen sechsten Feldspieler ersetzt, um den knappen 2:4-Rückstand zu reduzieren und dabei auch die Nerven des haushohen Favoriten strapaziert.

Es bleibt schliesslich bei diesem Resultat. Für den UHCBB ist die knappe Niederlage eine riesige Ehrenmeldung. Die Unterklassigen verkaufen ihre Haut in den 60 Minuten zuvor so teuer wie möglich, gehen durch Dominik Laube sogar mit 1:0 in Führung. Allerdings hält dieses Glücksgefühl nur 17 Sekunden an, ehe Wiler bereits der Ausgleich gelingt. 3:1 steht es kurz nach Spielhälfte für den Favoriten, der auf drei seiner ausländischen Stars verzichtet, sich trotz optischer Dominanz eher im Minimalismus übt und nicht mit letzter Konzentration bei der Sache ist.

Die Baden-Birmenstorfer bejubeln das frühe 1:0 durch Dominik Laube. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Als den Aargauern nach 58 Sekunden im letzten Drittel durch Lukas Hansmann das 2:3 gelingt, wird es nochmal laut in der Arena. Doch auch diesmal dauert es lediglich 41 Sekunden, bis die Gäste reagieren und wieder den Zweitore-Abstand herstellen, der bis zum Spielende Bestand haben wird. Nach der Schlusssirene bedanken sich die Zuschauer mit warmem Applaus für die formidable Vorstellung des UHC Baden-Birmenstorf. Und die Mannschaft mit einer Welle für den Support.

16 Uhr: UHC Mutschellen - UHC Uster in Widen

Weiter gehts mit der Unihockey-Tour durch den Kanton Aargau von Siggenthal Richtung Widen. Auf dem Weg hinauf zum Mutschellen erstrahlt das Reusstal weit unten im schönsten Herbstlicht. Auch für den lokalen Drittligisten, den UHC Mutschellen, sind das keine optimalen Bedingungen, um für das Cup-Duell gegen das NLA-Team Uster die Massen ins schmucke Sportzentrum Burkertsmatt zu locken.

131 Zuschauer kam nach Widen, um den UHC Mutschellen im Duell gegen Uster zu unterstützen. Marcel Kuchta

Es versammeln sich 131 Zuschauer auf den Tribünen. Und die sehen, wie der krasse Aussenseiter gegen eine Mannschaft, die ihre Aufgabe offensichtlich ernst nimmt, nicht den Hauch einer Chance hat. 0:4 steht es nach 20 Minuten, 0:11 nach 40. Das Schlussresultat von 2:16 lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Trotzdem sind die Fans des lokalen Teams aus dem Häuschen, als Philipp Gauch in der 42. Minute der erste Treffer für den UHC Mutschellen gelingt. Und es passt zu einem gelungenen Unihockey-Fest in Widen, dass den Einheimischen in der Person von Cyrill Steinmann eine Sekunde vor der Schlusssirene das letzte Tor der Partie vorbehalten bleibt. Trotz der erwarteten Kanterniederlage ist die Freude über das Erlebte spürbar. So funktioniert Cup-Zauber.

19:30 Uhr: Team Aarau - Köniz Floorball in Aarau

Weiter geht die Unihockey-Reise Richtung Westen des Kantons Aargau. Der schöne Herbsttag neigt sich dem Ende zu. Es ist bereits dunkel, als der Zweitligist Team Aarau und der amtierende Meister Köniz Floorball in der Aarauer Schachenhalle zum Cup-Tanz bitten. Die Tribünen sind mit 320 Zuschauern gut gefüllt. Man merkt: Der lokale Klub hat einiges investiert, um aus dem Duell gegen das aktuell wohl beste Unihockey-Team der Schweiz ein Highlight zu kreieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Und das gelingt ihm auch - zumindest neben dem Spielfeld. Als die beiden Mannschaften einmarschieren, wird auf der Tribüne eine einstudierte Choreographie präsentiert - mit Fahnen, Banner und sogar ein wenig Feuerwerk. Die Atmosphäre in der Schachenhalle ist energiegeladen. Leider ist es auch der Gast aus Köniz, der an diesem Abend nicht nach Aarau gekommen ist, um als prominenter Zaungast an der Party teilzunehmen. Sondern als Stimmungskiller. Der in Bestbesetzung antretende Meister geht mit höchster Konzentration und letzter Konsequenz ans Werk. Den Aarauern vergeht angesichts des Hochgeschwindigkeits-Präzision-Unihockeys der Berner mitunter Hören und Sehen. 0:6 lautet das deutliche Verdikt aus Sicht der Gastgeber nach dem ersten Drittel.

Die Aarauer Offensivbemühungen blieben unbelohnt: Julian Hofmann (links) zieht ab. Oliver Bürgi (rechts) versucht abzulenken.

Alexander Wagner / FOTO Wagner

Immerhin: Das Team Aarau gibt nie auf und kommt dem Ehrentreffer mehrmals ganz nah. Dummerweise zieht jedoch auch noch Köniz-Goalie Daniel Münger einen glänzenden Abend ein und entschärft ein halbes Dutzend bester Aarauer Torchancen. So bleibt den Einheimischen sogar der ersehnte und verdiente Torjubel vorenthalten. Den Zuschauern ist das am Ende egal. Sie feiern die Spieler beider Mannschaften nach der Schlusssirene für eine tolle Vorstellung. Zum Abschluss eines denkwürdigen Cup-Spieltags wurde noch einmal beste Werbung betrieben für eine moderne, schnelle und attraktive Mannschaftssportart. Das nächste Mal bitte mit Schmuddelwetter.

Das Team Aarau verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus dem Schweizer Cup. Alexander Wagner / FOTO Wagner