Spektakulärer Cup-Fight in der Niedermatten:

Schweizer Cup Spektakulärer Cup-Fight: FC Wohlen verkauft sich teuer und muss sich erst in der Verlängerung geschlagen geben Der FC Wohlen scheidet im Cup-Achtelfinal gegen Servette mit 2:5 (n.V.) aus. Die Wohler verlangen dem Super-League-Vertreter alles ab und schnuppern in der regulären Spielzeit sogar an der Sensation. Erst während der Verlängerung macht sich der Qualitätsunterschied bemerkbar. Nik Dömer und Michael Höchner 09.11.2022, 20.00 Uhr

Servette biss sich an der Wohler Defensive während 90 Minuten die Zähne aus. Daniela Frutiger/Freshfocus

In der ersten Halbzeit ereignete sich das einzige Feuerwerk des Servette FC im Gästesektor. Während die Fankurve der «Grenats» farbenfroh auf sich aufmerksam machte, verzauberte der Tabellenzweite der Super-League auf dem Feld niemanden. Dass die Gäste aus Genf Mühe hatten, dem Spiel den Stempel aufzusetzen, lag an beherzt auftretenden Wohlern. Die Freiämter störten den Gegner früh im Aufbau und schalteten immer wieder blitzschnell um.

Auf Augenhöhe mit dem Höherklassigen

Einer der Auffälligsten bei Wohlen war Nathan Tayey. Der 25-jährige Franzose wirbelte die Westschweizer schwindelig und war einer der Besten seines Teams. Eine ebenso starke Leistung zeigte die FCW-Sturmspitze Alessandro Vogt. Der 17-Jährige liess in der 12. Minute Gegenspieler Monteiro am Flügel aussteigen und versenkte die Kugel in der linken Ecke. Der Führungstreffer wurde von 1175 Zuschauern in der Niedermatten frenetisch bejubelt.

Der 17-jährige Alessandro Vogt zeigte dem Super Ligisten in der Startphase den Meister. Daniela Frutiger/Freshfocus

Noch vor der Pause mussten die Freiämter eigentlich mit mehr als einem Tor führen. Neben weiteren Topchancen vergab der FCW auch einen Penalty, da Seferi aus elf Metern nur den Pfosten traf. Die Gäste aus Genf traten ihrerseits erst nach der Pause in Erscheinung, als sie mehrere Topchancen in kürzester Zeit vergaben.

Wohlen-Goalie Anton Sytnykov musste verletzt vom Feld. Daniela Frutiger/Freshfocus

Als sich dann Fofana in der 77. Minute den Ball bei einem Freistoss zurecht legte, fiel die Freiämter Defensive. Aus gut 21 Metern versenkte der Servette-Stürmer den Ball traumhaft und glich die Partie aus. Mit viel Dusel vermochten sich die Wohler anschliessend in die Verlängerung zu retten, verloren dabei aber Stammtorhüter Sytnykov, der verletzt das Feld verlassen musste.

Wohlen gibt sich in der Verlängerung nicht auf

In der Verlängerung rückte Servette die Kräfteverhältnisse zurecht. Ein verdeckt abgegebener Weitschuss von Servette-Captain Cespedes zwei Minuten nach Beginn der Verlängerung, welcher unglücklich ins Tor kullerte, lenkte das Spiel in wegweisende Bahnen.

In der Nachspielzeit hatten die Wohler das Nachsehen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Noch vor der Pause in der Verlängerung folgten Treffer von Kutesa (per Penalty) und Pflücke, welche das Skore auf 4:1 erhöhten. Die mittlerweile erschöpften Wohler gaben sich aber nicht geschlagen und versuchten sich noch einmal aufzubäumen. Bei einem Eckball in der 118. Minute wurde FCW-Verteidiger Pfister alleine gelassen und bekundete keine Mühe damit, den Anschlusstreffer zu markieren. Es blieb allerdings bei diesem Ausreisser der Freiämter in der Verlängerung. Der Schlusspunkt gehörte dann wieder dem Super-League-Vertreter. Nach einer Hereingabe von Touati erzielte Dias Patricio das letzte Tor des Abends.

Der FC Wohlen lieferte sich mit Servette einen spektakulären Cup-Fight. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Stimmen zur Partie

Trotz des deutlich ausgefallenen Endresultats kann der FC Wohlen auf einen beherzten Auftritt zurückblicken. Vor allem dank starken ersten 45 Minuten, in welchen man Servette im Griff hatte, dürfen sich die Wohler erhobenen Hauptes aus dem Wettbewerb verabschieden.

Ein Spieler war trotz der Niederlage mehr als nur zufrieden beim FC Wohlen. Für Alessandro Vogt, den Torschützen zum 1:0, bleibt es ein unvergesslicher Abend. «Ich war hoch motiviert. Als ich das Tor erzielte, konnte ich es selbst kaum fassen», sagte Vogt im Interview nach Spielschluss und ergänzte: « In der ersten Halbzeit hatten sie Angst vor uns, das können wir mitnehmen».

