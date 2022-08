Schweizer Cup: FC Sarmenstorf und FC Wohlen im Konferenzticker

Die Aargauer Amateurteams im Schweizer Cup: Sarmenstorf gleicht aus – Wohlen wieder in Führung

Für zwei Aargauer Vertreter gilt es im Schweizer Cup am Samstag ernst: Der FC Sarmenstorf gastiert beim FC Affoltern am Albis und der FC Wohlen empfängt den FC Kreuzlingen in der Niedermatten. Verfolgen Sie die Partien ab 16:00 Uhr bei uns im Ticker.