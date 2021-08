FC Aarau: Die AZ zu Besuch im Maggiatal beim Cupgegner Someo

Schweizer Cup Im Maggiatal freuen sie sich auf den FC Aarau: Zu Besuch beim Dorfklub Someo Die Klubs trennen sechs Spielklassen - doch die sportlichen Ziele einen den FC Aarau und den FC Someo: Beide wollen Ende Saison in die nächsthöhere Liga aufsteigen. Am Sonntag (17 Uhr im AZ-Liveticker) treffen sie in der ersten Cuprunde aufeinander. Ruedi Kuhn aus Maggia 14.08.2021, 05.00 Uhr

Someo-Präsident Patrick Felder (links) und sein Bruder sowie Someo-Trainer Christian Felder. Bild: Roland Schmid

Ein Augenschein im Campo Sportivo La Pineta, jener kleinen, an einem Waldrand gelegenen Sportstätte, in der die AC Vallemaggia ihre Heimspiele austrägt. Jener Fussballplatz, auf dem der FC Someo Gastrecht für das Cupspiel der ersten Hauptrunde im Schweizer Cup gegen den FC Aarau geniesst.

Der Rundgang ist speziell: Am Rand des kleinen Spielfelds liegt das eine oder andere Sandhäufchen und jede Menge Unkraut. Und rundherum ist ein Drahtzaun gespannt. Auf den ersten Blick ­völlig ungefährlich! «Aber passen Sie bloss auf», sagt Patrick Felder, Präsident des FC Someo. «Berühren Sie die Drähte nicht! Der Zaun ist elektrisch geladen.»

Elektrisch geladen? Warum? Etwa als Abschreckung für den FC Aarau? «Nein, nein», lacht Felder. «Damit werden Wildschweine abgewehrt, die sonst auf das Spielfeld kommen und den Platz verwüsten.»

Der Elektrozaun rund um das Spielfeld dient zur Abschreckung der Wildschweine. Hoffentlich wird der Strom vor dem Cup-Duell zwischen Someo und Aarau rechtzeitig abgeschaltet. Bild: Roland Schmid

Mal schauen, ob sich am Spieltag das eine oder andere Wildschwein quasi als zwölfter Mann für den FC Someo auf die La Pineta verirrt oder ob der Elektrozaun auch während des Spiels geladen ist. Eigentlich hätte der Tessiner Dorfverein den Cup-Knüller gerne auf dem heimischen Campo Patriziale ausgetragen.

Aber das wollte der Vorstand des FC Someo dem Gegner aus der Deutschschweiz mit dem – aus Someo-Sicht – grossen Namen nicht zumuten. Der 1942 erbaute Platz ist nämlich noch kleiner und um einiges weniger komfortabel als die Sportstätte in Maggia. Hier im La Pineta dient unweit vom Kleinstadion eine moderne Schule mit Jugendherberge als Garderobe mit ­vielen Duschen.

Eine Anlage, die sich bezüglich Unterkunft und Komfort weitaus moderner anfühlt als das altehrwürdige, aber infrastrukturell aus der Zeit gefallene Brügglifeld.

Das Ziel: Ein rauschendes Volksfest und eine schwarze Null

Kein Zweifel: Der kleine FC Someo freut sich auf den Sonntag und die um 17 Uhr beginnende Partie gegen Aarau. Auch wenn es im Vorfeld des Aufein­andertreffens zwischen David und ­Goliath einige Probleme zu lösen gab: Da ist einmal die Tatsache, dass die Tessiner lieber schon am Samstag gespielt hätten.

Weil an diesem Tag das Filmfestival in Locarno zu Ende geht und ein Grossteil der Tessiner Polizei vor Ort im Einsatz ist, musste der FC Someo auf den Sonntag ausweichen. Die Klubverantwortlichen erfüllten die Sicherheitsanforderungen vorbildlich: Doch es ist schon ein Wahnsinn, dass der kleine Verein für die Sicherheit vor, während und nach dem Spiel 4000 Franken bezahlen muss.

Und wenn wir schon beim Geld sind: Allein das Schiedsrichtergespann kostet 2500 Franken.

Someo-Präsident Felder beziffert das Budget für das Cupspiel auf rund 10000 Franken. Weil die Zuschauerzahl auf 500 beschränkt ist und der Eintritt für eine Person 20 Franken beträgt, rechnet Felder weder mit einem Gewinn noch mit einem Verlust: «Wir freuen uns auf ein rauschendes Volksfest für die Menschen im Vallemaggia, müssen am Schluss aber froh sein, wenn wir eine ausgeglichene Rechnung präsentieren können.»

Die Gebrüder Felder und Someo-Captain Danilo Mazzi (Mitte) spielen sich schon mal ein für das Cup-Duell gegen den FC Aarau. Bild: Roland Schmid

Auch sportlich hat sich der FC Someo so gut wie möglich auf die Partie gegen Aarau vorbereitet. Die Amateure haben das Trainingspensum seit Juli auf drei Mal wöchentlich erhöht. Christian ­Felder, der Bruder des Präsidenten, hat seine aktive Karriere Ende der letzten Saison beendet und feiert gegen den FC Aarau seine Premiere als Trainer.

Er hat sich die Spiele der Aarauer gegen Thun (2:1) und Xamax (2:4) angeschaut und war einerseits ziemlich beeindruckt, hat sich anderseits aber eine gemäss seiner Aussage vielversprechende Taktik zurechtgelegt. Mit welchem System er seine Mannschaft spielen lässt, will er nicht verraten, trotz hartnäckigem Nachfragen lässt sich Felder nicht in die Karten schauen.

Und wie beurteilt er die Ausgangslage? «Es ist klar, dass der FC Aarau die Rolle des Favoriten innehat», sagt er. «Schliesslich liegen sportliche Welten zwischen den Aarauern und Someo (sechs Ligen Unterschied; d. Red.). Aber wir werden alles ver­suchen, alles geben und kämpfen bis zum Umfallen.»

Wie wichtig die erste Partie im Schweizer Cup in der 79-jährigen Vereinsgeschichte für den FC Someo ist, beweist allein die Tatsache, dass man sich eigens für den fussballerischen ­Leckerbissen neue Trikots in den blauweissen Klubfarben hat anfertigen ­lassen. Mal schauen, ob die neuen Dresses Glück bringen.

Vielleicht kann der Tessiner 4.-Ligist den FC Aarau am Sonntag, 15. August 2021 tatsächlich fordern, ja sogar ein wenig ärgern. Oder stellt der Kleine dem Grossen sogar ein Bein? Macht der krasse Aussenseiter das Unmögliche möglich?

Im Schweizer Cup muss der FC Aarau gegen den FC Someo in Maggia antreten. «Dort muss die Risottoküche hin», erklärt Someo-Trainer Christian Felder. Bild: Roland Schmid

Hintergrund: Fusion abgelehnt – der Stolz des FC Someo

Eine Fusion mit ­Maggia, Avegno und Centrovalle und die daraus folgende Gründung der AC Vallemaggia? Nicht mit dem kleinen 300-Seelen-Dorf Someo! Und schon gar nicht mit dem ortsansässigen Fussballverein! Der FC Someo wehrte sich Mitte der 1990er-Jahre gegen einen Zusammenschluss von vier Vereinen zur AC Vallemaggia. Auch wenn sich die Beziehung zwischen den Klubs längst entspannt hat, will der FC Someo nach wie vor seine Eigenständigkeit wahren und seine Seele nicht verkaufen. «Wir sind und bleiben ein lokaler und traditionsbewusster Verein», sagt Präsident Patrick Felder und fügt an: «Der FC ­Someo ist eine verschworene Einheit mit treuen und begeisterungsfähigen Funktionären, Trainern, Spielern und Fans. Wir sind füreinander da und unterstützen uns in guten sowie in schlechten Zeiten.»

Der FC Someo wurde 1942 ge­gründet. Vorstand, Trainer, Spieler und Mitglieder des Vereins sind mehrheitlich im Vallemaggia geboren und aufgewachsen. In den vergangenen knapp 80 Jahren spielte der Dorfklub in der 3., 4. und 5. Liga. In den 1950er-Jahren stand das Team phasenweise an der Schwelle zur 2. Liga – Tempi passati: In der letzten Saison klassierte sich der 4.-Ligist auf Rang sechs. Das Ziel für die neue Meisterschaft: Aufstieg! Das erste Ligaspiel der neuen Saison findet am Samstag, 28. August statt: Gegner ist der FC Camorino.

Das Budget des FC Someo beträgt ­aktuell 50000 Franken. Dieses Geld wird benötigt für den Unterhalt und die Reinigung der heimischen Sportstätte Campo Patriziale, für das Material, für den Trainer und für die Kosten der Schiedsrichter. Die Spieler haben weder Lohn noch Spesen. Um den Finanzhaushalt im Griff zu haben, erscheint zweimal jährlich eine Vereinszeitung mit einer Vielzahl von Inseraten. Diese Zeitungen generieren Einnahmen von rund 15000 Franken. Der wichtigste Sponsor ist die Bank Raiffeisen, die den FC Someo mit 5000 Franken pro Jahr unterstützt. Hinzu kommen viele kleine Geldgeber.

Der FC Someo nimmt 2021/22 zum ersten Mal an einer Hauptrunde im Schweizer Cup teil. Dass es so weit gekommen ist, grenzt an ein Wunder: Nachdem der Tessiner Cup-Wettbewerb 2020/2021 wegen Corona abgebrochen werden musste, kam es zu einer Auslosung. Die Glücksgöttin meinte es gut mit dem 4.-Ligisten aus dem Maggiatal: Von den 32 Klubs im Topf wurde ausgerechnet der FC Someo gezogen.

Und so kommt es, dass der Kleinklub am Sonntag, 15. August, 17 Uhr, auf dem Campo Sportivo La Pineta in Maggia den FC Aarau empfängt und sportlich zum ersten Mal schweizweit für Schlagzeilen sorgen wird. Und wer weiss? Vielleicht sind diese Schlag­zeilen nach dem Spiel noch grösser als vor dem Spiel.