Die Noten des FC Aarau zum Cup-Out gegen Lausanne-Sport

FC Aarau Giger wirkt beim Gegentor unglücklich und die Joker sind ein Gewinn: Die Noten zum Cup-Out gegen Lausanne Der FC Aarau scheidet im Cup-Achtelfinal gegen Lausanne-Sport aus. Bei der 0:1-Niederlage kommt die Offensive spät in Fahrt. Den Ausschlag geben auch zwei Einwechselspieler. Frederic Härri Jetzt kommentieren 26.10.2021, 22.12 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Der FCA-Goalie blieb in der ersten Halbzeit weitgehend beschäftigungslos. In der 49. Minute war er dann zur Stelle, als er den Winkel gegen den anstürmenden Ouattara geschickt verkürzte und so den Rückstand verhinderte. Auch bei Flankenbällen mit der nötigen Sicherheit. Beim Gegentor ist Enzler frei von jeglicher Schuld.

Raoul Giger, Note 3,5

Bei den langen Bällen der Lausanner verschätzte sich Giger mehrere Male. Auch in den Laufduellen gegen die gegnerischen Flügelspieler bekundete er Mühe. Zu allem Übel rutschte ihm beim Gegentreffer der Ball vom ausgestreckten Bein unglücklich vor die Füsse von Torschütze Amdouni. Kein guter Abend für den Rechtsverteidiger.

Marco Thaler, Note 4,5

Thaler wusste seinen Körper gut einzusetzen: Der Innenverteidiger gewann seine Zweikämpfe fast ausnahmslos. Im Stellungsspiel wirkte er sattelfester als sein Nebenmann Bergsma. Konnte einen Ball der Lausanner einmal in höchster Not klären.

Léon Bergsma, Note 4

Schlug einige herrliche lange Bälle in die Spitze – das kennt man von ihm. Ebenso bekannt ist allerdings der Leichtsinn, der sich zuweilen bei ihm einschleicht. Mit einem Fehlpass aus der eigenen Abwehr heraus war er beinahe Wegbereiter des 0:1. Enzler im Tor verhinderte Schlimmeres. Auch sonst ging ihm die Souveränität ab, mit der er sich aus brenzligen Situationen befreit.

Jan Kronig, Note 4,5

Insgesamt ein aktiver Auftritt des U21-Nationalspielers. Jan Kronig war über seine linke Seite stark ins Offensivspiel eingebunden, hinterlief klug und traute sich auch an die schwierigen Bälle durch engste Lücken. Seinen Flanken fehlte es jedoch meist an der richtigen Länge. In der Defensivarbeit ohne Wackler.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Imran Bunjaku gefiel wie gewohnt mit solider Zweikampfarbeit im Mittelfeld. Hinzu kamen einige schön geschnittene Bälle aus dem Halbfeld. Nach zwei Spielen Absenz in der Liga wieder derart präsent im FCA-Mittelfeld, als wäre er nie weg gewesen.

Allen Njie, Note 4

Allen Njies körperliche Präsenz im Mittelfeld wurde ihm bisweilen – zurecht – als Foul ausgelegt. Hatte Glück, dass sein Einsteigen mit dem Ellbogen in der Startphase nicht sanktioniert wurde. Ein strenger Schiedsrichter hätte das Vergehen wohl gar mit einer roten Karte geahndet. Im Aufbauspiel war Njie oft der Partie eine der treibenden Kräfte. Mit der Art, wie er seine Fertigkeiten am Ball einsetzte und um die Gegner tänzelte, verschaffte er sich viel Raum. Umso ärgerlicher war es für seine Mannschaft, wenn ihn plötzlich die Körperspannung verliess und er sich leichtfertig den Ball abnehmen liess.

Silvan Schwegler, Note 3

Schwegler integrierte sich stärker ins Spiel als noch gegen Thun. Doch kaum geriet er in Bedrängnis, war er anfällig für Fehlpässe oder überhastete Abschlüsse. Ein paar gute Balleroberungen in der eigenen Platzhälfte - mehr wollte ihm nicht gelingen.

Kevin Spadanuda, Note 4,5

Die Lausanner Abwehr wusste um die Gefahr, die Spadanudas Angriffsspiel umgibt: Der Flügelstürmer war in der Anfangsphase der meistgefoulte Spieler auf dem Platz. Stark in der Ballverwertung, der Gestaltungswille war ihm anzumerken. Die Dribblings rissen Löcher, nur der finale Pass wollte Spadanuda nicht gelingen. Scheiterte in der 65. Minute per Kopf mit der ersten Aarauer Grosschance, als er sich klug zwischen zwei Abwehrspieler stahl.

Marco Aratore, Note 4,5

Aratore wies ein enormes Laufpensum auf und war bemüht, das Angriffsspiel aufzuziehen. Bei den Zuspielen ging dem 30-Jährigen, wie vielen anderen seiner Kollegen auch, jedoch die Präzision ab.

Mickaël Almeida, Note 3,5

Schob sich wiederholt in die Lücken der Lausanne-Defensive. Nur: Almeida wurde von seinen Mitspielern nur selten mit einem verwertbaren Pass gefunden. Trat deshalb nur einmal wirklich gefährlich in Aktion. Die Serie der Torlosigkeit hält an.

Milot Avdyli, Note 4,5

Kam in der 57. Minute für Almeida. Hatte bessere Szenen als der glücklose Almeida vor ihm und wusste sich auf ungewohnter Position in der Sturmspitze zu helfen. Schlug in der 74. Minute eine gefährliche Flanke auf den Kopf von Gouano.

Donat Rrudhani, Note 5

Kam in der 57. Minute für Schwegler. Hatte in der 76. Minute den Ausgleichstreffer auf dem Fuss, als er einem gegnerischen Verteidiger den Ball vom Fuss spitzelte. Es war ein Geschenk der Lausanner, das Rrudhani nicht anzunehmen wusste. Durch seine Vertikalität und sein zielgenaues Passspiel war der 22-Jährige ein Gewinn. Unterstrich seinen Wert für den FC Aarau ein weiteres Mal.

Liridon Balaj, keine Note

Kam in der 71. Minute für Aratore. Hatte eine gute Chance auf den Ausgleichstreffer.

Gobé Gouano, keine Note

Kam in der 71. Minute für Bunjaku. Besass drei Minuten später per Kopf die bis dahin beste Tormöglichkeit für die Aarauer.

Bastien Conus, keine Note

Kam in der 80. Minute für Thaler. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.