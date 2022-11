Schweizer Cup: Der FC Wohlen steht endlich wieder im Fokus

Aargauer Fussball Endlich wieder im Fokus: Der FC Wohlen trifft im Schweizer Cup auf Schwergewicht Servette Am Mittwoch trifft der FC Wohlen im Achtelfinal des Schweizer Cups auf Servette. Zwischen dem Super-League-Zweiten und dem strauchelnden Erstligisten liegen inzwischen Welten, obwohl sie vor wenigen Jahren noch in der gleichen Liga spielten. Nik Dömer Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Der FC Wohlen will gegen Servette Selbstvertrauen tanken. Freshfocus / Daniela Frutiger

Es ist ein Duell für Fussball-­Nostalgiker: Der FC Wohlen trifft heute Abend im Achtelfinal des Schweizer Cups (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) auf Servette Genf. Logisch, dass da in der Niedermatten Erinnerungen an die erfolgreichen alten Tage wach werden. Was nämlich inzwischen nur noch dank des Cups möglich ist, war vor vier Jahren noch ein ganz normales Duell in der Challenge League.

Es ist schon ein bisschen verrückt: 2018 spielten Servette und der FC Wohlen noch gemeinsam in der gleichen Stärkeklasse. Seither sind vier Spielzeiten verstrichen – und zwischen den Vereinen liegen Welten: Der FC Wohlen strauchelt nach grossem Umbruch im Niemandsland der 1. Liga, Servette hingegen hat sich in derselben Zeit zum Topteam in der Super League gemausert.

Alban Pnishi feierte einst mit dem FC Wohlen einen 5:0-Sieg gegen Servette. Alexandra Wey

Den letzten Wohler Sieg gab es im Jahr 2014

Der letzte Wohler Sieg gegen Servette liegt weit zurück, 2014 gab es am letzten Spieltag unter Trainer Ciriaco Sforza einen 5:0-Erfolg. Alban Pnishi stand damals als jüngster Wohler auf dem Feld, heute ist der Innenverteidiger Captain und ältester Spieler der Mannschaft. Er erinnert sich zurück: «Die Duelle gegen Servette waren immer sehr spannend und hitzig. Leider oftmals mit dem besseren Ende für sie. Die Genfer hatten damals schon eine junge und talentierte Mannschaft, die Jahr für Jahr besser wurde.»

Auch Trainer Ryszard ­Komornicki hat sich in der Vergangenheit bereits einige Duelle mit Servette geliefert. Auf das Wiedersehen mit dem Genfer Trainer Alain Geiger freut er sich besonders: «Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Als ich beim FC Aarau noch Spieler war, standen wir uns häufig gegenüber. Später absolvierten wir gemeinsam das Trainerdiplom und hatten danach mit unseren Mannschaften einige Duelle in der Super League. Ich habe grossen Respekt vor ihm, er leistet schon seit vielen Jahren konstant gute Arbeit in Genf.»

Trainer Ryszard Komornicki freut sich auf das Wiedersehen mit Alain Geier. Freshfocus / Daniela Frutiger

Vor dem Cup-Knaller betont auch Komornicki die klare David- und Goliath-Rollenverteilung: «Wir brauchen gar nicht um den heissen Brei reden, Servette ist haushoher Favorit und wird das Spiel dominieren. Es waren im Vorfeld bereits Leute aus Genf in der Niedermatten, um uns zu analysieren. Das zeigt auch, sie nehmen die Sache seriös und werden nicht fahrlässig in die Partie gehen.»

Ist der FC Wohlen also chancenlos gegen den übermächtigen Super-Ligisten? «Es ist immer noch ein Fussballspiel, da kann vieles passieren. Aber ich will nicht, dass die Mannschaft anfängt zu träumen. Das verleitet nur zur Naivität. Wir müssen solidarisch, tief und kompakt verteidigen. Es gilt möglichst lange die Null zu halten und dann müssen wir hoffen, dass sie irgendwann nervös werden. Ein anderes Szenario sehe ich nicht», betont der Trainer.

«Einfach keine Klatsche bekommen»

Man merkt Komornicki an, dass er auch schon optimistischer eingestellt war. Zwar stimmen die letzten Resultate positiv – nur zwei Gegentore gab es in den letzten vier Partien – doch vergangene Woche hat sich mit Nathan Kisisa Wohlens wichtigster Offensivspieler verletzt. Der Franzose (neun Tore wettbewerbsübergreifend) fällt für den Rest der Hinrunde aus. Einen adäquaten Ersatz hat Komornicki derweil nicht im Kader, Kisisa wäre mit seinem Tempo im Umschaltspiel gegen Servette ein Ass im Ärmel gewesen.

Schmerzhafter Ausfall: Wohlens Stürmer Nathan Kisisa kann gegen Servette nicht mittun. Freshfocus / Daniela Frutiger

Nun muss der Trainer andere Lösungen finden: «Es ist und bleibt für den FC Wohlen eine schwierige Saison. Aber die Mannschaft steht immer wieder auf und kann Reaktionen auf Rückschläge zeigen. Das ist eine Qualität, die wir uns angeeignet haben. Und gegen Servette kommt uns bestimmt auch entgegen, dass wir ausnahmsweise das Spiel nicht selber machen müssen.»

Für den Trainer steht im Vordergrund, dass seine Mannschaft ohne Druck mit einem guten Spiel gegen Servette Selbstvertrauen für den schwierigen Liga-Alltag tanken kann. «Einfach keine deftige Klatsche bekommen», lautet die Devise Komornickis. «Wohlen steht mal wieder im Fokus des Aargauer Fussballs. Das müssen wir auch ein bisschen geniessen, wir sind schliesslich der letzte Vertreter im Kanton. Das hat sich die Mannschaft verdient und soll sie auch stolz machen. Wenn wir am Ende würdevoll ausscheiden, dürfen wir zufrieden sein», so Komornicki.

