Schweizer Cup: FC Sarmenstorf kämpft sich in die 2. Runde

Schweizer Cup Die Reise der Aargauer Cuphelden geht weiter: FC Sarmenstorf kämpft sich in die 2. Runde und erhält ein machbares Los Der FC Sarmenstorf gewinnt beim Zürcher Drittligisten FC Affoltern am Albis mit 2:1. Die Entscheidung fällt dabei hochdramatisch in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit. Nun wartet in der nächsten Runde der Zweitligist AC Arbedo-Castione. Nik Dömer Jetzt kommentieren 21.08.2022, 20.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grenzenloser Jubel bei strömendem Regen in Affoltern. Köbi Wyss

Es ist ein Drama nach Drehbuch: Auf dem Sportplatz Im Moos läuft die letzte Minute der regulären Spielzeit. 1:1 lautet der Spielstand zwischen dem FC Sarmenstorf und dem FC Affoltern am Albis. Strömender Regen, von gepflegtem Spielaufbau kann hier auf beiden Seiten keine Rede sein.

Und dann, als schon alle mit einer Verlängerung gerechnet haben, findet eine plötzlich eine Sarmenstorfer Hereingabe irgendwie den Kopf von Alain Schultz, dem Aarauer Ex-Profi. Der Ball landet in den Maschen. Grenzenloser Jubel, ein absoluter Gänsehaut-Moment.

Alain Schultz rennt nach seinem Treffer direkt zu den Fans. Köbi Wyss

Die Spieler rennen quer über den Platz in Richtung einer Tribüne, die sonst wohl selten so gefüllt sein dürfte, wie an diesem Samstagnachmittag. Es stehen dort rund 400 Sarmenstorfer, die ihr Team während 93 Minuten mit Pauke und lauten Sprechgesängen angefeuert haben.

«Das war reine Kopfsache»

Keine Frage, dieser kleine Dorfverein FC Sarmenstorf, das ist kein normaler regionaler Zweitligist, das ist Provinzkick-Romantik pur. Frenetisch feiern Fans und Mannschaft diesen historischen Moment. Sportlich werden sie vielleicht als Amateure eingestuft, doch beim Festen sind sie mindestens Königsklasse. Das ist spätestens seit dem sensationellen Titelgewinn des Aargauer Cups bekannt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nun haben sie sich das Ticket für die 2. Runde des Schweizer Cups allemal verdient. Die Sarmenstorfer waren während der gesamten Partie gegen den Zürcher Drittligisten die engagiertere Mannschaft.

Zwar war ihnen im ersten Durchgang anzumerken, dass die dritte Partie innert sieben Tagen für Amateurfussballer wohl doch etwas beanspruchend sein können, doch die Reaktion auf den unglücklichen 0:1-Rückstand zur Pause zeigte deutlich, dass sich diese eingeschworene Truppe niemals aufgibt. Praktisch mit dem Wiederanpfiff netzte Michael Rupp per anschaulichem Solo zum 1:1 ein.

650 Zuschauer waren in Affoltern vor Ort, mehrheitlich handelte es sich dabei um Sarmenstorfer.

Danach wurde das Spiel zur Rutschpartie. Starker Regen sorgte für schwierige Verhältnisse, die Teams versuchten mehrheitlich mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Die Attraktivität der Partie nahm zunehmend ab. Sarmenstorf behielt im Chaos dennoch die Oberhand, wirkte aktiver und erzwang mit einer Willensleistung am Ende das Glück.

Trainer Marc Blum sprach nach der Partie von einem Arbeitssieg. Seine Mannschaft hätte im zweiten Durchgang den Kampf angenommen und sich den Sieg damit verdient. «Ich habe den Spielern bereits zur Pause gesagt, dass wir diese Partie im Kopf gewinnen müssen. Die Mannschaft hat danach die nötige Mentalität an den Tag gelegt, damit bin ich sehr zufrieden», betonte Blum nach der Partie.

Alain Schultz: Siegtorschütze und Hochzeitsgast

Eine besondere Geschichte spielte sich auch rund um Siegtorschütze Alain Schultz ab. Dieser wäre an diesem Samstag eigentlich Gast einer Hochzeit gewesen, musste jedoch für die wichtige Partie seinen Anzug kurz mit dem Trikot tauschen und sorgte im Sporttenü am Ende für den Sarmenstorfer Einzug in die 2. Runde.

Ein paar Minuten nach dem Abpfiff war der Anzug bereits wieder montiert. Schultz meldete sich nach erledigtem Dienst wieder ab, um zur Hochzeit zurückzukehren. Für ein paar Worte nach dem Spiel reichte es dennoch: «Heute ist mal wieder das halbe Dorf angereist. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass wir den Fans mit diesem Sieg etwas zurückgeben konnten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Reise der Sarmenstorfer Cuphelden geht nun also weiter. Eigentlich hätte der Aargauer Zweitligist ein Fussballfest auf dem Sportplatz Bühlmoos gegen einen «grossen» Gegner schon längst verdient. Gekommen ist es jedoch anders: Die Freiämter müssen in der nächsten Runde zum Tessiner Zweitligisten AC Arbedo-Castione reisen. Es ist zwar kein attraktives Los, aber ein lösbares.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen