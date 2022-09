Schweizer Cup: Aarau unterliegt Basel mit 1:3 nach Verlängerung

Schweizer Cup Die Courage bleibt unbelohnt: Ein heroischer FC Aarau geht gegen Basel als unverdienter Verlierer vom Platz Der FC Aarau begeistert im ausverkauften Brügglifeld mit einem mutigen Auftritt, muss sich gegen den Favoriten nach 120 Minuten aber mit 1:3 geschlagen geben. Zum Trost gab es Applaus von den Fans – und ein grosszügiges Lob von Gästetrainer Alex Frei. Frederic Härri 6 Kommentare Aktualisiert 18.09.2022, 20.47 Uhr

Folgerichtiges Tor: Ein aktiver FCA ging durch Valon Fazliu (Nummer 17) mit 1:0 in Führung. Michael Buholzer / KEYSTONE

Sandro Burki kaute nervös auf seinem Kaugummi. Gil Hemmi flickte Löcher im Rasen und grüsste die Fans. Wiederum andere vertilgten ihre Bratwurst in rekordverdächtiger Zeit. Jeder hatte seine eigene Strategie, um mit der Anspannung fertig zu werden.

90 Minuten waren gespielt, es stand 1:1, und der FC Aarau hatte den FC Basel genau da, wo er ihn haben wollte: fahrig, unausgeglichen, mit sich hadernd. Im ausverkauften Brügglifeld war die Sensation greifbar nahe. Wann, wenn nicht jetzt, sollte sie eintreffen?

Ein Resultat, das der FCA so nicht verdient hatte

Etwas mehr als eine halbe Stunde später zeigten die Köpfe der Aarauer Spieler nach unten. Die Anhänger spendeten Trost, ein «super Aarau» hier, ein «super Aarau» da, doch an den Tatsachen änderte das nichts. Der FC Aarau hatte verloren, 1:3. Ein Resultat, das er so nicht verdient hatte, das aber dennoch folgerichtig war, weil er den einen Fehler zu viel begangen hatte.

Drei Minuten nach Anpfiff der Verlängerung zirkelte der eingewechselte Basler Taulant Xhaka einen Corner in den Aarauer Strafraum. Der Ball senkte sich wie an der Schnur gezogen auf den Fuss von Michael Lang und fand von dort den Weg ins Tor. Der Gegentreffer hätte verhindert werden können, wenn Aaraus Mittelfeldakteur Mischa Eberhard es nicht verpasst hätte, Lang konsequent genug zu decken.

Kurz darauf flog Allen Njie vom Platz, weil der Schiedsrichter einen unbeabsichtigten Wischer ins Gesicht seines Gegenspielers als Tätlichkeit taxierte. Ein fragwürdiger Entscheid. Wenige Minuten später verliess auch Bastien Conus vorzeitig das Feld, er sah Gelb-Rot. Neun Aarauer gegen elf Basler, das konnte nicht mehr gut gehen.

Die Entscheidung: Michael Lang bringt den FC Basel in der Verlängerung mit 2:1 in Führung. Marc Schumacher / freshfocus

Bis dahin hatte der Unterklassige sämtlichen Widrigkeiten auf heroische Art und Weise getrotzt. Der FC Aarau verkraftete es, dass kurz nach Spielbeginn mit Shkelqim Vladi sein bester Torschütze verletzt ausgewechselt worden war. Nach einer scheinbaren Allerweltsszene liess sich der 21-Jährige auf den Boden sinken, Helfer brachten eine Trage, und Vladi hielt sich vor Schmerzen die Hand vors Gesicht. Eine abschliessende Diagnose steht noch aus, doch es besteht der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung. Es wäre ein herber Verlust.

Wie die Aarauer dann auf das Pech reagierten, war bemerkenswert, um nicht zu sagen: überragend. Unbeirrt suchten sie ihr Glück in der Offensive, nach einer Flanke von Conus erzielte Valon Fazliu das 1:0. Dieser so unbekümmert aufspielende FCA durfte träumen vom Coup. Was er verpasste, war das zweite Tor. Und so kam es, dass der zuvor so schläfrig wirkende FCB kurz vor der Halbzeit ausglich, weil Conus eines seiner seltenen Missgeschicke unterlief: Ein Kopfball von Fabian Frei sprang dem Linksverteidiger im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm. Jean-Kévin Augustin stellte per Penalty auf 1:1.

Das Lob von Alex Frei

Basel-Coach Alex Frei war von der Leistung des FCA angetan. Marc Schumacher / freshfocus

Der Nackenschlag kurz vor der Pause wäre Anlass gewesen, eingeschüchtert zu sein. Doch die heimischen Spieler hielten sich nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Sie drückten weiter, zwangen die Basler in die Defensive, wieder und wieder. Irgendwann verschoben sich die Grenzen derart, dass man nicht mehr sicher sein konnte, wer der Aussenseiter war und wer als Favorit aus der Super League gekommen war. Hätten gegen Ende der regulären Spielzeit Fazliu, Gjorgjev oder Kronig nur eine ihrer Möglichkeiten genutzt, dann wären die Basler hier mit einer verdienten 1:2-Niederlage abgereist. Es sollte anders kommen.

So blieb nach dem allerletzten Pfiff nur das, woraus man sich als unterlegene Mannschaft nichts machen kann: ein Lob des Gegners. «Aarau war heute unfassbar gut und hat uns das Leben unglaublich schwer gemacht», sagte FCB-Trainer Alex Frei. Und er hatte recht.

Telegramm FC Aarau – FC Basel 1:3 n.v. (1:1, 1:1) Brügglifeld. – 8’000 Zuschauer (ausverkauft). – SR: San. – Tore: 10. Fazliu (Conus) 1:0. 42. Augustin (Handspenalty) 1:1. 94. Lang 1:2. 119. Ndoye 1:3. Aarau: Enzler; Thaler (117. Wetz), Jäckle, Kronig; Njie; da Silva (59. Avdyli), Bunjaku (74. Eberhard), Gjorgjev (106. Schwelger), Conus; Fazliu, Vladi (7. Hunziker, 59. Tasar). Basel: Salvi; Lang (95. Lopez), Comas, Adams Nuhu, Katterbach; Frei (84. Xhaka), Pelmard (84. Diouf); Ndoye, Burger (107. Males), Millar (70. Sène); Augustin (70. Zeqiri). Bemerkungen: Aarau ohne Candé, Cvetkovic (beide verletzt) und Almeida (nicht im Aufgebot). Basel ohne Amdouni, Calafiori, Essiam, Kade, Onyegbule, Szalai, Tushi (alle verletzt), Adjetey, Chipperfield, Hitz, Ltaief, Marchand und Vogel (alle nicht im Aufgebot). – 6. Vladi verletzt ausgeschieden. – Verwarnungen: 22. Burger (Foulspiel), 41. Conus (Handspiel), 48. Bunjaku, 80. Eberhard (beide Foulspiel), 89. Njie, 97. Xhaka (beide Unsportlichkeit), 113. Males (Foulspiel). – Platzverweise: 98. Njie (Tätlichkeit), 109. Conus (gelb-rot, wiederholtes Foulspiel).

