FC Aarau: Wird das unterklassige Bischofszell zur Knacknuss?

Schweizer Cup Achtung Stolpergefahr! Warum das Traumlos für den FC Aarau zum Albtraum werden kann Am Samstag (ab 17.15 Uhr im AZ-Liveticker) trifft der FC Aarau in der 1. Cuprunde auf Zweitligist Bischofszell. Gegen die unterklassigen Thurgauer ist ein Sieg Pflicht. Doch die jüngste Vergangenheit zeigt: Öfters entpuppte sich der vermeintlich leichte Gegner als Knacknuss. Frederic Härri Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

2018 musste der FC Aarau gegen den interregionalen Zweitligisten Amriswil leiden: Erst in der Verlängerung erlöste Gianluca Frontino (links) die Aarauer. Jetzt trifft man wieder aus einen Verein aus dem Thurgau. Marc Schumacher/Freshfocus

Schade, dachten sich Spieler, Trainer und Fans des FC Bischofszell. Mit Spannung hatten sie Anfang Juli den Ausgang der ­Cupauslosung verfolgt. Der FC St. Gallen, war man sich bei den Fussballern aus dem Thurgau ­einig, wäre doch ein toller ­Gegner für einen regionalen Pokalkracher gewesen. Doch es kam anders. Während sich statt­dessen der FC Rorschach-Goldach über das Spiel gegen den FCSG freuen durfte, bekamen die Bischofszeller ein Team aus der Challenge League zugelost: den FC Aarau.

Am ganz grossen Highlight ist der Zweitligist also vorbeigeschrammt. Glücklich ist man in Bischofszell mit der Paarung aber allemal, wie Vereinspräsident Thomas Mauchle jüngst der Thurgauer Zeitung verriet: «Wir dürfen mit dem Los zu­frieden sein. Es wäre ja auch ein Gegner aus einer unteren Liga möglich gewesen, was zwar unsere Chancen, nicht aber die Attraktivität der Begegnung erhöht hätte.»

«Nicht eines, sondern zwei Wunder»

So oder so kommt die Begegnung gegen den FCA einer Premiere gleich: Noch nie in seiner über 100-jährigen ­Geschichte hat der FC Bischofszell in einem offiziellen Wettbewerb gegen eine Mannschaft aus den obersten beiden Ligen gespielt.

Derweil wird man sich beim FC Aarau darüber freuen, dass man auswärts auf dem Sportplatz Bruggfeld antritt. Ein Fussballplatz, der dem Stadion Brügglifeld zumindest namenstechnisch nahe kommt. Und auch wenn Bischofzells Präsident Mauchle bescheiden sagt, man brauche «nicht eines, sondern zwei Wunder», um zu ge­winnen, wird man sich in Aarau hüten, den Gegner zu unterschätzen. Denn die Vergangenheit lehrt, dass ein vermeintlich leichtes Los auch zur Knacknuss werden kann.

Zweimal erst im Penaltyschiessen durchgesetzt

2017 schied der FC Aarau in der 1. Cup-Runde nach einer 1:2-Niederlage gegen Erstligist Echallens aus. Ein Jahr später bekundete man beim FC Amriswil aus der 2. Liga interregional grosse Schwierigkeiten. Erst in der letzten Minute der Verlängerung erlöste Gianluca Frontino seine Mannschaft mit dem Tor zum 2:1.

2019 benötigte der FCA das Penaltyschiessen, um sich gegen den unterklassigen SC Cham durchzusetzen. Ein Jahr danach gewann man gegen den FC Wil, einem Kontrahenten aus der Challenge League – ebenfalls nach Elfmetern. Damals verschossen übrigens mit Valon Fazliu und Jan Kronig zwei Spieler für Wil, die jetzt das FCA-Trikot tragen.

Im Erstrundenduell der Saison 2020/2021 gegen Wil entschärfte Simon Enzler im Penaltyschiessen den Elfmeter von Valon Fazliu. Marc Schumacher/Freshfocus

Dass es so reibungslos läuft wie im vergangenen Jahr, als der FCA die Amateure vom Tessiner Klub Someo in der 1. Runde problemlos mit 7:0 abfertigte, davon dürfen die Aarauer nicht ausgehen. Wie immer, wenn im Fussball ein Goliath auf einen David trifft, schlummert irgendwo die Stolpergefahr.

