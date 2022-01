Die Nordwestschweizer Top-Schwinger vor dem Eidgenössischen

Saisonplanung So nehmen die Nordwestschweizer Top-Schwinger Anlauf Richtung Pratteln Das Programm für die neue Saison der besten Schwinger der Nordwestschweiz ist fixiert. Der Höhepunkt folgt im August am «Heim-Eidgenössischen» in Pratteln. Vorher stehen für die Top-Cracks des Teilverbands aber bereits einige andere Herausforderungen an - so es die Corona-Lage zulässt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nick Alpiger (hier als Sieger am Olma-Schwinget) gehört auch in der Saison 2022 zu den grössten Trümpfen des NWSV. Pascale Alpiger / Lenzburger Bezirksanzeiger

Die Hoffnung bei den Schwingern ist gross, dass man nach einem Totalausfall (2020) und einem «beschnittenen» Jahr (2021) wieder ein wenig in die Normalität zurückkehren kann. Bis zum Beginn der Kranzfest-Saison in Mai hat sich die Coronalage hoffentlich so weit normalisiert, dass die Schwinger sich wieder einmal in normalem Rahmen im Sägemehl messen können.

NWSV zu Gast auf dem Stoos und der Schwägalp

Guido Thürig, der technische Leiter des Nordwestschweizer Schwingerverbands, hat zumindest mal die Jahresplanung seiner besten Schwinger veröffentlicht. Für die NWSV-Athleten stehen neben dem absoluten Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Pratteln auf heimischer Scholle, vier Kantonale, ein Teilverbandsfest sowie drei Bergfeste auf dem Speiseplan.

Der NWSV ist heuer neben dem Heimspiel auf dem Weissenstein (23. Juli) auf dem Stoos (12. Juni) und auf der Schwägalp (14. August) eingeladen. 30 NWSV-Schwinger sind für den Event auf dem Solothurner Hausberg vorgesehen, jeweils deren 20 für die anderen beiden Bergfeste. Die vier Aargauer Eidgenossen Nick Alpiger, Joel Strebel, Andreas Döbeli und Patrick Räbmatter sind selbstredend für alle drei Bergfeste gesetzt.

Das Ziel: Neue Eidgenossen in Pratteln

Baselbieter Hoffnungsträger: Adrian Odermatt.

Solothurner Hoffnungsträger: Fabian Bader (Mümliswil)

Dahinter dürfen sich neben den bekannten Routiniers und Leistungsträgern wie Oliver Herrmann (AG), Roger Erb (BL), Marcel Kropf (SO), Thomas Stüdeli (SO), Samuel Schmid (AG), Kaj Hügli (AG) oder Thiago Vieira (AG) ein paar jüngere, aufstrebende NWSV-Schwinger dreimal an Höhenevents versuchen: Fabian Bader (21/SO), Samuel Brun (22/BL), Adrian Odermatt (20/BL), Simon Schmutz (21/SO) und Lars Voggensperger (20/BL) sollen sich gegen die starke Konkurrenz aus den anderen Teilverbänden beweisen können. Dies natürlich mit dem grossen Ziel ESAF im Hinterkopf. Logisch, möchte Guido Thürig versuchen, in Pratteln möglichst ein oder zwei neue NWSV-Schwinger aus dem genannten Quintett in die Eidgenössischen Kränze zu manövrieren.

Bekannt ist auch, welche NWSV-Spitzenschwinger an den anderen Teilverbandsfesten Teilnehmen werden: Alpiger tritt zusammen mit Erb in der Nordostschweiz an, Döbeli mit Hügli in der Südwestschweiz, Räbmatter und Odermatt bei den Bernern sowie Herrmann und Strebel in der Innerschweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen