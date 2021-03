Rücktritt Überraschender Schlussstrich: Weshalb Kunstturner Oliver Hegi seine Karriere beendet Eigentlich hätten die Olympischen Spiele in Tokio der letzte Höhepunkt seiner erfolgreichen Kunstturn-Laufbahn sein sollen. Nun tritt der Aargauer Europameister von 2018 vorzeitig zurück. Die Unsicherheiten im Zuge der Coronapandemie wurden dem Schofiser zu gross. Er konzentriert sich nun auf sein Physik-Studium. Marcel Kuchta 02.03.2021, 05.00 Uhr

Oliver Hegi, Kunstturner, fotografiert am 28. Mai 2020 in Lenzburg. Bild: Severin Bigler/SPO

Oliver Hegi wusste, dass das, worauf er sich eingelassen hatte, eine grosse Herausforderung darstellt. Im vergangenen Herbst begann er an der ETH Zürich sein Physikstudium. Unter normalen Umständen wäre das nach dem letzten Highlight seiner Karriere als Spitzen-Kunstturner, den Olympischen Spielen in Tokio, passiert. Er hätte seine Laufbahn dann noch ein paar Monate lang ausklingen lassen und mit den Europameisterschaften in Basel im April 2021 endgültig beendet.

Doch dann kam die Coronapandemie und stellte (nicht nur) Oliver Hegis Pläne komplett auf den Kopf. Olympia wurde bekanntlich um ein Jahr verschoben. Der Schofiser musste sich bereits im vergangenen Sommer entscheiden, ob und wie es weitergehen sollte. Das Physikstudium wollte er auf jeden Fall beginnen. Die Chance, noch einmal an Olympischen Spielen teilzunehmen, wollte er sich aber auch nicht entgehen lassen. Am Ende fand er einen anspruchsvollen Kompromiss. Der 28-Jährige verliess das Nationale Turnzentrum in Magglingen, zog zurück in seinen Heimatkanton Aargau und trainierte, mit dem Segen des Turnverbands, auf eigene Faust in Niederlenz im Aargauer Turnzentrum.

Nicht mehr genügend Trainingskapazität

Zusammen mit dem sehr lernintensiven, anspruchsvollen Studium und den ebenso umfangreichen Trainingseinheiten wurde der Aufwand für Hegi allerdings sehr gross. So gross, dass er nun doch einen Schlussstrich gezogen hat: «Die noch anhaltende Pandemie sowie die Unsicherheit und das Risiko, welches sie bezüglich meines Physikstudiums birgt, ist ein Grund. Das zweite Semester erfordert einen grösseren Zeitaufwand, Trainingsmöglichkeiten habe ich somit nur noch sehr spät abends. Für zwei Geräte wäre eine Vorbereitung unter grossen Belastungen noch möglich gewesen, aber für einen Sechskampf reicht die Trainingszeit nicht.»

Dazu kam auch noch ein «Wertewandel», wie es Hegi ausdrückt: «Die globale Pandemie, aber auch die erschwerten Bedingungen seitens meines Studiums haben mich dazu veranlasst, mich genauer mit meinen Zukunftsplänen auseinanderzusetzen und die Entscheidung zu treffen, vom Spitzensport zurückzutreten.» Kommt dazu, dass sich Hegi in den letzten Wochen auch mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen musste. Gleichgewichtsstörungen sorgten dafür, dass er im Training kaum mehr wie gewünscht ans Limit gehen konnte.

Die Krönung mit dem Europameistertitel

Seine Kunstturn-Karriere krönte Oliver Hegi im Jahr 2018 am Reck mit dem Gewinn des Europameistertitels im schottischen Glasgow, wo er auch die Silbermedaille am Barren errang. «Die schönsten Momente erlebte ich mit dem Team, wie zum Beispiel an den Europameisterschaften 2016 in Basel, als wir die Bronzemedaille gewinnen konnten oder im gleichen Jahr an den Olympischen Spielen in Rio, als wir nur knapp den Teamfinal verpassten», sagt Hegi.

Auf nationaler Eben gewann er vierzehn Schweizer Meistertitel, vier im Mehrkampf und zehn an den Geräten Pauschenpferd, Barren und Reck. 2019 durfte sich Hegi den Turnfestsieger-Kranz am Eidgenössischen Turnfest in Aarau aufsetzen. Mit dem Team Aargau holte er sich zudem viermal den Schweizer Mannschaftstitel.

Hegi will dem Turnsport verbunden bleiben

Was die sportliche Zukunft bringen wird, lässt Oliver Hegi vorderhand noch offen. Sicher ist, dass er dem Turnsport auch nach seinem Rücktritt eng verbunden bleiben wird. Gut möglich etwa, dass er im Turnzentrum Aargau, das in Lenzburg in absehbarer Zeit eine neue Heimat erhält, dereinst eine (Trainer-)Rolle spielen könnte.

Sport Kunstturnen