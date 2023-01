Mauro Caviezel oder wenn sich das Richtige falsch anfühlt

Rücktritt Für Mauro Caviezel fühlt sich der richtige Entscheid irgendwie falsch an Mauro Caviezel spricht in Wengen zum ersten Mal über seinen Rücktritt und sagt, warum ihm der Skisport schon jetzt fehlt. Und er erklärt, warum für seinen Schritt entscheidend war, dass er sich an seinen letzten Sturz nicht erinnern kann. Martin Probst Jetzt kommentieren 12.01.2023, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mauro Caviezel spricht in Wengen über den schwierigen Entscheid, seine Skikarriere zu beenden. Pk / KEYSTONE

Am Mittwoch sitzt Beat Feuz nur einige hundert Meter Luftlinie entfernt in einem Hotel und erzählt, wie richtig es sich anfühle, die Karriere zu beenden. Vor einem Jahr erzählt Carlo Janka im Kino von Wengen, wie gut das Gefühl sei, aufzuhören.

Am Donnerstag sitzt Mauro Caviezel 364 Tage nach Janka an fast der gleichen Stelle im Kino und man merkt, wie falsch es sich für ihn anfühlt, das Richtige zu tun.

Dass der Entscheid, zurückzutreten, der richtige ist, musste sich Caviezel schweren Herzens eingestehen. Der 34-Jährige hat seit seinem letzten und schliesslich entscheidenden Sturz Ende November in Lake Louise geahnt, dass es so kommen muss. Als er sich dann endlich zum Entscheid durchgerungen hat, spürte er von allen Seiten, wie gross die Erleichterung ist, dass er sich keinen weiteren Risiken mehr aussetzt.

Der Sturz, an den er sich nicht erinnern kann

In Kanada gab Caviezel fast zwei Jahre nachdem er in Garmisch-Partenkirchen ein sehr schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte sein Comeback. Er dachte, er sei bereit und fühlte sich gut. Auch Abfahrtstrainer Reto Nydegger sagt: «Mauro war so nahe dran.» Caviezel beschreibt es so: «Ich wusste, dass ich noch nicht bei 100 Prozent war, aber Angst, ein unnötiges Risiko einzugehen, hatte ich nicht. Ich wollte im Gegenteil die Rennen nutzen, um mein System zu verbessern.»

Mit System meint er, dass sich die Abläufe in seinem Kopf wieder dem Maximum nähern, dass er bereit ist, wieder so zu fahren, wie er es tat, als er in der Saison 2019/20 die Disziplinenwertung im Riesenslalom gewann. Oder wie im Dezember 2020 als er in Val d’Isère sein einziges Rennen im Weltcup gewann.

Doch statt dieses Gefühl zu erreichen, stürzte er in Lake Louise schwer und erlitt erneut ein Schädel-Hirn-Trauma. «Ich weiss bis heute nicht, was an diesem Tag alles passiert ist», sagt er. Die Erinnerungslücken verunmöglichten, den Sturz zu analysieren. Und weil Caviezel den Grund nicht kennt, weiss er auch nicht, ob es eine Folge der Kopfverletzung von vor zwei Jahren war.

Das verunsicherte ihn. «Ich habe die Videos des Sturzes fast 100 Mal angeschaut, um zu ­realisieren, wie das passieren konnte», sagt er. Aber Caviezel fand keine Antwort. «Ich sah, dass ich nicht bei mir war.» Aber er weiss nicht, warum. Alles hat er darum überprüft. Sogar seinen Helm, um zu sehen, ob ihn etwas getroffen hatte.

Eine Liste mit vielen Pros, aber gewichtigen Kontras

Eine Erklärung fand Caviezel nicht. Und so fing er gemeinsam mit seiner Freundin an, Listen zu erstellen mit Pros und Kontras ­einer weiteren Fortsetzung seiner Karriere, die von so vielen Verletzungen geprägt war. «Auf der Seite mit den Pros hatte es sehr viele Einträge. Bei den Kontras nur sehr wenige, aber dafür sehr deutliche», sagt er. Allen voran, dass er gesund ins Leben nach dem Skisport eintreten will.

Und das kann er. «Für das weitere Leben steht mir nichts im Weg. Ich schlafe wieder gut. Es gibt noch das eine oder andere, das es zu therapieren gilt, aber es gibt nichts, das ein bleibender Schaden wäre.»

Und trotzdem war die Lust da, es noch einmal zu versuchen. «Obwohl ich den Rücktritt erst vor ein paar Tagen verkündete, vermisse ich den Skisport schon jetzt.» Geholfen hat Caviezel, dass sich Vertraute in den vergangenen Wochen oft deutlich und direkt an ihn wendeten und ihre Bedenken deponierten. «Das gab mir eine andere Sicht auf die Dinge.» Und so siegte am Ende die Vernunft.

Damit endet eine Karriere, die geprägt war von vielen Rückschlägen. «Ich hätte die vielen Verletzungen nicht gebraucht. Aber jede hat mich am Ende stärker gemacht», sagt Caviezel. «Ich habe daraus gelernt und gemerkt, es geht immer mehr als man denkt.»

Doch dieser letzte Rückschlag war der eine zu viel. Und der Grund, dass er am Donnerstag im Kino in Wengen erklärte, warum ihm der Rücktritt anders als Feuz und Janka nicht leichtfällt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen